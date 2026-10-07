북한에서 '우리'는 어떻게 만들어지는가

큰사진보기 ▲'하나는 전체를 위하여'는 그냥 구호가 아니었다.집단주의 북한사회에서 자동적으로 만들어진 '우리'의 양식은 거대한 가치관을 형성하게 되었다. ⓒ 박예영 관련사진보기

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<북향민은 누구인가> 제1부 <우리는 누구인가>에 이어 제2부 <우리는 어떻게 함께 살아왔는가>의 이야기를 시작했다. 지난 9화에서 나는 '함께'에 방점을 두고 이야기를 풀어가겠다고 했다.2부에서는 먼저 <북향민은 어떤 '함께'를 지나왔는가>를 살펴보고, 이어 <우리는 대한민국에서 어떻게 함께 살아왔는가>를 이야기하려 한다.첫 번째 이야기를 이해하려면 두 개의 렌즈가 필요하다. 기준점은 1990년대 '고난의 행군'이다. 하나는 태어나면서부터 집단과 조직 속에서 '우리'를 배우며 살아온 북한이다. 다른 하나는 경제난과 장마당(시장)의 등장으로 국가와 집단을 향했던 '함께'가 가족의 생존을 지키는 방향으로 이동하기 시작한 북한이다. 이 두 개의 북한을 함께 보아야 오늘의 북한 주민도 제대로 이해할 수 있다고 생각한다.북한에는 그 땅에서 태어난 사람이라면 자연스럽게 받아들이게 되는 '우리'가 있다. 어려서부터 배우는 노래와 교육에도 '우리'는 자연스럽게 녹아 있었다. 대표적인 노래가 '세상에 부럼없어라'다.우리의 아버진 김일성원수님우리의 집은 당의 품우리는 모두다 친형제세상에 부럼없어라수령은 아버지이고, 당은 집이며 우리는 모두 형제였다. 태어나서 보고 듣고 배우는 모든 것에 '나'보다 '우리'가 더 많이 들어 있었다. 탁아소와 유치원, 학교를 거쳐 군대와 직장으로 이어지고, 전업주부가 되어도 조직생활은 계속됐다. 소년단과 청년동맹을 거쳐 노동자와 사무원은 직맹(조선직업총동맹), 농업 종사자는 농근맹(조선농업근로자동맹), 전업주부는 여맹(조선사회주의여성동맹)에 속했다. 삶은 늘 어떤 조직과 연결돼 있었다.그렇게 함께하는 삶은 자연스러웠다. 그냥 그렇게 살아야 하는 줄 알았다. 우리가 배운 삶의 방식에서 벗어나는 것은 경계의 대상이었다. 어떤 면에서는 삶의 정답지가 이미 주어져 있었다. 하지 말라는 것은 하지 않고, 하라는 것을 하면 됐다.나는 북한에서 어떻게 '당과 수령을 위해 충성'하려는 마음이 자연스럽게 생겼고, 그것에 어떤 계기로 균열이 생겼는지를 저서 <진짜 아버지>에 상세히 적었다.그 이야기를 모두 할 수는 없지만, 그 충성심의 기저에는 '나'보다 '우리'를 먼저 생각하도록 배운 교육과 조직생활의 영향이 컸다. 집단과 국가를 위해 자신을 희생할 수 있는 삶이 가치 있는 삶이라고 배웠고, 그것을 의심할 이유도 없었다. 그것은 말로만 배우는 가치가 아니었다.건설 현장이나 사고 현장에서 사람이 크게 다치면 피를 수혈하겠다고 나서는 사람들이 있었다. 심한 화상을 입은 사람에게 자신의 살과 뼈를 이식해주겠다며 앞을 다투어 나서는 모습도 있었다. 그런 장면들은 가감 없이 텔레비전을 통해 방송됐다.그 모습을 볼 때마다 가슴이 뜨거워졌다. 누군가를 위해 자신의 것을 내어주는 것이 아름답고 숭고하게 느껴졌다. '하나는 전체를 위하여, 전체는 하나를 위하여'라는 말은 단순한 구호가 아니었다. 그렇게 보고 배우고 감동하는 과정을 통해 '함께'는 어느새 우리가 살아가는 삶의 기준이 되어 있었다.돌이켜 보면 북한의 집단주의는 사람을 조직에 묶어두는 제도로만 작동한 것이 아니었다. 교육과 노래, 영화와 텔레비전 그리고 주변 사람들의 삶을 통해 무엇이 좋은 사람의 모습인지, 어떻게 사는 것이 가치 있는 삶인지를 끊임없이 보여주는 방식으로도 작동했다. 그래서 나는 북한에서 사는 사람들도 당연히 나와 비슷하게 생각하며 사는 줄 알았다. 같은 교육을 받고 같은 구호를 외치고 같은 조직 생활을 했기 때문이다.지금도 잊히지 않는 장면이 하나 있다. 고난의 행군이 본격화되기 전인 1990년대 초였던 것으로 기억한다. 동네 한 집에서 엄청난 양의 구리와 금속이 발견됐다. 물건은 회수됐고 집주인은 경찰서로 잡혀갔다. 나는 이해할 수 없었다.'왜 나라를 팔아먹는 저런 일을 하지? 왜?' 그때의 나는 진심으로 그렇게 생각했다.당시 나는 나와 다르게 생각하는 사람이라면 정치범수용소에 가거나 어떤 식으로든 처벌받았을 것이라고 생각했다. 내 주변에서 평범하게 살아가는 사람들은 당연히 나와 비슷한 생각을 하고 있을 것이라고 여겼다. 그런데 그 생각이 깨진 것은 오히려 한국에 온 뒤였다.2016년 석사논문을 쓸 때 북향민들을 인터뷰하면서 나와 전혀 다르게 생각하며 살아온 사람들이 있었다는 것을 알게 됐다. 부모의 출신 성분이 좋지 않아 어려서부터 집 안에서 당을 비판하는 이야기를 들으며 자란 사람도 있었다. 겉으로는 당의 지시를 따르는 척하면서 속으로는 '우리 가족이 어떻게 살아남을 것인가'를 먼저 생각했던 사람들도 있었다.그때 처음 알았다. 나와 다르게 생각했던 사람들이 모두 감옥에 간 것이 아니었다는 것을. 내 옆에서 함께 살고 있었는데 그것을 밖으로 드러내지 않았던 것이다. 그야말로 북한 체제가 잘 키운 '충성분자', 전형적인 노동자 집안의 자녀였던 나는 그것을 너무 늦게 알았다.같은 북한에 살았어도 모두 같은 북한을 산 것은 아니었다. 북한 사회에는 출신 성분에 따른 계층 구조가 존재했고, 그에 따라 가정에서 듣는 이야기와 살아가는 환경도 달랐다. 통일부 <2024 북한인권보고서>도 북한 주민이 성분에 따라 '기본군중', '복잡한 군중', '적대계급잔여분자' 등으로 구분돼 왔다고 설명한다.같은 교육과 조직생활을 했다고 생각까지 같았던 것은 아니다. 같은 '우리' 안에서도 모두가 같은 자리에서 세상을 보고 있었던 것은 아니다. 지난 글에서 소개한 마르틴 부버의 관점으로 보면 인간은 집단 속에 있다고 해서 그 집단 자체로 환원되는 존재가 아니다.그러나 이것이 북한 사회에서 집단주의적 '함께'의 힘이 약했다는 뜻은 아니다. 내가 살았던 북한에서 국가와 수령에 대한 충성을 당연한 가치로 받아들이고 개인보다 집단을 앞세우는 것은 지배적인 삶의 방식이었다. 그 촘촘한 '우리'가 오랫동안 북한 사회를 움직이는 힘이었던 것도 분명하다.중요한 것은 그다음이다.그렇게 국가와 집단을 먼저 생각하도록 배우고 살아온 사람들에게 1990년대 고난의 행군이라는 거대한 생존의 위기가 닥쳤다. 국가가 더 이상 이전처럼 주민의 삶을 책임져주지 못하기 시작했다.그렇다면 그토록 단단해 보였던 '함께'는 생존 앞에서 어떻게 달라졌을까. 나처럼 국가와 집단의 가치를 믿으며 살았던 사람들조차 먹고사는 문제 앞에서는 어떤 선택을 하게 되었을까.그 이야기는 다음 글에서 이어가려 한다.