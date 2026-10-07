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사는이야기

26.10.07 15:12최종 업데이트 26.10.07 15:16

캐나다 마트에 쌓인 대형 호박, 무르익어 가는 가을

낯선 풍경 속에서 살아가는 저마다의 삶

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​가을이 깊어지는 계절이면 문득 고향의 풍경을 떠올리곤 한다. 하지만 해외에 살면서부터는 그 자리에 캐나다의 추수감사절, 즉 땡스기빙데이가 자연스럽게 스며들었다. 조상에게 차례를 올리며 감사를 전하던 추석이나, 한 해의 결실을 두고 가족과 모이는 땡스기빙이나, 결국 한 해를 돌아보며 고마움을 나누는 마음이라는 점에서는 다를 게 없다.

며칠 뒤면 맞이할 그날을 앞두고, 대형 마트 입구에는 성인 어른 허리춤까지 족히 닿을 만큼 큼지막한 주황빛 팔레트 상자 수십 개가 듬직하게 자리 잡아 손님을 맞이한다. 그 상자 안을 가득 채운 건 아이들 품에 겨우 안길 만큼 탐스럽고 둥근 서양 호박들이다. 매장 입구에 호박이 높다랗게 쌓이는 이 풍경을 마주할 때 비로소 가을이 깊어졌음을 느끼며, 새로운 계절의 속도로 발걸음을 맞추게 된다.

수년 째 이곳에 살며 매번 마주치는 풍경이지만 볼 때마다 마음 한구석엔 어딘가 낯선 기분이 든다. 어릴 적 시골 마을, 흙담장이나 논두렁에 넝쿨째 달려 있던 누렇고 정겨운 맷돌호박과는 색깔부터 모양새가 참 많이 다르다. 몇 년 동안 매번 이 호박들을 보아왔지만, 정작 내 손으로 직접 사본 적도, 요리해 먹어본 적도 없다.

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마트 입구를 화려하게 장식한 저 큼지막한 주황색 호박은 속이 딱딱하고 맛이 없어 요리용으로는 쓰지 않는 장식용이라고 한다. 식용 호박은 매장 안쪽에 따로 판매하고 있으니, 주황빛 팔레트 상자에 가득 담긴 이 거대한 호박들은 여전히 낯선 타국의 일상인 셈이다. 이 큼지막한 호박 너머로 맑은 가을 하늘이 드높게 퍼지고 단풍나무가 물드는 계절이 오면, 이 눈부신 풍경 속에서 도리어 아련한 고향의 흙냄새가 먼저 떠오른다.

사실 알고 보면 이 큼지막한 주황색 호박의 진짜 용도는 다가올 핼러윈을 대비한 장식용에 가깝다. 먹지도 못할 이 호박을 가을의 상징처럼 품에 안고 가는 현지인들의 모습은, 계절의 분위기를 온전히 즐기며 소소하게 준비를 마치는 그들만의 평범한 일상 풍경이다.

캐나다 대형 마트 입구에 상자째 가득 진열된 대형 호박들
캐나다 대형 마트 입구에 상자째 가득 진열된 대형 호박들 ⓒ 김종섭
이곳 사람들에게 땡스기빙은 한 해의 수확에 감사하며 온 가족이 모여 마음을 나누는 하루다. '추수감사절'이라는 뜻 그대로 종교적 배경을 바탕으로 한 해의 결실에 감사하고 온 가족이 모여 조용히 시간을 보낸다.

연휴의 풍경도 차분하다. 길고 복잡한 행사나 부담스러운 준비 대신, 단 하루 동안 저마다의 방식으로 일상을 멈추고 집으로 모여든다. 그리고 그 조용한 쉬어감은 몇 달 뒤 찾아올 크리스마스 연휴로 자연스럽게 이어진다.

장바구니를 들고 마트를 나오며 정문에 쌓인 주황색 호박을 다시 한번 바라본다. 요리용은 아니어도, 저 둥글고 묵직한 표면 위로 가을 햇살이 따스하게 얹혀 있다. 무르익어가는 가을 풍경 속에서, 마트 앞 호박을 고르며 환하게 웃던 현지인들의 얼굴이 정겹게 스친다.

이곳 캐나다의 가을 하늘 아래서, 저 큼직한 주황색 호박이 가진 정직함을 가만히 바라본다. 낯선 풍경 속에서 계절의 변화를 온몸으로 받아들이며 살아가는 저마다의 삶에도, 어느덧 깊어가는 가을의 온기가 조용히 스며들고 있다.

#캐나다이민생활#땡스기빙데이#추수감사절#해외생활

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김종섭 (majub7) 내방

캐나다 거주, 이민자의 삶과 일상에서 건져 올린 이야기를 기록,다음'브런치'활동도 함께 합니다.

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