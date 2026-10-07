캐나다 마트에 쌓인 대형 호박, 무르익어 가는 가을

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큰사진보기 ▲캐나다 대형 마트 입구에 상자째 가득 진열된 대형 호박들 ⓒ 김종섭 관련사진보기

​가을이 깊어지는 계절이면 문득 고향의 풍경을 떠올리곤 한다. 하지만 해외에 살면서부터는 그 자리에 캐나다의 추수감사절, 즉 땡스기빙데이가 자연스럽게 스며들었다. 조상에게 차례를 올리며 감사를 전하던 추석이나, 한 해의 결실을 두고 가족과 모이는 땡스기빙이나, 결국 한 해를 돌아보며 고마움을 나누는 마음이라는 점에서는 다를 게 없다.며칠 뒤면 맞이할 그날을 앞두고, 대형 마트 입구에는 성인 어른 허리춤까지 족히 닿을 만큼 큼지막한 주황빛 팔레트 상자 수십 개가 듬직하게 자리 잡아 손님을 맞이한다. 그 상자 안을 가득 채운 건 아이들 품에 겨우 안길 만큼 탐스럽고 둥근 서양 호박들이다. 매장 입구에 호박이 높다랗게 쌓이는 이 풍경을 마주할 때 비로소 가을이 깊어졌음을 느끼며, 새로운 계절의 속도로 발걸음을 맞추게 된다.수년 째 이곳에 살며 매번 마주치는 풍경이지만 볼 때마다 마음 한구석엔 어딘가 낯선 기분이 든다. 어릴 적 시골 마을, 흙담장이나 논두렁에 넝쿨째 달려 있던 누렇고 정겨운 맷돌호박과는 색깔부터 모양새가 참 많이 다르다. 몇 년 동안 매번 이 호박들을 보아왔지만, 정작 내 손으로 직접 사본 적도, 요리해 먹어본 적도 없다.마트 입구를 화려하게 장식한 저 큼지막한 주황색 호박은 속이 딱딱하고 맛이 없어 요리용으로는 쓰지 않는 장식용이라고 한다. 식용 호박은 매장 안쪽에 따로 판매하고 있으니, 주황빛 팔레트 상자에 가득 담긴 이 거대한 호박들은 여전히 낯선 타국의 일상인 셈이다. 이 큼지막한 호박 너머로 맑은 가을 하늘이 드높게 퍼지고 단풍나무가 물드는 계절이 오면, 이 눈부신 풍경 속에서 도리어 아련한 고향의 흙냄새가 먼저 떠오른다.사실 알고 보면 이 큼지막한 주황색 호박의 진짜 용도는 다가올 핼러윈을 대비한 장식용에 가깝다. 먹지도 못할 이 호박을 가을의 상징처럼 품에 안고 가는 현지인들의 모습은, 계절의 분위기를 온전히 즐기며 소소하게 준비를 마치는 그들만의 평범한 일상 풍경이다.이곳 사람들에게 땡스기빙은 한 해의 수확에 감사하며 온 가족이 모여 마음을 나누는 하루다. '추수감사절'이라는 뜻 그대로 종교적 배경을 바탕으로 한 해의 결실에 감사하고 온 가족이 모여 조용히 시간을 보낸다.연휴의 풍경도 차분하다. 길고 복잡한 행사나 부담스러운 준비 대신, 단 하루 동안 저마다의 방식으로 일상을 멈추고 집으로 모여든다. 그리고 그 조용한 쉬어감은 몇 달 뒤 찾아올 크리스마스 연휴로 자연스럽게 이어진다.장바구니를 들고 마트를 나오며 정문에 쌓인 주황색 호박을 다시 한번 바라본다. 요리용은 아니어도, 저 둥글고 묵직한 표면 위로 가을 햇살이 따스하게 얹혀 있다. 무르익어가는 가을 풍경 속에서, 마트 앞 호박을 고르며 환하게 웃던 현지인들의 얼굴이 정겹게 스친다.이곳 캐나다의 가을 하늘 아래서, 저 큼직한 주황색 호박이 가진 정직함을 가만히 바라본다. 낯선 풍경 속에서 계절의 변화를 온몸으로 받아들이며 살아가는 저마다의 삶에도, 어느덧 깊어가는 가을의 온기가 조용히 스며들고 있다.