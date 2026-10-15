한국작가회의 시분과위원회에서 기획한 '시로 읽는 오늘'을 연재합니다. 시로 아침을 시작한다면, 수많은 갈등과 전쟁도 줄어들 것입니다. 독자들은 힘 있는 언어를 익혀 튼튼한 내면을 가꿀 수 있고, 다양한 시를 통해 새로운 시민의 감수성을 만들어 갈 수 있을 것입니다. 세계의 첨예한 문제를 시인의 예민한 감각으로 길어 올린 한국시를 매주 두 편씩 선정하여, 추천 글과 함께 독자 여러분께 소개합니다.

뻐꾸기가 놓인 방

- 정우신

새인 줄 알았지. 그냥 새소리인 줄 알았지. 그 방에서는 새 소리가 잘 들리니까. 그 방에 창문이 있었어? 새벽이면 가로수 잎사귀들이 일제히 쫑긋했지. 너는 땀을 흘리며 잠에서 깨어났지. 뻐꾸기 머리를 쓰다듬다가 창밖을 바라봤지. 기도를 오랫동안 할 때 새소리가 났지. 새소리가 나서 다시 아침인 줄 알았지. 그것도 그 방이었나? 그 방에서 나무를 베는 소리였지. 쓰러진 나무 사이를 걷다 보면 겨울이 왔지. 빗소리가 커졌지. 새소리가 나는데 새는 보이지 않고 의자가 녹슬어갔지. 초침 소리가 들리는 곳엔 슬픈 일이 많았지. 허공의 시간을 재보는 침엽수를 생각할 뿐이었지. 빈방에 남은 오렌지를 생각할 뿐이었어. 그냥 새인 줄만 알았지. 새소리를 들어서 네가 잘 있는 줄 알았지. 그 방의 잎사귀는 전부 이명을 앓았지. 그 방의 가구를 만질 수 있었나? 너는 그 방에서 새를 닦고 있었지. 창밖이 뿌옇게 채워지고 있었지. 그 방에 네가 있었어? 그 방의 향은 꺼지질 않았지. 비, 음악, 바닥, 성령이 있었지. 어쩌다가 네가 너의 소리를 듣는 방이었지.

큰사진보기 ▲새소리만 네가 있던 방을 떠나지 않았다. ⓒ 박유하 시인(디지털 포엠 아티스트) 관련사진보기

출처_<미래는 미장 또는 미장센>, 아침달, 2025정우신: 2016년 <현대문학>으로 작품 활동을 시작했다. 시집으로 <비금속 소년> <홍콩 정원> <내가 가진 산책길을 다 줄게> <미분과 달리기> <미래는 미장 또는 미장센>이 있다.새 소리가 들려서, 너도 함께 도착 했다는 것을 알았지. 너의 시간이 흘러가기 시작했다는 것을 알 수 있었어. 소소한 삶의 질문이 생기고, 잎사귀들의 이명을 듣는 밤이 늘어난다. 우리의 기억도 조금씩 변해가고 파노라마처럼 펼쳐지는 삶의 단면들은 조금씩 스러진다. 너의 도착과 함께 흘러가기 시작한 나의 시간 또한 어떤 정해진 약속을 향해 흘러가고 있다. 새소리를 들어서 네가 잘 있는 줄 알았어. 너는 그 방에서 새를 닦고 있었으니까. 언젠가 빈 방에 남게 될 오렌지를 생각하는 것이 그리움과 슬픔으로 동등하게 느껴질 때 너는 스스로 향을 피우고, 문을 열고 나오겠지. 너의 눈길이 머물렀던 존재들을 우리 함께 이야기하게 되겠지. 그동안 나는 내 마음 속의 방을 열고, 성소를 떠올린다. (정미주 시인)