해외 세리머니 따라 했을 뿐인데 '군인 조롱'? 도 넘은 '마녀사냥'

큰사진보기 ▲지난 4일 주진우 국민의힘 의원은 자신의 페이스북에 아시안게임 축구 국가대표 최우진 선수의 금메달 세리머니 영상을 첨부하며 "도 넘은 국가대표 선수들의 군인 조롱, 병역 특례 박탈해야"라는 제목의 글을 게시했다. ⓒ 주진우 국민의힘 의원 페이스북 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲틱톡과 인스타그램 등에 '신발 안의 메달(Medal in shoe)'라고 검색하면 최 선수가 올린 영상과 같이 다리를 절뚝거리며 등장해 보는 이들로 하여금 부상을 입은 것이 아닌가 하는 걱정을 유발하다가 알고 보니 부상이 아니라 메달이 신발 안에 있었기 때문이라는, 일종의 '낚시성 밈'이 수없이 있음을 확인할 수 있다. ⓒ 틱톡 검색창 갈무리 관련사진보기

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큰사진보기 ▲한편 최 선수는 4일 자신의 인스타그램에 직접 입장을 표명하고 사과의 뜻을 전했다. ⓒ 최우진 선수 인스타그램 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲주진우 의원 페이스북 게시글 아래 최 선수를 향한 욕설이 달렸다. ⓒ 주진우 의원 페이스북 댓글창 갈무리 관련사진보기

최근 아시안게임에 참가한 일부 선수들의 경솔한 언행을 계기로 국가대표 병역특례 제도를 전면 재검토하거나 폐지해야 한다는 성난 목소리가 사회 전반에 터져 나오는 가운데, 애꿎은 청년 선수까지 정치권의 표적이 되어 억울한 비난과 마녀사냥의 소용돌이에 휘말리는 안타까운 사태가 벌어지고 있다.지난 4일 주진우 국민의힘 의원은 자신의 페이스북에 아시안게임 축구 국가대표 최우진 선수의 금메달 세리머니 영상을 첨부하며 "도 넘은 국가대표 선수들의 군인 조롱, 병역 특례 박탈해야"라는 제목의 글을 게시했다.해당 영상에서 최 선수는 한쪽 발을 절뚝거리다가 해당 발의 신발에서 금메달을 꺼내면서 환하게 웃었다. 주 의원은 해당 영상을 두고 "아시안게임 축구 국가대표 선수들의 군인 조롱이 상상을 초월한다"라며 "한쪽 다리를 질질 끌며 발목을 잃은 군인을 연상시켰다"고 주장했다.이어 "완전히 선을 넘었다. 태극마크의 무게를 모르는 자는 국가대표 자격이 없다. 국가대표 자격 박탈, 병역 특례와 금메달 연금 완전 박탈까지 검토해야 한다"라고 목소리를 높였다. 나아가 과거 양궁 국가대표가 댓글에 '멸공' 단어를 썼다는 이유로 이재명 대통령이 생중계로 비판해 징계를 받았던 사례를 소환하며 "이번 축구 선수들의 도 넘은 조롱에도 이 대통령의 입장을 밝혀라. 그래야 공정하다"라며 정치적 공세를 더했다.주 의원의 해당 게시글은 온라인을 통해 일파만파 퍼져나갔고, 댓글 창에는 최 선수를 향한 무차별적 비난이 난무했다. 그런데 해당 영상은 '군인 조롱'과는 전혀 무관한 온라인의 유행 문화의 한 단면이었다.틱톡과 인스타그램 등에 '신발 안의 메달(Medal in shoe)'라고 검색하면 최 선수가 올린 영상과 같이 다리를 절뚝거리며 등장해 보는 이들로 하여금 '부상을 입은 것이 아닌가' 하는 걱정을 유발하다가 알고 보니 부상이 아니라 메달이 신발 안에 있었기 때문이라는, 일종의 '낚시성 밈'이 다수 나온다.즉, 군인 조롱과는 전혀 무관한 해외발 밈을 최 선수가 그저 따라했을 뿐임에도 주 의원이 이를 '군인 조롱'이라고 비난한 셈이다. 이러한 억지 비난에 정치권 내부에서도 반발의 목소리가 나왔다.같은 날 이기인 개혁신당 비대위원장은 페이스북에 "최우진 선수가 절뚝거리며 신발 속 메달을 꺼낸 세리머니는 해외 마라토너의 메달 세리머니를 패러디한 것"이라며 "당장 틱톡 어플을 설치하고 검색창에 '신발 메달 자랑 챌린지'를 검색해보라. 수많은 챌린지 영상이 나온다"고 지적했다.이 비대위원장은 "정치인이 그 의도를 함부로 단정해 낙인찍고 공개적으로 비난하는 것 역시 경솔하다"라고 꼬집으며 "분노할 수 있다. 그러나 분노에도 사실과 이성이 필요하다. 분노가 크다고 근거까지 단단해지는 것은 아니다. 잘못한 일은 분명히 비판하되, 확인되지 않은 의도까지 만들어 비난하지는 말자"라고 일갈했다.한편 최 선수는 4일 자신의 인스타그램에 직접 입장을 표명하고 사과의 뜻을 전했다. 최 선수는 "제가 업로드했던 금메달 세리머니 영상과 관련해서 많은 분들께서 불편함과 언짢음을 가지고 계신 점을 알게 되었다"라 "해당 영상 속 세리머니는 국군 장병과 관련된 사건을 연상시키거나, 비하 또는 희화화하려는 의도로 촬영한 것이 절대 아님을 분명히 하고 싶다"라고 해명했다.또한 "단지 현장에 응원오신 팬분들께서 요청해주신 금메달 세리머니 영상을 참고하여 찍은 것임을 조심스럽게 말씀드린다. 이 또한 확인하고 더 인지해야 했으나 미숙했던 점이 있었다"라며 "저의 의도와는 별개로, 다양한 분들께서 접할 수 있는 콘텐츠에 대한 인식을 더 신중하게 하고, 더욱 세심하고 판단했어야 했다는 점을 다시금 뉘우치고 있다. 그 과정에서 불편함을 느끼신 분들께 다시 한번 진심으로 거듭 사과드린다"라고 고개를 숙였다.최 선수는 "지금 이 순간에도 대한민국을 위해 헌신하고 계시는 국군 장병 여러분께 깊은 감사와 존경의 마음을 전한다. 또 국가를 위해 헌신하는 과정에서 희생하신 분들과 그 가족분들께도 깊은 위로와 애도의 마음을 전한다"라며 앞으로 경기장 안팎에서 더욱 책임감 있는 모습을 보여주겠다고 다짐했다.이처럼 최 선수의 해명과 영상 의도가 명백히 밝혀진 이후에도 사태는 쉽게 수습되지 않고 있다. 사실관계 확인을 명확히 하지 않은 주진우 의원은 현재까지(7일 오전 10시) 게시글을 내리지 않고 있고, 게시글 아래 달린 댓글엔 최 선수를 향한 비난 및 욕설 등이 이어지고 있다.정치인은 대중의 감정을 부추겨 갈등을 증폭시킬 것이 아니라, 냉철한 사실관계를 바탕으로 정치적 책임을 다해야 할 무거운 책무를 지닌 공직자다. 그러나 이번 사안에서 주 의원이 보인 모습을 그렇다고 보기 어렵다.사실과 다른 내용을 담은 주 의원의 게시글은 여전히 온라인 공간을 떠돌며 최 선수를 향한 2차 가해와 악성 댓글을 양산하고 있다. 확인되지 않은 사실을 토대로 특정 인물을 대중의 도덕적 심판대에 세우는 등의 마녀사냥을 더 이상 우리 사회에서 용납돼선 안 된다. 주 의원이 한시라도 빨리 해당 게시글을 내리고 자신의 SNS를 통해 사실관계를 똑바로 알려주길 바란다.