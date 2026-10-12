캐나다 마트에서 심장을 부여잡은 이유

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.
캐나다에는 산후조리원이 없다. 출산을 앞둔 딸아이의 조리를 내 손으로 해주고 싶어서 캐나다에 왔다.
식사 후 우리는 남산만 하게 배가 불러온 딸아이를 앞세우고 외출했다. 밴쿠버 리치먼드 시내에 있는 마트를 둘러보고 싶어서. 김치를 비롯한 여러 가지 찬거리와 식료품을 비행기로 공수해 왔다. 가방이 터지도록 철저히 준비해오기는 했어도 완벽할 수는 없는 노릇. 딸아이의 입맛을 돋우려면 한국 식단에 맞출 수 있는 현지 조달 품목도 필요했다.
먼저 중국 마트와 캐나다 마트를 찾았다. 캐나다 마트 입구에는 둥글고 큰 호박이 높이 쌓여 있었다. 우리나라의 늙은 호박과는 색이나 생김새가 완전히 달랐다. 핼러윈 행사에서 봤던 게 바로 이 호박이었나 보다. 호박 농사가 풍년인지 가격이 착한 편이었다. 모든 마트의 매장이 엄청 넓고 깔끔했다. 구역마다 어마어마한 물건들이 진열되어 있었다.
나는 우선 채소 구역부터 갔는데 우리 것과는 사뭇 다른 종류의 채소들이 즐비했다. 처음 보는 신기한 채소에 눈이 꽂혀 시간 가는 줄 모르고 구경했다. 권투 글러브처럼 퉁퉁하게 생긴 보라색 가지가 있길래 사진을 찍었다. 그 옆에 진열되어 있던 대파를 발견하자 반가웠다. 그런데 가격표를 보니 6.99$(약 6562원). 겨우 대파 몇 줄기를 묶어 놓고 말이다. 갑자기 심장을 부여잡아야 할 것처럼 쿵쿵 진동했다.
'헉, 대파가 이렇게 비싸다고?'
갑자기 우리나라가 그리워졌다. 한 단에 이천 원이면 살 수 있고, 며칠 먹고도 남을 만큼 푸짐하지 않던가. 모든 요리에 기본이 되는 거라 무시할 수도 없고 선뜻 집을 수도 없었다.
캐나다에 오기 전, 물가가 높다는 말은 이미 알았지만 이 정도일 줄은 몰랐다. <오마이뉴스>에 실린 '하나에 만 원... 캐나다에서 금값 된 한국 애호박
'이라는 기사를 읽고 많이 놀랐다. 그래도 설마 했는데 역시 '기사는 진실이 생명'이라는 사실이 딱 맞았다. 지난 여름 우리나라는 가뭄과 장마의 영향으로 밭에서 채소가 녹아버리는 바람에 물가 인상을 몰고 왔다. 여기 와 보니 우리나라 사정은 아무 것도 아니라는 생각이 들었다.
우리는 한인이 운영하는 한 마트로 발길을 돌렸다. 대형마트는 아니었으나 물건들 하나하나에 깃든 친근함에 마음이 탁 풀렸다. 역시 제 나라의 물건에 자동적으로 익숙한 반응을 보였다.
대파는 없고 대파인지 쪽파인지 구분이 안 될 정도로 가느다란 파를 찾았다. 진열대에 붙어 있는 가격표와 힘없이 쓰러져 있는 파를 대조해봤다. 세상에, 이것 하나가 이토록 비싸다니. 다시 내 심장이 팡팡 뛰기 시작했다. 그 옆에 있는 한국 깻잎 한 봉지 가격을 보자 기가 막혔다. 시장 한 번 보다가 울렁증이 생길 것 같은 조짐이 보였다.
볼 품이 없어도 꼭 필요한 거니 집어 들고 싶어도 자존심이 좀체 허락하지 않았다.
'불고기 양념에 파 없이 제 맛이 날까.'
고민만 하다가 고추장 파는 곳으로 얼른 발걸음을 돌려 버렸다.
'그래, 좋아. 나는 너는 그냥 빼 버리겠어.'
선반 위에는 한국산 각종 고추장들이 즐비했다. 가격표 앞에서 나는 다시 한번 더 심장을 부여잡아야 했다. 거의 모든 물건들이 한국보다 두 배 가량 높은 가격이었다. 뒷목을 잡고 쓰러지지 않은 게 천만다행이었다.
가방 하나에 23킬로를 지켜야 하는 규칙에 커다란 고추장 통을 포기한 게 후회되었다. 비단 고추장뿐이랴. 소금도 국수도 빼놔야 할 때 얼마나 아쉬웠는지 모른다. 갑자기 모든 원망의 화살이 남편을 향해 달렸다. 식료품을 빼놓는 대신 남편 옷을 좀 줄여주기 바랐지만 가차 없었다. 나는 그만 남편에게 눈을 흘기고 말았다.
떡볶이나 닭갈비 맛을 고추장 없이 어찌 낼 수 있을까. 울며 겨자 먹기로 두 배나 비싼 고추장을 장바구니에 넣을 수밖에 없었다. 매운 걸 좋아하는 딸아이한테 출산 전에 원 없이 먹이려면. 장바구니에 넣고 싶은 건 많은데 멈칫하기를 수십 번 하다가 겨우 장보기를 끝냈다.
딸아이한테 영수증 좀 보자고 손을 내밀었더니 얼른 뒤로 감췄다. 딸은 가격표에 놀라는 엄마 표정을 보고 더 놀라는 눈치였다. 보여 달라고 조르는 내게 웃음을 머금으며 딱 잘라 말했다.
"엄마의 정신 건강을 위해서는 안 보시는 게 나을 거야."
영수증은 안 보여주면서 말은 계속 이어갔다. 캐나다 물가가 높은 건지 사실은 잘 모르겠다고. 한국에서 살림을 안 해봤기에 비교가 안 되니 그냥 그런가 보다 하며 살아간다고. 딸이 계산한다 해서 이번에는 최소한으로 알뜰한 범위 안에서 구입했다. 다음에는 남편과 와서 딸아이를 위한 음식 재료를 마음껏 사고 싶다.
문득 어젯밤 시애틀에 사는 막내 동생과 통화했던 일이 떠올랐다. 영상 통화 너머로 가족들이 식탁에 둘러앉아 만두 빚는 모습이 보였다. 평생 외식으로 살다시피 하던 동생이 요즘 살림에 재미를 붙인 이유도 물가 인상 탓이었다. 시애틀 물가도 장난이 아니라고 들었다. 우리는 서로 의기투합하여 '고물가 시대'에 대한 열변을 토했다.
캐나다나 시애틀이나 고물가의 대표 주자는 '대파'가 아닐까. 파 없이도 얼마든지 맛있게 할 수 있다며 '파는 아웃'이라고 하는 동생의 말에 폭소가 터졌다. 그러면서 만두가 수북하게 담긴 접시를 화면 가까이 대고 목소리를 키웠다.
"언니, 대한민국이 살기 좋다고 하는 이유를 알겠지?"
동생은 한국에 나올 때마다 "팁 없는 우리나라는 참 좋은 나라야"를 외치곤 했다. 식사 비용에 따라 비율을 정해 놓고 결제를 당하니 외식도 겁난다면서. 나도 캐나다에 온 첫날 팁을 경험했다. 사위가 중식당에서 밥을 대접했는데 팁까지 합해서 결제하는 걸 보았다. 팁이라는 건 서비스 받는 사람이 서비스를 제공하는 사람한테 주는 감사의 표시 아닌가. 나는 심장이 떨려서 물가도 비싸고, 팁도 결제해야 하는 나라에서 오래 살지는 못할 것 같다.
어느덧 내 가슴 속에는 하나의 결심이 뿌리를 내리기 시작했다. 한국으로 돌아가면 물가에 대한 언급을 절대 하지 않을 거라는 결심. 한국 물가가 제 아무리 높아진들 캐나다만 하랴 . 어쩌면 나는 만나는 사람마다 붙잡고 몇 시간이나 호들갑을 떨지도 모르겠다.
"우리나라, 정말 좋은 나라야."
딸 집으로 돌아와 부지런히 식재료들을 정리했다. 아침에 먹을 한국식 고추장 돼지 불고기는 미리 준비해두었다. 고기에 밑간하여 마늘과 당근을 넣고 고추장에 재웠다. 함께 볶을 양파와 고추도 미리 썰어 두었다. 비싼 파는 당연히 빠졌다. 파보다 더 깊은 맛을 품은 엄마 손이 있는데 무슨 걱정인가.
이제 캐나다에서 '파'는 영원히 아웃이다.