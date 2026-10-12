한국작가회의 시분과위원회에서 기획한 '시로 읽는 오늘'을 연재합니다. 시로 아침을 시작한다면, 수많은 갈등과 전쟁도 줄어들 것입니다. 독자들은 힘 있는 언어를 익혀 튼튼한 내면을 가꿀 수 있고, 다양한 시를 통해 새로운 시민의 감수성을 만들어 갈 수 있을 것입니다. 세계의 첨예한 문제를 시인의 예민한 감각으로 길어 올린 한국시를 매주 두 편씩 선정하여, 추천 글과 함께 독자 여러분께 소개합니다.

​면도하는 밤

- 최현우

날씨는 태어난 곳의 기억을 버리지 않는다. 허공의 봉합선에서 구름 몇 가닥 풀려나오고 병실 밖 하늘을 보면 지구도 아픈 곳 같다. 간호와 감호의 차이가 모호해지는 밤. 병원 건물이 지상과 하늘 사이에서 자꾸 짙어진다. 어린 날, 아버지의 면도가 부러웠던 때, 몰래 따라 하다 인중에 생긴 흉터가 입술을 누르는 시간. 이 밤에 빨리 수염을 밀어달라는 아버지를 앉혀놓고 달빛이 날카롭다. 창밖으로 면도칼이 지나간다. 아버지는 날씨를 뒤집어쓴 듯 먼 곳을 향해 식어가고 있다. 인중 앞에서 애를 먹는다, 줄곧 만져본 적 없는 저 얼굴. 아침마다 잘 깎아놓아 대리석 기둥 같던 얼굴. 모국어가 그리운 사람처럼 말이 없다, 오늘, 아버지의 인중 속에서 몇 마리의 구름을 보았다. 돌산을 오르고 있었다. 구름의 길은 사람이 가지 못할 곳, 몇 마리는 오르다 떨어져 죽은 곳, 멀리서 보면 길인 줄 모를 곳, 오래된 발굽 자국이 꽃으로 보이는 곳. 침상 위로 하얀 편자 하나 떨어진다. 셰이브 크림의 냄새만 싱싱하고 옆으로 누운 아버지는 짙어지고 있다. 그 모습을 몰래 따라 하고 싶었다.

큰사진보기 ▲면도를 마친 아버지의 얼굴에 구름이 남았다. ⓒ 박유하 시인(디지털 포엠 아티스트) 관련사진보기

​출처_시집 <사람은 왜 만질 수 없는 날씨를 살게 되나요>, 문학동네, 2020.시인_최현우: 2014년 조선일보 신춘문예에 당선되며 작품활동을 시작했다. 시집으로 <사람은 왜 만질 수 없는 날씨를 살게 되나요> <우리 없이 빛난 아침>이 있다.태어난 기억을 버리지 못한 해, 먹감나무는 나이테를 긋고, 노을은 서쪽에서 한 번 더 붉어지고, 달은 속눈썹을 깎으며 상현과 하현으로 몸 바꾸는 놀이를 하지요. 아버지가 눈을 감으신 날 귓속뼈에 대고, 마지막으로 나를 기억해 달라고 말한 적이 있어요. 아버지가 병원에 입원해 계실 때, 수염을 깎아 드린 적이 있어요. 옛날 어른들은 인중을 보고 명줄을 점친다지요. 시월 첫날 내린 빗소리만 싱싱합니다. 으름 씨를 닮은 날씨 속에서, 장엄한 몰락이 시작되고 있네요. 우리는 그 시간을 가을이라고 부르지요. 햇볕 반, 그늘 반의 계절 속에서 죽은 아버지는 불러 봐도 대답이 없네요. 인중은 천사들이 쉿, 하고 눌러 놓았다는데, 오늘 저 흘러가는 뭉게구름은 누가 눌러 놓은 것일까요. 구름의 가계(家系)에서 사라진 아버지가 그리운 시월입니다. (이병일 시인)