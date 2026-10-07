서울 면적의 1.3배 지역구, 보수 텃밭 첫 민주당 의장

큰사진보기 ▲안동시의회 이재갑 의장 ⓒ 박재윤 관련사진보기

- 간단한 자기소개 부탁드리겠습니다.

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- 이제 10선 시의원이 되고 시의회 의장이 되고 더불어민주당에도 가입하셨습니다. 달라진 점이 있으신가요?

- 10선을 거치는 동안 쉴 틈 없이 바쁘셨을 텐데요. 그 사이에도 틈틈이 즐기신 취미가 있으신가요?

- 1991년 당시 무보수 명예직 군의원으로 처음 출마하셔서, 10선까지 이루셨습니다. 처음 출마하신 계기가 궁금합니다.

- 당적을 생각하면 무소속으로 출마했다가 2006년 그리고 2010년 한나라당 소속으로 출마하셨습니다. 어떠한 계기로 입당과 탈당을 하셨나요?

- 지금까지 한결같이 안동시의원으로 활동하신 특별한 이유가 있으실까요?

- 지역구가 약 800제곱킬로미터로 굉장히 넓습니다. 이렇게 넓은 지역구를 관리하시는 특별한 비법이 있으신가요?

- 의정 활동 내내 농민을 강조해 오셨는데요. 그동안 추진하신 농업 정책이나 사업 가운데 가장 의미 있었던 것은 무엇인가요?

큰사진보기 ▲경북 안동시의회에서 이재갑 더불어민주당 의원이 의장으로 당선됐다. 이 의장의 당선은 지방선거가 실시된 이후 경북에서 첫 민주당 의장이다. ⓒ 이재갑 관련사진보기

- 바람직한 안동 정치의 모습은 어떤 모습인가요?

- 혹시 앞으로도 선거에 출마하실 계획이 있으신지 궁금합니다.

- 마지막으로 정치에 도전하려고 고려하는 사회 초년생들에게 한마디 부탁드립니다.

안동은 오랫동안 '보수의 심장'으로 불려 온 곳이다. 그런 안동에서 지난 7월 지방선거 이후 경북 최초의 더불어민주당 소속 시의회 의장이 나왔다. 주인공은 이재갑 의장이다. 그는 1991년 지방자치 부활과 함께 무보수 명예직 군의원으로 첫발을 내디뎠고, 이후 36년 동안 한 번도 자리를 비우지 않고 10선을 이뤘다. 무소속과 한나라당, 제명과 다시 무소속을 거쳐 민주당에 입당하기까지 그의 당적은 여러 번 바뀌었다. 하지만 서울 면적의 1.3배에 이르는 지역구를 직접 운전해 누비며 주민을 만나는 일상은 그대로였다. 민주당, 국민의힘, 무소속, 녹색당이 한데 모인 제10대 안동시의회를 이끌게 된 그를 9월 20일 안동시의회 의장실에서 만났다."안녕하세요. 지방자치에 많은 관심을 갖고 계신 분들로부터 전국적으로 많은 관심의 대상이 되어있는 안동시의회 의장 이재갑입니다.""제가 시의원이 된 지는 벌써 36년 차입니다. 날짜로 세어보니 10,000일을 넘는 시간을 의원 신분으로 보냈습니다. 이전까지는 정말 계란으로 바위를 치는 마음으로 의정 활동을 했어요. 내 말이 시정에 반영되면 좋고 안 돼도 속기록에서 기록을 남긴다는 그런 마음으로 해 왔죠. 아닌 것은 아니라도 말하고, 더 좋은 방안이 있으면 제시하면서요.이번에 당적을 가지면서는 마음가짐을 조금 바꾸었어요. 시정할 것은 시정하게 하고, 옳은 일은 확실하게 하도록 하겠다고요. 그런 마음가짐을 바탕으로 입당했고, 의장직도 수행하려고 하고 있어요. 그러다 보니 굉장히 바빠요. (웃음)""제가 욕심이 엄청나게 많아요. 우선 저는 붓글씨 쓰는 걸 좋아하는데, 바빠서 쓰지 못한 지가 오래되었어요. 그리고 악기도 해보고 싶다는 마음이 있어서 집에 있는 피아노도 치고, 기타도 치고, 아직 드럼 장비는 없지만 드럼도 쳐보려고 드럼 채도 준비해 두었어요. 또 학창 시절부터 트럼펫을 불고 싶어서 사 두었는데, 이건 한 번도 연주해 보지 못했어요.이렇게 하고 싶은 취미 활동은 정말 많은데, 너무 바빠서 자연인 이재갑으로 할 수 있는 일은 아무것도 없어요. 새벽에 일어나서 일과를 시작하면 저녁까지 촉박한 일정을 소화하고 녹초가 된 상태로 귀가하는 게 일상이예요. 그래서 가족들한테 참 미안하죠.""특별한 계기라기보다, 지방자치가 부활했으니 그냥 해야겠다는 생각이 가장 컸어요. 원래는 떠나기로 되어있었는데, 동네 청소년들과 더불어 살아가다 발목이 잡혀 지금까지 살고 있어요. 지방자치가 부활하지 않았더라면 여태껏 살고 있지 않을 거예요. 첫 선거 합동 연설회에서 했던, 어르신들 발길에 차이는 돌멩이 하나 치워드리겠다고 말했던 첫 마디가 아직도 기억에 남아요. 그 메시지 한마디에 아직도 지지해 주시는 것 같아요.사실 10선 하는 과정을 떠올려 보면 가장 미안한 사람은 우리 아내예요. 결혼할 때 우리 장인·장모님은 안동에 시집을 보내지 않으려고 하셨는데, 제가 떠날 거라고 말씀드려서 지금까지 살고 있거든요. 여전히 살고 있으니 아내에게는 제가 나쁜 사람이 되어있네요.""중선거구제와 정당 공천제가 처음 실행된 게 2006년이죠. 한나라당 정서가 압도적이어서 정당에 대한 명확한 개념이 없던 채로 입당했었죠. 2006년에는 시의회 의장을 맡고 있다가 공천을 받았는데 2010년에는 공천받지 못할 형편이었어요. 공천 신청도 하지 않은 채로 침묵하고 있다가, 좋으신 분의 권유로 공천받아 출마해 당선했죠.바로 그 해에 3대 문화권 사업 관련해서 큰 사건이 있었어요. 3대 문화권 사업은 당시 5,120억 규모의 대형 사업이었어요. 한국개발연구원(KDI)에서 예비 타당성 조사를 진행했는데, 경제성이 없다는 결과가 나왔어요. 당시 안동시의 1년 예산이 600억 정도였는데, 연간 관리비가 325억이 든다는 심각한 결과였죠. 가만히 있을 수 없었기에, 지방의회 출범 이래 처음으로 예산을 전액 삭감한 수정안을 제출했어요. 당의 공천을 받아 당선된 시의원이 당 소속 시장이 처음 기획하고 국회의원이 따온 국비 사업의 예산을 삭감하니 집행부와 국회의원 쪽에서 완전히 난리가 나 버렸죠.수정안 제안 설명을 위해서 의회 연단에 섰더니, 지역 원로분들이 보였어요. 정말 잘 오셨다고, 우리 후손들에게 큰 짐이 될 이 사업이 진정 우리가 해야 하는 사업인지 판단해 달라고 말씀드렸죠. 그럼에도 당 소속 지방의원이 절대다수였기에 원안이 통과되었어요. 여기서 끝나지 않았죠. 당시 박근혜 대통령에 대해 부정적인 SNS 게시물을 작성했다는 구실로 저를 제명했어요.탈당하겠다고 윤리위원회에 가서 탈당계를 내고 왔는데, 제명하겠다는 연락을 받고 그렇게 하시라고 했어요. 그런데 당에서 또 연락이 오더니 탈당한 것으로 처리하겠다고 하더라고요. 저는 부끄러운 부분이 없기에 제명하라고 했어요. 제가 스스로 제명이라는 결과를 만든 것이죠. 물론 제명 이후에도 그쪽 사람들과 담을 쌓거나 하진 않았어요. 대화할 건 대화하고, 국회의원에게도 필요한 예의는 갖추고 있어요. 지금도 만나면 반갑게 인사하고요.""제가 시의원을 하면서 스스로 시의원으로서 정말 잘했는가 하고 물어보면, 선뜻 잘했다고 답하지 못해요. 시의원으로서도 제 스스로 충분히 잘했다고 자부하지 못하는데 도의원이나 시장, 국회의원으로 도전하는 것이 과연 바람직한가 하는 생각이 있었습니다. 부족하지만 지금까지 시민들께서 표를 주시고 검증해 주신 만큼, 제가 할 수 있는 자리에서 조금이라도 더 잘해보자는 생각으로 시의원 활동을 계속해 왔어요.""제 지역구 면적으로 따지면 안동시 전체 면적의 약 53% 정도예요. 제 지역구만 해도 서울시 전체 면적의 1.3배 가까이 되는 셈이에요. 그런데 특별한 비법이 있는 건 아니에요. 거의 매일 들어오는 일정을 시간대별로 쭉 정리하고 직접 운전해서 모임에나 회의에 찾아가요. 지역구를 계속 돌면서 주민들을 만나는 게 이제는 그냥 제 일상이 됐어요. 주민들도 제가 찾아오는 걸 기다리고 계시더라고요.제가 의장이 되고 나서는 관용차를 이용하는 경우가 생겼는데, 지금 타는 제 차도 산 지 1년 조금 넘었는데 벌써 6만 킬로미터를 훨씬 넘게 탔어요. 아마 의장이 되기 전처럼 제 차로만 다녔다면 훨씬 더 많이 탔을 거예요. 예전에는 보통 1년에 7만 킬로미터 정도를 탔어요. 그렇게 직접 돌아다니면서 주민들 이야기를 듣고, 들은 내용을 시정에 반영해 드리는 과정을 계속 반복해 온 거예요. 그러다 보니 주민들 사이에서 '이재갑한테 이야기하면 나중에라도 답해 준다'는 인식이 어느 정도 생긴 것 같아요.그래서 제 지역구 주민이 아닌 분들이나 외지에 나가 계시는 분들도 저한테 전화하세요. 제가 '그 지역 의원님께 말씀하시죠'라고 하면, '아니요. 이게 더 확실합니다.'라고 하시는 분들도 있어요. 그런 말씀을 들으면 기분이 나쁘지는 않죠.""제가 처음 선거에 나왔을 때 '돌멩이 하나라도 치워드리겠습니다'라고 말씀드렸어요. 그런데 실제로 농촌에 들어가 보면 치워야 할 돌멩이가 정말 많죠. 그중에서도 제가 처음부터 지금까지 가장 관심을 가지고 해온 건 물 문제예요. 주민들이 마시는 물도 그렇고 농업용수도 그렇고요.제 지역구에는 저수지도 두 곳 만들도록 했고, 양수장도 여러 곳 설치했어요. 물을 가둘 수 있는 시설도 지금까지 계속 만들어가고 있고요. 최대한 지하수에만 의존하지 않고 안정적으로 농업용수를 확보할 수 있도록 하는 데 중점을 뒀어요. 농업에서는 결국 물이 가장 중요하다고 생각했기 때문이에요.그리고 저는 항상 '삼농'을 이야기해요. 농촌, 농업, 농업인, 이 세 가지를 함께 봐야 한다는 거예요. 이 세 가지를 하나의 세트로 보고 정책을 제안하고 뭔가를 해드리려고 꾸준히 노력해 왔어요. 그런데 사실 지금도 제대로 해결되지 않는 부분이 많아요.그 원인 중에는 정치권의 책임도 있다고 생각해요. 보조 사업을 무분별하게 늘리면서 마치 그것만으로 농촌의 모든 문제를 해결할 수 있는 것처럼 이야기하거나, 정치인들이 책임지지 못할 말을 하는 것이 오히려 농촌을 더 어렵게 만들 수도 있어요. 앞으로는 그런 방식이 아니라 책임 있는 농업정책을 만들어야 하고, 저도 거기에 중요한 역할을 해야 한다고 생각해요.결국 큰 틀에서는 농업의 패러다임 자체를 바꿔야 해요. 농촌에 가보면 65세 이상 인구가 매우 많고, 젊은 농업인을 찾기가 어려운 상황이잖아요. 저는 그 자체가 지금까지의 농업정책에 문제가 있었다는 걸 보여준다고 생각해요. 그래서 앞으로 가장 중요한 것은 농업을 정말 해보고 싶은 청년들과 후계 농업인들이 들어와서 정착할 수 있는 구조를 만들어주는 거예요. 지금은 그게 가장 시급한 과제라고 보고 있어요.""지금 제10대 안동시의회 구성을 보면 저는 상당히 의미가 있다고 생각해요. 이번 의회의 슬로건을 '함께 만드는 변화, 함께 여는 미래'로 정했는데, 슬로건을 만들면서 색깔도 무지개색으로 해달라고 했어요. 빨주노초파남보, 여러 색깔이 함께 어우러지는 모습을 표현하고 싶었던 거죠.왜 그렇게 했느냐 하면 지금 우리 의회가 민주당, 국민의힘, 무소속, 녹색당까지 다양하게 구성돼 있잖아요. 저는 시민들의 정치 수준이 그만큼 높아졌다는 의미라고 생각해요. 민주주의에서 가장 중요한 것 가운데 하나가 바로 다양성이거든요.시민들께서 이렇게 다양한 의회 구성을 만들어주셨다면 이제는 우리 의원들이 그 뜻에 답해야 한다고 생각해요. 단순히 변화하는 모습을 보여주는 데서 끝나는 게 아니라, 그 변화를 통해 시민들에게 실제로 어떤 미래를 만들어낼 수 있는지를 성과로 보여드려야 해요.그래서 이번 의회의 슬로건도 그렇게 정한 거예요. 지금의 다양한 의회 구성이 결국 시민들의 뜻이라고 생각하고, 그 뜻을 제대로 받아서 변화와 성과로 보여드리는 것이 지금 우리 의회가 해야 할 역할이라고 생각해요.""그건 정말 우리 후배들한테는 조금 미안한 일이죠. 제가 농담으로 '11선 할까요?' 이렇게 물어보면 하라고 하시는 분들도 계세요. 정치하는 사람은 절대 안 한다고 말하지 말라는 이야기가 있어요. 저도 마찬가지 구요. 제가 10선 했을 때도 사람들이 '또 할 거냐'라고 물어본 적이 있었어요. 그때 제가 '예, 또 하려고요.'라고 답했어요. 하던 일이 아직 남아 있고, 그 일을 할 수 있는 힘도 남아 있으니까 해도 괜찮다고 생각했던 거죠.이번에도 4년 임기를 다 마친 뒤에 제가 해야 할 일이 여전히 남아 있고, 그 일을 할 수 있는 힘이 저한테 남아 있다고 판단되면 또 할 수도 있겠죠. 그런데 이건 반쯤은 웃으면서 하는 이야기예요. 사실은 제가 아끼고 눈여겨보는 후배들 가운데 출마했으면 하는 분들에게는 오히려 제가 계속 공을 들이고 있어요. 계속해서 한번 출마해보라고 권하고 있죠.""저는 도전 그 자체를 응원하고 싶어요. 뜻이 있다면 망설이지 말고 도전하셨으면 좋겠어요. 정치라는 것은 끊임없이 우리가 새롭게 만들어가야 하는 거예요. 특정 정치인들에게만 맡겨둘 수 있는 것이 아니라, 계속 새로운 사람들이 들어오고 새로운 생각을 만들어가야 한다고 봐요. 그러기 위해서는 끊임없는 도전이 있어야 해요. 그래서 정치에 뜻이 있는 분들이라면 너무 망설이지 말고 과감하게 도전하시라고 말씀드리고 싶습니다."