'내가 좀 지나치지 않은가' 물어야 할 때

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최근 여야를 막론하고 내부 갈등과 분열이 심상치 않다. 특히 40퍼센트에도 못미치는 대통령 국정지지율이 상징하듯, 청와대와 민주당은 지난 여름 전당대회를 계기로 촉발된 그 지지층 사이의 분열과 갈등을 아직도 해결하지 못하고 있는 것 같다. 이는 국정 안정과 개혁정책완수를 염원하는 대다수 국민의 마음을 어둡게 하고 있다. 정부가 집중하고 있는 외교 국방 등 국내외적 국정과제의 해결은 아직도 요원해 보이기 때문이다.필자는 이 문제의 조속한 봉합과 치유가 시급하다는 보고 이는 리더십이 아니고 팔로우십 측면에서 접근이 필요하며 그것은 유교의 핵심 가치이자 지혜인 '중용(中庸)'의 도와 톨레랑스 정신 속에서 찾아야 한다고 주장한다. 국가공동체의 안정과 번영은 리더 뿐만 아니라 그 구성원에게도 책임이 있기 때문이다.먼저 중용의 과유불급(過猶不及)은 지나치거나 미치지 못함이 없이 상황에 꼭 맞는 '적중(適中)'을 강조한다. 현재 민주당 내부 분란의 가장 큰 원인 중 하나는 당 주도권을 잡기 위한 과도한 선명성 경쟁과 팬덤 정치의 결합이다.특정 노선이나 지도자에 대한 맹목적 지지가 심화되면서, 이와 다른 목소리를 내는 내부 구성원을 '배신자'나 '척결 대상'으로 모는 극단적 행태가 나타나고 있다. 이는 지나침(過)이 미치지 못함(不及)과 같다는 경고를 망각한 채, 당의 스펙트럼을 스스로 좁히고 중도층과의 연결고리를 끊어버리는 자해적 결과를 낳고 있다.둘째는 화이부동(和而不同) 정신의 상실이다. 공자는 "군자는 화이부동(조화롭게 공존하되 획일적으로 같아지지는 않는다)하고, 소인은 동이불화(겉으로는 같아지려 하나 진정으로 조화롭지 못하다)"라고 했다. 정당은 본래 다양한 계층과 이념의 목소리를 대변하는 용광로가 되어야 한다.그러나 지금의 분란은 당내의 건전한 비판이나 이견을 정책적 발전의 계기로 삼지 못하고, '나와 다르면 적'이라는 이분법적 사고에 갇혀 있음을 보여준다. 겉으로는 당의 단합을 외치면서도(同), 속으로는 다른 정파를 배척하며 진정한 조화(和)를 이루지 못하는 전형적인 '동이불화'의 모습이다.셋째는 시중(時中)의 상실이다. 중용의 핵심 실천 원리 중 하나는 '시중(時中)', 즉 시대와 상황의 변화에 맞추어 가장 올바른 실천을 하는 것이다. 지금 국민들이 정당에 요구하는 '시대적 과제'는 경제적 불평등, 청년취업난, 주거난, 경제적 고통 해소, 민생 안정, 국가 미래 비전 제시다.하지만 민주당의 내부 갈등은 주로 공천권, 당권 장악, 계파 간 주도권 싸움 등 당 내부의 이익에 매몰되어 있다. 국민의 삶이 위태로운 시점에 정당이 내부 권력 투쟁에 에너지를 쏟아붓는 것은 시대의 요구(時)를 읽지 못하고 대중의 신뢰로부터 멀어지는 '시중'의 대실패다.넷째는 자성(自省)과 신독(愼獨)의 부재다. 중용은 군자의 도리를 행함에 있어 "문제가 생기면 원인을 나에게서 찾는다(반구저기·反求諸己)"는 엄격한 자기 성찰을 강조한다. 현재의 계파 갈등을 보면, 어느 한쪽도 당의 위기나 지지율 정체에 대해 스스로 책임을 지려는 모습을 보이지 않는다.분란의 책임을 상대 계파의 음모나 언론의 프레임으로 돌리는 '남 탓' 정치가 팽배하다. 홀로 있을 때도 도리에 어긋남이 없도록 삼가는 '신독'의 자세로 당의 가치와 공적 사명을 되돌아보기보다는, 당권이라는 사적 이익을 좇아 세력 대결에만 몰두하고 있다는 비판을 면하기 어렵다.이러한 중용의 사상은 혁명의 나라 프랑스의 톨레랑스의 정신과 맞닿아 있다. 톨레랑스는 프랑스어 tolérance에서 온 말로, 서로 다른 종교·신념·문화·의견을 가진 사람들이 동등한 권리를 인정하고 폭력 없이 공존하는 관용의 태도를 뜻한다.프랑스는 피비린내 나는 종교전쟁, 시민혁명, 사회주의 혁명 속에서도 자유와 평등을 향한 시민들은 서로에 대한 신뢰를 잃지 않았다. 1789년 프랑스 혁명의 폭발은 인간의 자유와 평등을 향한 인류 역사상 가장 위대한 도약이었지만, 동시에 전 유럽 봉건 왕정이나 자본가 등 기득권 층에게는 실존적 위협이었다.오스트리아, 프로이센, 영국을 비롯한 구체제(Ancien Régime) 세력은 혁명의 불길이 자국으로 번지는 것을 막기 위해 대불동맹을 결성하고 군사적 개입을 감행했다. 외부의 적들이 국경을 압박하고 대내적으로는 극심한 경제난과 반혁명 반란이 몰아치는 대혼란 속에서, 프랑스 시민혁명이 끝내 좌절되지 않고 역사에 깊이 뿌리내릴 수 있었던 비결은 무엇일까?흔히 강력한 단일 대오나 공포정치의 폭력을 떠올리지만, 진정한 승리의 원동력은 혁명을 이끈 자유주의 진보세력 연대 내부에 존재했던 대담한 '톨레랑스(관용)'였다. 혁명 초기, 프랑스의 진보세력은 결코 단일한 집단이 아니었다. 입헌군주제를 지향했던 온건파 페양파부터, 상공업자의 이익을 대변한 지롱드파, 그리고 민중의 목소리를 대변하며 급진적 개혁을 요구했던 자코뱅파에 이르기까지 그들의 스펙트럼은 넓고 다양했다.역사적 위기 순간마다 이들은 끊임없이 충돌했다. 만약 이들이 서로를 '지워야 할 절대악'으로 규정하고 초기에 상호 파멸적인 숙청에만 몰두했다면, 프랑스는 외부 봉건 세력의 군홧발 아래 허망하게 무너졌을 것이다. 그러나 외부의 연합된 방해 공작이 극에 달했을 때, 프랑스의 진보적 지식인들과 시민들은 서로의 '차이'보다 혁명의 '대의'를 먼저 생각했다.다른 목소리를 내는 정파의 존재를 인정하고, 토론을 통해 공화정이라는 거대한 틀을 유지해 나간 톨레랑스의 정신으로 봉건 세력에 맞설 강력한 연대의 토대였다. 볼테르가 싹틔우고 혁명가들이 이어받은 이 관용의 가치는, 생각의 결이 조금 다르더라도 자유·평등·우애라는 보편적 가치 아래 한 배를 탈 수 있도록 만드는 신뢰의 끈이 되었다.물론 혁명의 과정에서 로베스피에르의 공포정치처럼 톨레랑스가 일시적으로 실종되고 광기가 지배했던 어두운 시기도 있었다. 하지만 프랑스 시민들은 그 독재의 끝에서 다시금 관용과 공존의 가치를 복원해 냈다. 내부의 다양성을 포용하지 못하는 권력은 오래가지 못한다는 사실을 처절한 경험을 통해 깨달았기 때문이다.다양성을 존중하는 진보 진영의 톨레랑스는 시민들에게 강요된 복종이 아닌 '자발적 헌신'을 이끌어냈고, 이는 국가 총동원령과 시민군의 자발적 참전으로 이어져 강력한 유럽 봉건 연합군을 격파하는 기적을 만들어냈다.오늘날의 눈으로 바라본 프랑스 혁명은 우리에게 중요한 교훈을 던진다. 외부의 압력이나 수구 세력의 저항보다 무서운 것은, 내부의 작은 차이를 견디지 못하고 아군을 향해 칼날을 겨누는 '교조주의적 엄숙함'이다.프랑스가 사방이 적으로 둘러싸인 고립무원의 처지에서도 끝내 혁명을 성공시키고 근대의 문을 열어젖힐 수 있었던 것은, 나와 다른 생각의 존재를 용인하고 연대했던 '진보주의자들의 톨레랑스'가 살아 숨 쉬고 있었기 때문이다. 진정한 진보의 힘은 획일화된 구호가 아니라, 다양성을 품어안는 관용의 크기에서 나온다.대한민국의 민주세력이 지금의 갈등을 극복하고 집권 정당으로서의 면모를 갖추기 위해서는 지도부부터 평당원에 이르기까지 중용과 '톨레랑스의 가치'를 되새겨야 한다. 비판적인 목소리를 당을 해치는 행위로 규정하기보다, 민주진영의 스펙트럼을 넓히는 자산으로 포용하는 리더십이 절실하다.실제로 한국의 민주주의 역사는 서로 다른 색깔을 가진 이들이 '민주화'와 '인권', '사회 정의'라는 거대한 가치 아래서 연대했기에 가능했다. 독재에 맞서 싸우던 시절에도 민주 세력 내부에는 다양한 스펙트럼이 존재했지만, 결정적인 순간마다 이견을 좁히고 연대하는 지혜를 발휘했다.상대를 절멸시켜야 할 타자로 보는 것이 아니라, 공동의 목표를 향해 함께 가는 동반자로 인식해야 한다. 내부의 작은 차이를 극대화하여 동지를 쳐내는 데 에너지를 소모하는 정당은 결코 국민에게 신뢰를 줄 수 없다. 구성원 각자가 도덕적·정치적 무오류성에 갇혀 타인을 심판하려 들 때, 연대의 고리는 끊어지고 공동체는 궤멸한다.오늘날 세계가 부러워하는 K-민주주의를 낳은 대한민국의 민주진보세력은 그 동안 수도없는 위기를 넘어 왔다. 그런데 이 위기의 가장 큰 이유는 내부 분열이었다. 1987년 629선언 이후 양 김씨의 분열이 노태우의 당선으로 귀결되었음은 두말할 필요가 없다. 2002년 노무현 후보는 대통령으로 당선되었으나 그것은 운이 좋았기 때문이었다.대선 승리 후 당내 주도권을 쥐려는 신주류(친노·개혁파)와 구주류(동교동계·호남파) 간의 분열은 결국 타협점을 찾지 못하고 신주류가 탈당하여 열린우리당을 창당하면서 당시 여권은 두 갈래로 쪼개지고 말았다. 그 결과 결국 2007년 대선에서 정동영 후보는 이명박 후보에게 역대 최대 표 차이(530만 표)로 참패했다.2022년 제20대 대선에서 문재인 정부가 높은 대통령 지지율을 유지하고도 정권 재창출에 실패한 원인은 문재인과 이재명, 그리고 그들을 둘러싼 두 주류 세력 간의 깊은 연대의식 부족이라는 것을 부정하기는 힘들다. 0.73%포인트라는 역사상 가장 근소한 차이의 패배(윤석열 국민의힘 후보와 이재명 더불어민주당 후보의 표 차이)는 서로를 온전히 품지 못했던 내부의 분열이 가져온 필연적 결과였다.2026년 민주당은 또 다시 분열하고 있다. 보수-진보, 여야 간의 극심한 대결도 모자라 여권 내 분열을 보는 국민의 마음은 편하지 않다. 모두가 중용의 정신, 톨레랑스의 정신으로 분열의 위기를 기회로 바꾸며 갈라진 국민을 하나로 묶어 이재명 정부를 성공시키고 이 땅에 평화를 정착시키고 민생을 안정시켜야 한다.교향악이 아름다운 것은 서로 다른 악기들이 모여 하나의 조화를 이루기 때문이다. 차이를 인정하는 관용과 연대만이 민주당을 위기에서 구하고 한국 민주주의의 후퇴를 막는 유일한 길이다. 지지자들과 정치인 모두가 거울을 보며 스스로에게 물어야 할 때다. 내가 좀 지나치지 않는가?