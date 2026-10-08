이념도, 철조망도 가르지 못한 '가나다'

큰사진보기 ▲‘사랑’도 ‘눈물’도 ‘그리움’도 철조망 앞에서 멈추지 않는다. ⓒ kimibmoon on Unsplash 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 자연치유일보에도 실립니다.

해마다 한글날이면 <오마이뉴스> 등에 한글에 관한 기사나 칼럼을 써왔다. 훈민정음의 의미를 되새기고 우리말의 현실을 돌아보는 것이 어느덧 나만의 작은 연례행사처럼 됐다. 하지만 올해는 남다르다. 한글날의 출발점인 '가갸날'이 제정된 지 꼭 100년이 되는 해이기 때문이다.무엇을 쓸까 고민하다 한 가지 질문 앞에서 생각이 멈췄다. "남과 북은 80년 넘게 갈라져 살았는데, 어떻게 아직도 서로의 글을 읽을 수 있을까." 철조망도 이념도 세월도 끝내 가르지 못한 것이 있었다. 바로 '가나다'였다.그런데 한글날을 앞둔 지금, 휴전선에서 들려오는 소식은 무겁다. 지난달 21일 서부전선 비무장지대(DMZ)에서 수색로 개척 작전을 하던 우리 군 간부 3명이 두 차례 지뢰 폭발로 다쳤다. 군과 유엔군사령부의 공동조사 등을 거친 뒤 합동참모본부는 5일 북한군이 군사분계선(MDL) 이남에 매설한 수지 반보병지뢰가 폭발한 것으로 최종 판단했다. 군은 이날 폭발 지점 일대의 북한군 지뢰지대를 제거했다.북한은 이를 인정하지 않았다. 김여정 노동당 부부장은 앞서 지난달 30일 우리 군의 발표를 '자작극'이라고 주장했다. 남쪽에서는 북한군 지뢰에 장병이 다쳤다고 하고, 북쪽에서는 이를 부인한다. 땅속에는 사람을 다치게 하는 지뢰가 묻히고, 땅 위에서는 서로를 겨눈 말의 가시가 돋아난다. 한글날 100년을 맞은 2026년 한반도의 서글픈 풍경이다.남북관계는 지금 '통일'이라는 말조차 멀게 느껴질 만큼 얼어붙어 있다. 북한은 2023년 말 남북관계를 '적대적 두 국가 관계'로 규정한 뒤 비무장지대(DMZ) 일대에서 지뢰지대와 철책, 전술도로를 구축하는 이른바 '국경선 요새화' 작업을 벌이고 있다. 우리 군에 따르면 올해 북한군의 군사분계선(MDL) 침범도 50여 차례로 늘었다. 남과 북 사이의 물리적 거리는 지척인데 마음의 거리는 갈수록 멀어지는 듯하다.그런데도 갈라지지 않은 것이 하나 있다. '가나다'다. 서울의 어린이가 공책에 쓴 '어머니'를 평양의 어린이도 읽을 수 있다. 평양에서 누군가 '고향'이라고 쓰면 부산과 제주에서도 그 뜻을 안다. '사랑'도 '눈물'도 '그리움'도 철조망 앞에서 멈추지 않는다. 휴전선에는 초소가 있고 사람에게는 통행 허가가 필요하지만, 말과 글에는 검문소가 없다. 80년 넘는 분단도 'ㄱㄴㄷㄹ'까지 둘로 가르지는 못했다.물론 분단의 세월은 언어에도 깊은 흔적을 남겼다. 남쪽의 '라디오'를 북쪽에서는 '라지오'라고 하는 등 어휘와 발음, 표기가 달라졌다. 그러나 다르다고 틀린 것은 아니다. 말에는 사람이 살아온 시간이 쌓인다. 남북의 서로 다른 말은 분단된 사람들이 각자의 자리에서 살아낸 80년의 나이테다. 통일의 언어는 어느 한쪽의 말을 다른 쪽에 강요하는 데서 시작해서는 안 된다. "당신들은 그렇게 말하는군요"라며 서로의 말을 듣는 데서 출발해야 한다.그래서 남북이 함께 추진해온 '겨레말큰사전' 편찬은 의미가 크다. 서로 달라진 어휘와 용례를 모아 하나의 사전에 담으려는 작업이다. 사전 한 권이 당장 휴전선을 걷어낼 수는 없다. 그러나 서로의 말을 한 페이지에 나란히 올려놓는 일은 지뢰와 미사일이 결코 할 수 없는 일을 한다. 상대를 '적'이라는 한 글자로 규정하기 전에 나처럼 웃고 울고 사랑하며 살아가는 '말을 가진 사람'으로 바라보게 한다.100년 전 사람들이 '가갸날'을 만든 것도 결국 우리말과 글을 지키기 위해서였다. 1926년 일제강점기 한글운동가들은 훈민정음 반포를 기념해 첫 가갸날을 열었다. 나라를 빼앗긴 시대에 우리말과 글을 지킨다는 것은 단순한 문화운동이 아니었다. 우리가 누구인지 잊지 않으려는 일이었다. 그때 지켜낸 '가갸거겨'가 한 세기를 건너 오늘도 남과 북에서 함께 읽힌다는 사실은 그래서 더욱 뭉클하다.580년 전 세종이 훈민정음을 만든 출발점 역시 사람의 말을 듣는 데 있었다. 글을 몰라 자신의 뜻을 펴지 못하는 백성을 안타깝게 여겨 누구나 쉽게 배울 수 있는 문자를 만들었다. 한글은 높은 곳에 갇혀 있던 지식의 문턱을 낮춘 '평등의 문자'였다. 그렇다면 오늘 우리가 이어가야 할 정신도 분명하다. 상대의 말을 지우는 것이 아니라 듣는 것, 다름을 적대의 이유로 삼는 것이 아니라 이해의 출발점으로 삼는 것이다.한글날 100년을 맞은 오늘, 한글이 얼마나 과학적이고 우수한 문자인지를 자랑하는 데만 머물고 싶지 않다. 남북의 아이들이 서로의 동화와 시를 읽고, 학자들이 달라진 말을 함께 기록하고, 이산가족이 남긴 편지를 보존하는 일도 평화를 준비하는 일이다. 정치적 통일보다 먼저 필요한 것은 상대의 말 뒤에 있는 삶을 이해하는 '마음의 통역'인지도 모른다.얼마 전 휴전선에서는 지뢰가 터졌다. 지금도 남과 북은 서로를 향해 날 선 말을 주고받는다. 그런데 생각할수록 아픈 역설이 있다. 서로 상대를 비난하는 남북의 성명과 경고문조차 우리는 대부분 통역 없이 읽는다. 적대하는 말조차 같은 글자로 읽고 있는 것이다.분단은 80년을 넘겼지만 '가나다'는 아직 하나다. '어머니'도, '고향'도, '그리움'도 여전히 통한다. 언젠가 남과 북이 다시 마주 앉는 날, 우리는 처음부터 서로의 말을 배울 필요가 없다. 이미 같은 글자로 서로의 마음을 읽을 수 있기 때문이다.휴전선은 사람이 땅 위에 그어놓은 선이다. 한글은 그 선을 넘어 사람과 사람을 이어온 다리다. 한글날 100년. 우리는 지뢰를 더 묻을 것인가, 아직 무너지지 않은 이 다리를 다시 건널 것인가.