캐나다 마트에서 심장을 부여잡은 이유

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캐나다에는 산후조리원이 없다. 출산을 앞둔 딸아이의 조리를 내 손으로 해주고 싶어서 캐나다에 왔다.

큰사진보기 ▲마트 입구의 호박우리나라 호박과 사뭇 다른 모습을 하고 있는 캐나다 산 호박이다. 핼러윈을 위한 것인지 유난히 호박이 많이 눈에 띤다. 가격이 비교적 착할 걸로 보아 호박 농사가 풍년인 것 같다. ⓒ 윤태정 관련사진보기

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'헉, 대파가 이렇게 비싸다고?'

'불고기 양념에 파 없이 제 맛이 날까.'

'그래, 좋아. 나는 너는 그냥 빼 버리겠어.'

큰사진보기 ▲파세일 해서 1.99$. 사진으로는 제법 크고 많아 보이지만 실제로 보면 대파인지 쪽파인지 구분할 수 없을 정도로 볼 품이 없다. ⓒ 윤태정 관련사진보기

큰사진보기 ▲한국 산 깻잎가격이 무섭다. 손으로 깻잎의 수를 대충 보니 10장도 안 되는 분량이었다. 어쩌면 대파보다 더 무서운 채소인지도 모르겠다. ⓒ 윤태정 관련사진보기

"엄마의 정신 건강을 위해서는 안 보시는 게 나을 거야."

"언니, 대한민국이 살기 좋다고 하는 이유를 알겠지?"

"우리나라, 정말 좋은 나라야."