'16시간' 조사 받은 김재섭 "차라리 체포동의안 보내라"

▲입장 밝히는 김재섭 의원정원오 전 서울시장 후보의 성동구청장 재임 시절 멕시코 캉쿤 출장 관련 의혹을 제기한 혐의로 고발된 국민의힘 김재섭 의원이 국정감사 첫날인 6일 서울 마포구 서울경찰청 광역수사단 공공범죄수사대에 피의자 신분으로 출석하며 입장을 밝히고 있다. 정 전 후보와 캉쿤 출장에 동행한 공무원 임모 씨는 김 의원 등 캉쿤 출장 관련 의혹을 공개적으로 제기한 이들을 지난 4월 고소했다. 임씨는 김 의원이 국회 기자회견에서 제기한 의혹을 문제 삼았다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기