서원을 지키는 유림들이 빗자루 놓지 않는 이유

큰사진보기 ▲함양 남계서원 전경푸른 하늘 아래 가파른 구릉을 거스르지 않고 단아하게 내려앉은 함양 남계서원의 강학 공간입니다. 선명한 붉은 기둥과 세월의 더깨가 앉은 기와지붕의 조화가 매화처럼 꼿꼿하고 맑았던 일두 정여창 선생의 지조를 시각적으로 대변하는 듯합니다. ⓒ 엄원식 관련사진보기

큰사진보기 ▲논산 돈암서원 전경사계 김장생 선생의 예학(禮學)이 깃든 논산 돈암서원의 장엄한 풍경입니다. 드넓은 마당을 ㄷ자형으로 굳건히 둘러싼 전각들의 반듯한 배치가, 한 치의 흐트러짐 없이 예(禮)를 실천하고 전승하고자 했던 기호학파 본산의 묵직한 권위와 기상을 뿜어냅니다. ⓒ 엄원식 관련사진보기

큰사진보기 ▲안동 도산서원 전경짙푸른 녹음에 폭 안긴 안동 도산서원의 웅장하면서도 평화로운 전경입니다. 굽이치는 낙동강을 굽어보며 비탈진 산기슭에 층층이 자리 잡은 전각들이, 평생을 자연 속에서 학문에 매진했던 퇴계 이황 선생의 청빈하고 고결한 삶의 궤적을 고스란히 그려냅니다. ⓒ 엄원식 관련사진보기

큰사진보기 ▲경주 옥산서원회재 이언적 선생을 배향한 경주 옥산서원 구인당(求仁堂)의 당당한 위용입니다. 기품 있는 단청과 처마의 유려한 곡선, 그리고 묵직한 기운이 서려 있는 현판의 필체가 영남 사림의 든든한 학맥과 자부심을 시각적으로 압도하며 방문객의 시선을 사로잡습니다. ⓒ 엄원식 관련사진보기

큰사진보기 ▲달성 도동서원한훤당 김굉필 선생을 모신 도동서원 중정당(中正堂)의 묵직한 내부 전경입니다. 다듬지 않은 굽은 나무기둥이 뿜어내는 자연의 숨결과, 네모난 창 너머로 한 폭의 진경산수화처럼 펼쳐진 바깥 풍광이 완벽한 천인합일(天人合一)의 미학을 보여줍니다. ⓒ 엄원식 관련사진보기

큰사진보기 ▲정읍 무성서원 전경산기슭이 아닌 마을 한가운데 편안하게 자리 잡은 정읍 무성서원의 고즈넉한 늦가을 풍경입니다. 화려한 장식 없이 소박한 누각과 담장 너머로 물든 은행나무가 어우러져, 백성들과 희로애락을 함께 나눴던 고운 최치원 선생과 향촌 공동체의 따스한 숨결을 전해줍니다. ⓒ 엄원식 관련사진보기

큰사진보기 ▲장성 필암서원 전경하서 김인후 선생을 모신 장성 필암서원의 고요하고 반듯한 경내 전경입니다. 맑고 깨끗한 학문을 상징하듯 군더더기 없이 정돈된 강당 마루에 걸터앉아 담소를 나누는 방문객들의 모습에서, 끊임없이 '글 읽는 소리'를 이어가고자 하는 호남 사림의 굳은 의지와 생동감이 엿보입니다. ⓒ 엄원식 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲안동 병산서원 전경한국 전통 건축 차경(借景)의 백미로 꼽히는 병산서원 입교당 대청마루에서 바라본 만대루(晩對樓)의 절경입니다. 듬직한 나무 기둥 사이로 굽이치는 낙동강과 병산의 푸른 뼝대가 일곱 폭의 병풍처럼 펼쳐지며, 압도적인 장엄함과 비움의 미학을 선사합니다. ⓒ 엄원식 관련사진보기

큰사진보기 ▲영주 소수서원 강당우리나라 최초의 사액서원인 영주 소수서원의 강학당 전경입니다. 수백 년의 매서운 풍상을 묵묵히 견뎌낸 붉은 기둥과 세월에 바랜 단청, 그리고 이를 호위하듯 굽어보는 노송(老松)의 자태가 회헌 안향 선생을 모신 첫 서원의 드높은 학문적 자부심을 증명합니다. ⓒ 엄원식 관련사진보기

덧붙이는 글 | 아홉 곳의 서원 답사를 마무리하며 얻은 깨달음을 담았습니다. 우리 문경의 산북면 근암서원과 가은읍 소양서원 등 전국 일천여 서원들이 낡은 제향 공간의 한계를 넘어, 현대인들을 위한 열린 인성 교육의 장이자 마을 공동체의 거점으로 거듭나길 바라는 마음으로 썼습니다. 문화유산의 미래를 독자들과 함께 고민해보고 싶습니다.

지난 10월 6일 전남 장성의 필암서원을 끝으로, 2019년 유네스코 세계유산에 등재된 '한국의 서원' 아홉 곳의 답사를 모두 마쳤다. 영주 소수서원(회헌 안향), 함양 남계서원(일두 정여창), 경주 옥산서원(회재 이언적), 안동 도산서원(퇴계 이황), 장성 필암서원(하서 김인후), 달성 도동서원(한훤당 김굉필), 안동 병산서원(서애 류성룡), 정읍 무성서원(고운 최치원), 논산 돈암서원(사계 김장생). 괄호 안은 각 서원의 중심에 모신 선현들의 호와 이름이다.저마다 들어앉은 자연의 지세가 달랐고 배향된 인물의 사상에 따라 공간의 배치도 조금씩 달랐지만, 아홉 서원을 관통하는 단 하나의 묵직한 공통점이 있었다. 그것은 바로 선현에 대한 한없는 존경심으로 '전통의 끈을 절대 놓지 않는다'는 늙은 유림들의 지독한 헌신이었다.본래 서원의 핵심 기능은 학문을 닦는 강학(講學)과 선현을 모시는 제향(祭享)이다. 단순한 사립학교를 넘어, 조선조 성리학의 근간을 지켜온 심장부이자 지성과 인문학의 전당이었다. 하지만 근대식 신학교가 들어서면서 강학 기능은 명맥이 끊겼고, 오늘날 서원에는 1년에 한두 번 열리는 제향만이 남아 텅 빈 강당을 헛헛하게 채우고 있다.이 위기는 비단 저 이름난 세계유산 서원들만의 문제가 아니다. 우리 문경의 산북면 근암서원과 가은읍 소양서원 등 전국에 산재한 일천여 서원 역시 완전히 똑같은 십자가를 지고 있다.그렇다면 질문을 던져본다.21세기의 한복판에서, 인공지능(AI)이 인간의 지능을 대체한다는 이 시대에 서원의 존재 이유는 무엇인가? "젊은 사람이 없어 가장 막내가 60대"라는 안타까운 현실 속에서도, 노(老)유림들은 왜 사비를 털어가며 쉼 없이 그 공간을 지켜오고 있는 것일까? 답사 길에 만난 어르신들의 구술 속에 그 명쾌한 해답이 숨어 있었다.경주 옥산서원 강당 곁방에서 발견한 빛바랜 '제수단자(祭需單子)'는 충격적인 감동이었다. 제사상에 올리는 고기 '갈비'를 표기하기 위해 한자에도 없는 '더할 가(加)' 아래 '새 을(乙)'을 붙이고 고기 육(肉) 자를 변으로 삼아 '乫腓(갈비)'라는 고유의 한자를 만들어 쓴 흔적.달성 도동서원에서 원장을 선출할 때 대나무 대롱에 흰콩과 팥을 넣어 찬반을 가렸다는 민주적인 일화까지. 서원은 죽은 자들의 무덤이 아니라, 백성들의 팍팍한 삶 속에서 어떻게든 지혜를 짜내고 도리를 지키려 했던 생생한 '기록의 보고'이자 '살아있는 공동체'였던 것이다.무엇보다 노유림들이 빗자루를 놓지 못하는 진짜 이유는 '미래 세대를 위한 책무' 때문이다.병산서원의 한 어르신은 "문화유산이면서 세계유산이다. 그래서 영원할 것"이라며 자부심을 드러냈고, 정읍 무성서원의 유사는 "처음에 낯설고 겁을 내서 그렇지, 막상 청년들을 참여시켜 놓으면 다들 기가 막히게 잘한다"며 미래에 대한 굳건한 믿음을 내비쳤다.특히 장성 필암서원과 논산 돈암서원 어르신들의 혜안은 묵직한 죽비소리 같았다. "서원에서는 마땅히 글 읽는 소리가 나야 하며, 그 소리가 끊이지 않게 해야 한다"며 지금도 일주일에 두 번씩 모여 글을 읽는다는 필암서원."서원은 종교시설이 아니라 교육기관이다. 유교의 진정성은 유지하되 아이들의 눈높이에 맞게 변해야 한다"며 청소년 예절교육을 강행한 돈암서원의 원장. 그는 "서원에 와서 예절을 배운 아이들이 버스를 타고 돌아갈 때면 눈빛과 태도가 완전히 달라진다"고 힘주어 말했다.그렇다. 이 시대 서원이 지향해야 할 바는 너무도 명확하다. 폐쇄적인 문중의 제사 공간에서 벗어나, 대중과 호흡하는 '인성 교육의 장'으로 문을 활짝 열어야 한다. 과거 서원의 교육은 단지 벼슬자리를 얻기 위함이 아니라, 스스로 참된 나를 찾는 '위기지학(爲己之學)'의 실천이었다. 극단적인 이기주의 속에서 청소년들의 정서가 무너져가는 오늘날, 서원은 잃어버린 '인간다운 도리'와 '호연지기'를 일깨워줄 수 있는 가장 완벽한 치유의 공간이다.껍데기에 집착하면 본질마저 잃는다. 500을 버텨온 서원의 뚝심은 한복을 고집하고 복잡한 제사상을 차리는 것에 있지 않다. 서원의 진짜 본질은 갈등을 중재하고 도덕적 기준을 제시하던 향촌 교화의 정신, 그 자체다. 한자투성이의 난해한 축문은 현대의 언어로 친절하게 번역해 기록으로 남기고, 텅 빈 마당에는 이웃과 청년들이 모여 차를 마시고 토론하는 '새로운 글 읽는 소리'를 채워야 한다.아홉 곳의 세계유산 서원을 돌아보며, 무관심과 냉대 속에서도 묵묵히 그 자리를 지켜주신 분들께 한없는 존경을 보낸다. 당신들이 눈물겹게 지켜낸 그 귀한 공간 덕분에, 우리는 길을 잃은 21세기에 다시 인간의 길을 묻고 호흡할 수 있게 되었다. 시대착오적인 짐을 후대에게 지워야 한다는 무거운 한숨은 이제 내려놓으셔도 좋다. 굳게 닫힌 외삼문의 빗장을 열고 지역 사회와 손을 잡는 순간, 미래의 청년들은 기꺼이 그 안으로 걸어 들어가 그들만의 새로운 방식으로 찬란한 600년의 역사를 써 내려갈 것이다.