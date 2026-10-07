"교육 환경 개선하라" 프랑스 전역 휩쓰는 학생 시위

큰사진보기 ▲2026년 10월 6일, 프랑스 파리에서 학교 환경에 대한 전국 시위 기간 중 고등학생들과 교육노조 회원들의 시위가 끝날 무렵 충돌이 발생했다. 심각한 교사 부족, 과밀 학급, 자원 부족, 열악한 학습 환경에 반대하는 시위가 다가오는 국가 예산 결정에 앞서 프랑스 전역을 휩쓸고 있다. EPA/모하메드 바드라 ⓒ EPA/ 연합뉴스 관련사진보기

"학생들은 자신들이 무슨 요구를 하는지 알고 있다. 우리는 그들의 말에 귀 기울여야 하고, 그들을 지지하는 어른들이 있다는 걸 보여줘야 한다."

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프랑스 릴에 살고 있는 레아 모니마르는 6일(현지시각) AP통신에 최근 프랑스 전역으로 번지고 있는 학생 시위에 동참하면서 이 같이 말했다.프랑스에서는 지난달 중순부터 학생 시위가 열리고 있다. 학생과 교사, 학부모들이 부실한 교육 인프라에 항의하면서 시작된 시위는 공공 지출 감소, 물가 상승, 불평등 심화 등 광범위한 사회 이슈로 이어지며 대규모 반정부 시위로 번지고 있다.프랑스 내무부는 이날 전국에서 25만 6천 명이 참여한 것으로 추산하면서 이번 사태가 시작된 이후 가장 큰 규모를 기록했다. 시위 주최 측에서는 이보다 훨씬 많은 45만 명이 참여한 것으로 추산했다.수도 파리에 5만 6천 명이 모였고 마르세유, 리옹, 릴, 스트라스부르 등 전국 대도시들에서 시위가 열렸다.시위는 대체로 평화롭게 진행됐으나 일부 시위대가 경찰과 충돌하기도 했다. 시위자들은 경찰에 돌이나 화염병을 던졌고, 거리에 설치된 바리케이드에 불을 지르기도 했다. 경찰은 최루탄과 물대포를 쏘며 폭력을 행사한 시위자들을 체포했다.경찰의 과도한 진압과 무기 사용도 여론의 분노를 샀다. 지난달 30일 16세 학생이 경찰과 대치하던 중 한쪽 시력을 잃었고, 지난 5일에는 15세 학생이 경찰이 사용한 섬광탄에 손이 절단되는 중상을 입었다.파리 근교에서는 14세 학생이 최루탄에 맞아 양쪽 턱뼈가 골절된 혐의로 경찰관 한 명이 기소되기도 했다.세바스티앙 르코르뉘 프랑스 총리는 의회에 출석해 "학생들의 우려에 귀 기울이고 해결책을 찾겠다"라면서도 "폭력에 관용의 여지는 없다"라며 시위대의 폭력으로 경찰관 715명이 부상을 입었다고 밝혔다.르코르뉘 총리는 경찰의 진압 과정에서 벌어진 모든 '사고'를 조사하겠다면서 경찰이 인종차별적이라는 주장은 "거짓말"이라고 일축했다. 그러면서 "학교를 불태운다고 해서 학교를 개선할 수는 없다"라고 지적했다.외신들은 학생들의 시위가 프랑스 전역에 만연한 대정부 불만으로 많은 국민들의 공감을 얻고 있다고 전했다.프랑스는 출산율 급증으로 2010년에 비해 학생 수가 25만 명이나 증가했지만, 현재 교사 수는 그때보다 줄었다. 학교는 책상과 의자 등 기본적인 물품도 부족하고, 교사들은 인원 부족과 과도한 업무량에 시달리고 있다.영국 BBC방송은 "이번 사태의 확산 속도와 폭력 사태는 사람들을 놀라게 했지만, 학생들의 불만은 오랜 역사가 있다"라며 "학생들은 프랑스의 열악한 교육 시스템이 더 이상 제 역할을 못 한다고 느낀다"라고 전했다.시위 주도 단체 중 하나인 고등학생연합(USL)의 수잔 니담 회장은 학교 긴급 예산 100억 유로(약 15조 원) 편성, 교사 신규 채용 등 요구 사항을 강조하면서 정부가 조치를 취할 때까지 시위를 계속하겠다고 밝혔다.그는 "청원이나 평화적 시위로는 정치 지도자들이 나서지 않기 때문에 우리가 당장 행동해야 한다"라며 "이것은 정치적 우선순위의 문제이며, 이 나라의 청년과 미래를 우선시해야 하는 문제"라고 강조했다.하지만 프랑스 정부는 막대한 국가 부채와 재정 적자로 수년간 긴축 정책을 펴고 있어 학생들의 요구를 그대로 받아들이기 어려운 상황이다.미국 CNN방송은 "프랑스 정부는 국내총생산(GDP) 대비 재정 적자를 약 5% 수준으로 줄이는 2027년 예산안 통과를 추진하고 있다. 이는 고통스러운 긴축 재정을 통해서만 달성할 수 있는 목표"라고 설명했다.그러면서 "반면에 거리로 나선 학생들은 자신들이 많은 것을 요구한다고 생각하지 않는다"라며 "그들은 최소한의 것, 즉 배울 수 있는 교육 시스템을 요구하는 것이라고 말한다"라고 전했다.