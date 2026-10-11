버스 요금 내는 사람이 왜 이리 없나 했더니

2026년 7월 7일~31일까지 세계협동조합의 수도로 알려진 이탈리아 볼로냐(Bologna)에 머물던 이야기를 씁니다.

"야, 너 ○○○ 아니냐?"

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▲볼로냐의 시내버스 탑승 김현경 관련영상보기

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큰사진보기 ▲볼로냐 시내버스 결제 단말기. 왼쪽부터 현금-마그네틱티켓-비접촉 전용이다. 볼로냐 버스는 디지털 결제시스템으로의 전환 중이다. ⓒ 김현경 관련사진보기

큰사진보기 ▲볼로냐 버스는 디지털 결제시스템로의 전환이 한창이다. 새로운 시티패스의 사용은 볼로냐 시민들도 낯설다. ⓒ 김현경 관련사진보기

큰사진보기 ▲교통카드와 표 등을 구입, 충전할 수 있는 소매점은 'Tabacci'표시를 찾아가면 된다. ⓒ Tper S.p.A. 관련사진보기

큰사진보기 ▲마테오티 다리Ponte Matteotti를 건너면 볼로냐 도심centro이다. 다리 위에서 다른 도시와 연결되는 중앙역의 철로가 보인다. ⓒ 볼로냐 살라보르사 도서관 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

아침마다 전쟁이었다. 이걸 놓치면 지각이기도 했지만, 다음 버스도 만차이기 때문에 어떻게든 올라타야 했다. 게다가 '다른 애들보다 더 빨리, 더 많이, 더 잘해야 된다'는 얘기가 늘 귓전에 맴돌고 있었기 때문에 악착스레 다른 애를 밀쳐내다가 친구인 걸 발견하면 서로 뻘쭘해지곤 했다. 그나마 92번 종점이 우리 집 옆이라 탈 수는 있었는데 그렇게 종로를 지나 학교에 도착할 쯤이면 하루의 절반쯤은 다 지난 것 같은 기분이 들었다.서울시 교통통계를 살펴보면 1984년 교통수단 분담률은 버스가 67%로 택시(14.2%), 지하철(11.4%), 승용차(7.3%)에 비해 압도적 수송률을 기록한다. 그리고 당시의 버스는 지금과 같은 준공영제가 아니었다. 운송 사업을 하는 민간 버스회사 입장에서는 승객을 많이 태울수록 더 많은 수입을 창출할 수 있던 시기였다. 버스 대수는 늘지 않고 승객만 날로 늘어나던 때였다. 2004년 서울에서 버스 준공영제가 도입되기까지 버스는 그저 손님을 실어 나르던 운송 수단일 뿐이었다.지난 7월 볼로냐 주민인 언니와 함께 도심centro으로 나가기로 했다. 보통 도심, 또는 시내라고 하면 구시가지 중심인 첸트로 스토리코Centro Storico를 의미하는데, 과거 중세시대 성벽(현재는 순환도로인 비알리Viali가 지나가는 자리)으로 둘러 쌓인 안쪽 구역이다. 우리로 치면 종로처럼 사대문 안에 해당된다 하겠는데, 볼로냐의 주요 명소와 중심 거리가 모두 이 안에 모여 있다. 그러니 오늘은 처음으로 동네를 벗어나 버스를 타고 도시의 중심으로 들어가 본다.구글맵이 알려주는 버스 도착 시간에 맞춰 버스가 정류장으로 들어오는데 굴절버스다. 전철처럼 두 대 이상의 차대가 회전 조인트로 연결되어 훨씬 많은 승객의 탑승이 가능하고, 트램이나 지하철에 비해 훨씬 적은 비용으로 설치가 되며, 노선을 유동적으로 짤 수 있는 이점이 있다.<꿈의 도시, 꾸리찌바>(박용남, 2000) 덕에 국내에 널리 알려진 브라질의 굴절버스보다 도입시기는 15년 이상 빠른 1958년이다. 꾸리찌바처럼 굴절버스가 BRT(Bus Rapid Transit) 시스템 내에서 도입된 것은 아니지만 전후 이탈리아의 자동차·기계산업 발전과 도시 대중교통의 현대화가 결합하면서 빠르게 확산되었다(www.tper.it).​서울에서는 이탈리아 이베코Iveco 사로부터 수입해 2004년도에 도입되었던 바가 있는데 이후 잦은 고장과 높은 유지 비용 때문에 철수한 적이 있다. 이후 국내 사정에 맞도록 개발된 굴절버스가 국내외 업체들로 인해 상용화되어 세종시, 대전시 등에서 현재 운행 중이다.현재 볼로냐의 시내버스는 티뻬르TPER(Trasporto PasseggeriEmilia-Romagna)가 운영한다. 에밀리아 로마냐 주(46.13%)와 볼로냐 시(30.11%), 볼로냐 광역시(18.79%) 등 지방정부가 주요 주주로 참여하고 있지만, 특정 주주가 회사를 지배하는 구조는 아니다.TPER는 공공자본으로 운영되는 주식회사(S.p.A.)이면서도 독립적인 경영체계를 갖춘 교통기업이다. 공공교통 서비스를 제공하는 기업인 만큼 공공의 책임과 시장의 경영 원리가 함께 작동하는 구조라고 할 수 있다.차체 뒷칸의 후미에 올라타 요금을 내려는 데 모양이 다른 단말기가 3개나 있다. 첫 번째는 현금, 두 번째는 마그네틱 종이티켓, 세 번째는 디지털 전용이다. 디지털 결제 시스템의 전면 도입이 불과 3~4년 밖에 되지 않았기 때문에 과도기의 모습이다.​이때 당황하지 말고 마그네틱이 붙어있는 표를 들고 있다면 종이티켓 단말기에서 표를 펀칭하고, QR코드가 있는 표 또는 충전식 시티패스Boost City Pass를 구매했다면 디지털 전용 단말기를 이용하면 된다. 이때 QR코드가 찍힌 표는 단말기 하단의 카메라에 인식시키고, 그 외에는 전면 아래쪽 NFC 영역에 태그 하면 된다.미리 표를 준비하지 못했다면 별다른 교통카드 없이 비접촉 결제를 지원하는 신용(체크) 카드나 구글, 애플, 삼성 등 다양한 결제 페이로 지불 가능하다. 단말기는 여전히 붙어 있지만 현금 결제하는 사람은 찾아볼 수가 없다. 요금 차이 때문인데 버스표의 경우 2.3€이지만 현금 지불 시 2.5€를 납부해야 하며 거스름돈도 받을 수 없다.하루 이상 머물며 도심centro 외 이곳저곳을 다닐 계획이라면 시티패스Boost City Pass가 유리하다. 10회 단위로 19€에 판매되며 실물카드의 신규 발급 시 2유로의 비용이 초기에 추가되고, 이후 충전 시는 버스 요금만 내면 된다. 다인승 탑승이 가능하므로 동행자가 여러 명일 때도 편리하다. 이때는 카드를 태그 하기 전에 전면의 i(Information) 버튼을 누르고, 사람 모양 아이콘에서 인원수를 선택한 후 실물 카드를 태그 하면 된다.시티패스의 신규 발급은 티뻬르 포인트Punti Tper(볼로냐 중앙역, 볼로냐 버스터미널)에서 가능하고, 그 외 버스표 구매와 충전은 1500개 이상의 소매점에서 구매 가능하다. 대체로 담배·복권가게Tabacchi나 신문가판대를 찾아가면 된다.'어렵사리' 버스 요금을 납부하고 주변을 둘러보니 탑승한 사람 중 이렇게 요금을 납부하는 사람이 절반도 안 되는 것 같다. 18m나 되는 차체를 운전하니 버스 기사가 승객들을 눈으로 확인하는 것도 불가능하고, 돈 내고 버스 타는 사람은 우리뿐인가 했더니 대체로 월, 년 단위 정기권 소유자이거나 환승객(75분 내 무료 가능)인 경우라 한다. 무임승차 하는 경우, 노란 조끼의 검표원에게 '걸리면' 115~460€의 벌금을 피할 수 없다.그렇게 남쪽으로 5km쯤을 달렸을까. 볼로냐 중앙역 Stazione di Bologna Centrale의 철도가 눈에 들어온다. 학교에 가려고 치열한 경쟁 끝에 올라타야했던 버스는 이제 많은 도시에서 사람을 움직이고 서로 다른 공간을 연결하는 하나의 시스템이 되어 있다. 새삼, 내가 탄 이 버스 역시 도시를 촘촘하게 이어주는 네트워크의 한 부분이라는 생각이 든다. 버스는 이제 다리 건너 도심centro으로 들어선다.