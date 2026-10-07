보수의 성지에서 이재명을 외치다

큰사진보기 ▲2025년 6월 1일 이재명 더불어민주당 대통령 후보가 경북 안동시 웅부공원에서 열린 유세에서 지지를 호소하고 있다. 이재명 후보를 지지하는 유생들이 연설을 듣고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

AD

- 이재명 대통령이 성남시장으로 재임할 때부터 강연을 주선하시는 등 인연을 이어오셨습니다. 어떤 계기로 이재명 대통령을 지지하게 되셨는지가 궁금합니다.

- 2021년 민주평화광장 대표를 맡으시면서 당시 이재명 대통령 후보에 대한 지지를 선언하셨고, 이번에도 지지를 선언하신 것으로 알고 있습니다. 말씀하셨듯이 지역 정서가 굉장히 보수적인 편인데, 이런 활동이 선거를 치르는 과정에서 부담이 되거나 어려움으로 작용하지는 않았나요?

- 이재명 정부가 지금까지 보여준 모습이나 성과를 평가하신다면 어떻게 판단하고 계신가요?

큰사진보기 ▲안동시의회 이재갑 의장 ⓒ 박재윤 관련사진보기

- 대통령과 안동을 연결하는 가교 구실을 강조하셨는데요. 현 정부와의 관계를 활용해서 임기 중 안동에 반드시 가져오고 싶은 정책이나 사업이 있으실까요?

- 지역구 중 예안 지역이 대통령의 고향이기도 한데, 현재는 생가터를 알리는 표지 정도만 있는 것으로 알고 있습니다. 생가터 복원이나 관련 시설 조성에 대해서는 어떻게 생각하시는지 궁금합니다.

안동은 이재명 대통령의 고향이지만, 보수의 텃밭답게 그에게 우호적이지 않았다. 이 대통령이 후보로 나선 두 번의 대선에서 안동 유권자들은 모두 보수 정당 후보를 택했다. 21대 대선에서 이 대통령의 안동 득표율은 대구·경북에서 가장 높았고, 이 지역에서 유일하게 30%를 넘겼다. 그럼에도 대구·경북 472개 읍면동 가운데 이 대통령이 김문수 후보를 앞선 곳은 한 곳도 없었다. 그가 태어난 예안면도 예외가 아니었다.이재갑 의장은 이런 지역 정서 속에서도 이 대통령과 인연을 이어 왔다. 예안면 도촌리 지통마을은 이 의장의 지역구다. 대통령이 살던 집터는 지금 땅콩밭이 됐고, 생가터임을 알리는 안내판 하나만 서 있다. 대통령과 안동을 잇는 '가교'를 자처하는 이 의장을 9월 20일 안동시의회 의장실에서 만나 이 대통령과의 인연, 그리고 현 정부와 함께 풀어야 할 안동의 과제를 들었다."제가 기억나는 건 이재명 대통령이 성남시장에 당선되고 나서 모라토리엄 선언을 했던 일이에요. 그게 전국적으로 엄청난 이슈가 되었는데, 제가 쭉 파악해 보니 실제로 성남시의 재정 상태가 그렇게까지 나쁜 것은 아니었거든요. 그 이후에 보여준 행보도 굉장히 인상적이었어요. 당시 성남시청 청사 제일 위층이 시장 전용 공간이었어요. 직접 가보니 전망도 좋고 굉장히 좋은 공간인데, 그 공간을 시민들에게 다 내주고 본인은 2층으로 내려왔잖아요. 상당히 파격적이었죠.또 자기 고향이 안동이니까 안동과 교류하려고 계속 노력했어요. 당시에는 여러 사정 때문에 자매결연을 추진하는 과정이 쉽지만은 않았는데, 성남시에서 계속 러브콜을 보내줬어요. 성남시의 동과 자신의 고향 면을 자매결연으로 연결하고, 고향 면의 농산물을 성남시 농협을 통해 판매할 수 있도록 해주기도 했어요. 고향 주민들 처지에서는 매우 큰 도움이 된 거죠. 제가 그 지역 출신 시의원이니까 그 과정에 항상 함께했고, 그러면서 자연스럽게 가까워졌지요.그 이후 고향인 안동에서 강연회를 한번 하고 싶다는 이야기가 나와서 제가 지역에서 강연회를 준비하게 됐어요. 너무 큰 장소를 잡았다가 사람이 적게 오면 낭패잖아요. 그래서 최대 300명 정도 들어갈 수 있는 공간을 잡았는데, 실제로 강연해 보니까 정말 자리가 꽉 찼어요. 복도까지 사람들이 들어찼고, 무대 바로 밑바닥에도 사람들이 앉을 정도였어요. 어르신들까지 많이 찾아오셨다는 게 저한테는 굉장히 인상적이었어요.당시에는 이재명 시장에 대해 부정적인 이야기들도 지역에 많이 퍼져 있었거든요. 그런 상황에서도 이렇게 많은 시민이 강연장을 찾아온 걸 보면서, '지역의 인식이 결코 부정적인 것만은 아니구나. 긍정적으로 보는 분들도 상당히 많구나' 하는 생각을 하게 됐어요.""그런 말씀을 하시는 분들은 계셨죠. 당시 이재명 대통령에 대한 부정적인 여론이 굉장히 높았고, 제가 공식적으로 지지를 선언하고 지원 유세도 함께했으니 경로당 같은 데 가면 당연히 좋지 않은 이야기를 듣기도 했어요. 그래도 어르신들이 그것 때문에 저를 포기하지는 않을 거라는 믿음이 있었고, 피한다고 될 일도 아니었기에 변명하지 않고 정면 돌파를 했어요.이재명의 삶은 우리 삶과 크게 다르지 않고, 우리를 가장 잘 아는 사람이 정치를 해야 우리가 힘들고 어려운 데를 제대로 살펴줄 수 있다고 말씀드렸어요. 인권변호사로 시작해 시장, 도지사, 국회의원을 거쳐 대통령까지 오는 과정 자체가 의미 있고, 정말 그렇게 나쁜 사람이었다면 민주당 대통령 후보가 되기도 어려웠을 거라고 적극적으로 설명했죠. 그렇게 제 생각을 계속 말씀드렸고, 시민들께서는 다시 저에게 표를 주셨어요.""대통령께서 지금까지 해오시는 걸 보면 전반적으로 잘하고 계신 것 같아요. 다만 국정을 이끌어가는 과정에서 너무 많은 부분을 공개하다 보니 오히려 그 이후에 갈등이 생기는 경우가 있는 것 같아요. 국민의 알권리 차원에서 공개하시는 건 감사한 일이지만, 굉장히 민감한 사안들은 내부적으로 어느 정도 조율한 뒤에 공개하는 것도 필요하지 않을까 생각해요.오랫동안 부동산 문제에 대해서는 대통령이 생각하는 기본적인 방향 자체는 틀리지 않았다고 봐요. 한 사람이 수많은 주택을 취득해서 임대 사업자라는 이름으로 임대료를 받는 구조가 광범위하게 허용되면, 결국 돈이 있는 사람이 다른 사람의 주거권을 제한하는 결과로 이어질 수 있잖아요. 제 주변에도 여러 주택을 취득해 임대 사업자로 등록하고 합법적으로 임대료를 받는 분들이 있어요. 하지만 법적으로 가능하다고 해서 바람직한 제도인지는 별개의 문제예요.외국 사례처럼 자신이 사용하고 남는 공간을 빌려주는 것과 처음부터 임대를 목적으로 여러 주택을 취득하는 것은 구분해서 볼 필요가 있어요. 최소한 사람들이 실제로 거주해야 하는 주택만큼은 이런 형태의 다주택 소유와 임대 사업이 광범위하게 허용되지 않도록 제도를 정비해야 한다고 봐요.""많아요. 우선 첫 번째는 의과대학 유치예요. 안동시가 수십 년 동안 추진해 온 오랜 숙원이에요. 그동안 지역 내부의 정치적인 문제도 있었고, 일반 의대냐 한의대냐를 두고 지역 의료기관들 사이에서 여러 의견이 나오면서 적극적으로 추진하지 못했어요. 그런 문제들은 정리하고 의과대학 유치를 1순위로 추진해야 한다고 생각해요.두 번째는 옛 군부대 부지 활용이에요. 2008년에 안동에 있던 사단이 해체되면서 도심에 약 41만 평에 이르는 큰 땅이 지금까지 남아 있어요. 예전에는 주말이면 장병들이 외박을 나와서 식당도 가고 지역에서 소비도 했잖아요. 부대가 사라진 뒤 거의 20년이 흐르면서 원도심이 침체하는 데에도 상당한 영향을 미쳤다고 봐요. 그래서 지난 대통령 선거 때도 이재명 후보 공약에 포함하려고 애를 썼고요. 이곳에 국방과학연구소 같은 국방 관련 기관을 유치하고, 드론과 연계해서 드론산업지원센터나 드론 생산기지를 조성하는 방안도 추진해 왔어요. 의회가 주관해서 정책토론회도 열었고, 정부와 국회, 대통령실에도 계속 전달했어요.세 번째는 안동댐 문제예요. 안동댐은 전국의 다목적댐 가운데서도 전 지역이 자연환경보전지역으로 묶여 있는 특수한 상황이에요. 올해가 건설 50주년인데, 새로운 50년에 대한 비전을 정부 차원에서 제시해 줬으면 좋겠어요. 사실상 이중 규제를 받는 부분도 풀어서 관광 개발을 가능하게 해야 하고요. 또 수몰된 지역에는 많은 문화유산과 삶의 흔적들이 그대로 잠겨 있어요. 저는 오래전부터 그것들을 다시 기억하고 기록해서 그 지역의 역사를 정리해야 한다고 주장해 왔어요. 지금 안동에 수자원보다 더 큰 자원은 없다고 생각해요. 이를 활용해 물 산업으로 발전할 수 있도록 국가가 방향을 잡아줬으면 한다는 요청도 계속하고 있어요.네 번째는 국가산업단지예요. 예비타당성 관련 절차도 진행돼 여기까지 왔는데, 정치적인 구호로만 끝나서는 안 된다고 생각해요. 바이오·백신 산업의 주요 기업과 관련 국가 지원기관들은 이미 충북 청주 오송단지에 많이 자리 잡고 있어요. 그러면 과연 안동에 실제로 들어올 기업이 얼마나 있겠느냐는 문제가 생기잖아요. 국가산업단지를 만들었다면 국가도 책임 있게 나서서 좋은 기업들이 안동에 올 수 있도록 힘을 보태야 해요.다섯 번째는 철도망이에요. 과거 지방철도청이 안동에 있을 때는 경북선 철도가 예천에서 안동으로 연결돼 있었어요. 그런데 철도청이 영주로 이전하면서 경북선이 예천에서 영주 쪽으로 연결됐고, 안동은 철도교통에서 상대적으로 소외됐어요. 그래서 김천에서 문경, 예천, 경북도청 신도시를 거쳐 안동과 청송, 영덕까지 연결되는 철도망을 국가 계획에 반영해달라고 요구하고 있어요. 대구에서 올라오는 신공항 철도 역시 안동까지 연결해야 한다는 내용도 함께 넣고 있고요.지금 안동시가 굉장히 어려운 상황인데 시간을 놓칠 수는 없잖아요. 그래서 서울에 계시는 재경향우회 원로분들, 지역 상공인들과 팀을 만들어 정부와 민주당, 국회에 하나의 목소리로 안동의 현안을 전달하려고 해요. 필요하면 내용을 계속 보완하면서 합법적으로 추진할 수 있는 기구도 만들려고 하고요.""저는 해야 한다고 봐요. 그건 대통령을 위해서가 아니라 우리 시민들을 위해서예요. 전직 대통령들의 생가나 퇴임 이후 머무르는 공간들을 보면 실제로 많은 사람이 찾아가는, 그 지역의 중요한 관광자원이 돼 있잖아요. 이런 이야기를 하면 대통령 개인을 위해 뭔가를 만들어주는 것처럼 비판하는 분들도 많아요. 그렇다면 안동 출신인 이재명 대통령과 관련된 공간을 안동에 만드는 것을 무조건 잘못됐다고 할 수 있겠느냐는 거죠.저는 생가터 복원에 계속 관심을 두고 있어요. 다만 지금은 대통령실에서도 이 문제를 공개적으로 추진하는 데 부담을 느끼는 것 같아서 조심스럽게 접근하고 있어요. 대통령이 다녔던 학교도 지금은 폐교돼 있잖아요. 그냥 방치하거나 누군가 들어와서 다른 용도로 사용하는 것보다, 지역의 소중한 자원으로 활용할 방안을 찾아야 한다고 생각해요.대통령이 다녔던 흔적들을 남겨두고, 그곳을 찾는 관광객들이 지역을 둘러본 뒤 동네에서 생산한 농산물이라도 하나 사서 갈 수 있는 공간으로 만든다면 지역 활성화에 중요한 자원이 될 수 있다고 봐요. 그런 측면에서 이 문제를 조금 긍정적으로 바라봐주셨으면 좋겠어요."