삭막한 시골 뚝길이 빛나는 꽃길로, 사진 잘 나오네

큰사진보기 ▲주민들이 힘을 모아 만든 ‘지곡 코스모스 올레길’ ⓒ 지곡면 관련사진보기

큰사진보기 ▲주민들은 이 길을 인생샷 명소이자 힐링 공간으로 정착시킬 계획이다. ⓒ 지곡면 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

지방소멸이라는 엄중한 시대적 과제 앞에서 지역을 살리기 위한 주민들의 자발적인 움직임이 결실을 보며 큰 울림을 주고 있다.서산시 지곡면 주민자치회는 중왕리수로 제방 일원(964-1번지, 1.2km)에 올 한해 정성껏 가꿔온 코스모스와 백일홍 꽃길인 '지곡 코스모스 올레길'을 새롭게 조성, 주민과 방문객들에게 아름다운 가을 풍경을 선사하고 있다.이번 사업은 '유휴공간을 유행공간으로'라는 슬로건 아래, 자칫 방치되기 쉬운 삭막한 뚝길을 살리고 지역의 명소로 탈바꿈시켜 사람들의 발길을 끌어모으기 위해 기획했다.2026년 충청남도 주민자치회 제안사업 공모에 선정되며 올해로 4년째 이어지고 있는 이 사업은, 단순한 경관 조성을 넘어 주민 주도로 지역에 활력을 불어넣는 대표적인 '지방소멸 대응 모델'로 평가받고 있다.실제로 꽃길 완성까지는 지역 주민들의 피땀 어린 노력이 있었다. 주민자치위원들은 지난 7월 13일 꽃씨 파종을 시작으로, 기록적인 폭염 속에서도 제초 작업과 물주기 등 지속적인 관리와 정성을 쏟아부었다. 그 결과 중왕리의 탁 트인 바다와 알록달록한 꽃길이 어우러지는 환상적인 풍경이 완성됐다.특히 코스모스 올레길로 이어지는 길목에는 산성2리 부녀회가 자체적으로 꽃길 조성을 함께하며 힘을 보탰다. 마을 전체가 합심하여 경관을 다듬어 나가는 모습은 마을 공동체의 회복성과 상생의 의미를 한층 더했다.주민자치회는 향후 본격적인 개방을 앞두고 방문객들이 소중한 추억을 남길 수 있도록 다양한 포토존과 휴식용 벤치 등을 설치해 '인생샷 명소'이자 힐링 공간으로 정착시킬 계획이다.정진영 주민자치회장은 "한마음 한뜻으로 꽃길을 정성껏 가꿔주신 자치위원님들과 주민들께 깊이 감사드린다"며 "지곡 코스모스 올레길이 지친 일상에서 잠시 쉬어가고, 아름다운 가을 풍경을 만끽하며 다시 찾고 싶은 우리 지역의 대표 명소로 자리 잡기를 바란다"고 전했다.최기석 지곡면장도 "삭막했던 뚝길이 아름다운 꽃길로 변화하는 모습을 보며, 주민들이 힘을 모으면 지역의 어떤 위기도 극복할 수 있다는 희망을 보았다"며 "주민들의 활기찬 노력이 결실을 보고 더 나은 지곡을 만들어 갈 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.