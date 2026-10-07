'16시간' 조사 받은 김재섭 "차라리 체포동의안 보내라"

"차라리 저에 대한 체포동의안을 국회로 보내시라."
정원오 전 더불어민주당 서울특별시장 후보의 '멕시코 칸쿤 출장 의혹'을 제기했다가 경찰 수사를 받고 있는 김재섭 국민의힘 국회의원이 추가 출석 요구에 응하지 않겠다고 선언했다. 국정감사 첫날인 전날(6일) 경찰에 출석한 김 의원은 조사 시간이 무려 "16시간 46분"에 달했다며 "결론을 정해놓은 정치 경찰의 표적 수사"라고 강하게 반발했다.
전날 '국감 첫날 야당 의원 소환'을 놓고 경찰과 김 의원 측이 조사 일정 조율 과정에 대해 진실공방을 벌인 데 이어, 장시간 조사와 추가 소환 요구를 둘러싼 논란이 커지는 모양새다.
"경찰 수사 목적은 '김재섭 죽이기'… 더 이상 응하지 않겠다"
김 의원은 7일 오전 본인의 페이스북을 통해 "국정감사 첫날, 국정감사장에 있어야 할 저를 포토라인에 불러세운 경찰은 장장 16시간 46분 동안이나 저에 대한 고강도 조사를 강행했다"라며 "그런데도 경찰은 추가 조사를 하겠다며 또다시 제게 출석을 강요한다"라고 밝혔다.
김 의원은 이번 조사 자체가 자신을 겨냥한 '표적 수사'였다고 반복해 강조했다. 그는 "경찰의 수사 목적은 '김재섭 죽이기'였음이 분명했다"라며 "조사 내내 아무리 상황을 설명해도 똑같은 질문이 반복됐다. 사실을 따져 묻는 자리가 아니었다"라고 주장했다. 이어 "경찰은 제게 불순한 의도가 있었다고 미리 결론을 내려놓고, 그 답을 받아내려는 '답정너(답은 정해졌으니 너는 대답만 하라)'식 조사로 일관했다"라고 목소리를 높였다.
경찰 수사를 옹호한 여권 인사들도 겨냥했다. 그는 "여야를 떠나 입법부의 일원이라면 국정감사 첫날에 국회의원이 경찰서에 부당하게 불려가는 것에 대하여 문제를 느껴야 하는 것 아니냐"라며 "경찰이 민주당의 끄나풀이 아니라, 오히려 민주당이 경찰의 앞잡이 역할을 자처하고 있다"라고 비난했다.
그러면서 "결론을 정해놓은 정치 경찰의 표적 수사에 저는 더 이상 응하지 않겠다"라고 못을 박았다. 김병기·정원오·김상욱 등 여권 인사들에 대한 경찰의 수사 행태와 자신의 경우가 다르다며 비교하기도 했다. 끝으로 "떳떳하지 못한 쪽은 제가 아니라 경찰"이라며 "차라리 저에 대한 체포동의안을 국회로 보내라. 저는 민주당과 정치 경찰의 탄압에 절대로 굴복하지 않겠다"라고 날을 세웠다.
소환조사일 두고 공방 계속… 김재섭 "저열한 언론플레이"
전날 조사 일정을 둘러싼 경찰의 해명도 재차 문제 삼으며 반발했다. 앞서 김 의원과 국민의힘은 국정감사 첫날 현역 야당 국회의원을 불러 조사하는 것 자체가 '야당 탄압'이라고 반발했지만, 경찰은 애초 지난 1일로 예정됐던 조사 일정을 6일로 변경해달라고 요청한 쪽은 김 의원 측이었다는 취지로 반박했다(관련 기사: '국감 첫날 조사는 야당탄압' 주장에, 경찰 "김재섭 측이 6일로 지정"
https://omn.kr/2k0wo).
김 의원 측은 이에 경찰이 조율 과정에서 제한된 선택지만 제시했고, 추석 연휴와 국외출장 등을 고려해 6일로 정해진 것이라며 "마치 김 의원 측이 날짜를 특정한 것처럼 몰아가는 건 명백한 사실 왜곡"이라고 맞선 바 있다.
김 의원은 이날도 경찰이 "국정감사 첫날 야당 국회의원을 수사하는 것에 대한 만행을 무마하고자 저열한 언론플레이까지도 서슴지 않았다"라며 "부당한 수사도 모자라 여론 조작까지 일삼는 것"이라고 날을 세웠다.
김 의원은 정원오 전 후보가 성동구청장으로 재직하던 당시 여성 직원과 멕시코 칸쿤으로 공무 출장을 다녀왔다며 관련 의혹을 제기한 혐의로 고발된 상태다. 정 전 후보 측은 김 의원이 출장의 공무 목적과 다수의 동행자가 있었다는 사실 등을 알고도 부정행위가 있었던 것처럼 허위 사실을 주장했다는 입장이다. 김 의원은 전날 경찰에 출석하면서도 "제가 말한 내용 중 단 하나의 거짓도 없다"라며 혐의를 전면 부인했다.