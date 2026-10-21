신생아 목욕이 두려웠던 첫날, 아기들에게서 배운 것

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큰사진보기 ▲아기 목욕목욕을 시키면서 아기가 울자 당황한 모습 ⓒ AI 생성 이미지 관련사진보기

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"우리 아기 목욕 시간이네."

"우리 아기 예쁜 눈도 씻고, 맛있게 먹는 요 입도 깨끗하게 닦아줄게."

"샴푸하니까 개운하지? 우리 이제 물속으로 들어가 볼까?"

"퐁당퐁당."

"우리 아기 어디가 불편할까?"

"아, 우리 아기 속이 불편했었구나."

"영상도 봤으니까 이제 할 수 있을 것 같아요."

"관리사님, 저 못하겠어요."

"아기를 너무 울게 하면 안 되니까 오늘은 제가 마무리할게요. 다음 기회에 한 번 더 해보세요."

"연휴 동안 아기 목욕은 시켜봤어요?"

"네. 저번처럼 많이 울지는 않았어요. 그런데 또 울까 봐 아슬아슬해서 얼른 끝냈어요. 겁이 나서 물에 담갔다 빼낸 수준이에요. 오늘은 관리사님이 꼼꼼하게 씻겨주세요."

큰사진보기 ▲트림을 하고 난 아기가 편안한 모습으로 노는 모습 ⓒ AI이미지 사진 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다

2019년 6월 10일, 산모·신생아 건강관리사로 첫 출근을 하는 날이었다. 전날 밤 나는 좀처럼 잠을 이루지 못했다. 산모는 어떤 사람일까. 아기는 얼마나 작을까. 내가 잘할 수 있을까.교육과 실습을 거쳐 자격증을 땄고, 내 아이와 손주를 키우며 아기를 안고 씻겨본 경험도 있었다. 그래도 남의 집에서 산모와 아기를 돌보는 일은 달랐다. 무엇보다 걱정되는 것은 아기 목욕이었다. 실습 때는 인형으로 대신했기 때문이다.현관문 앞에 서서 초인종을 누르기 전, 나는 크게 한 번 심호흡을 했다. 문을 열고 웃으며 반갑게 맞아주는 산모를 보니 조금 안심이 되었다. 그날 아기를 처음 안았을 때 가장 신경 쓰인 것은 목이었다. 아직 목을 가누지 못하는 아기를 어떻게 안아야 편안할지 몰라 한 손으로 목을 받치고도 몇 번이나 얼굴을 내려다보았다.전날부터 아기를 목욕시키는 장면을 머릿속으로 몇 번이나 그려보았다. 어떤 순서로 씻길지, 어떻게 잡아야 할지 교육받은 내용을 되짚었다. 하지만 막상 목욕을 시작하자 마음은 생각처럼 따라주지 않았다. 아기를 안은 손에 나도 모르게 힘이 들어갔다. 내가 긴장한 것을 아기도 아는 것 같았다.아기가 울기 시작하자 머릿속이 하얘졌다. 마음이 급해졌고, 허둥댈수록 아기는 더 크게 울었다. 꼼꼼하게 씻길 겨를도 없이 서둘러 목욕을 마쳤다. 바닥에 눕혀 몸을 닦는데도 아기는 계속 울었다. 결국 목욕 수건으로 작은 몸을 감싸 품에 안고 가만가만 등을 토닥였다. 한참을 울던 아기가 조금씩 조용해졌다. 그제야 나도 숨을 돌렸다.그날 이후 많은 아기를 만났다. 아기를 안고, 먹이고, 트림시키고, 씻기고, 재우는 날들이 이어졌다.지금도 목욕을 시작하기 전에는 필요한 물건을 미리 챙겨둔다. 목욕이 끝난 아기가 오래 기다리지 않도록 갈아입힐 옷의 단추도 미리 풀어놓는다. 준비가 끝나면 먼저 물소리를 들려주고, 품에 안아 토닥이며 말을 건넨다.얼굴을 씻기면서도 말을 멈추지 않는다.손수건으로 얼굴의 물기를 살며시 닦아주고 머리를 감긴다. 깨끗한 물로 머리를 헹군 뒤 다시 한번 품에 안아 토닥인다.두 발부터 물에 살짝 담그며 노래하듯 말한다.아기는 대답하지 못한다. 그래도 내가 말을 걸면 울려고 하다가 잠시 멈추고 듣는 것처럼 느껴질 때가 있다. 목욕할 때만 그런 것은 아니다. 울음이 터지기 전 얼굴에 스치는 불편한 기색이 먼저 눈에 들어올 때도 있다.말을 걸면 아기가 잠시 조용해진다. 그사이 기저귀를 살펴보고 품에 안아 등을 토닥인다. 그러다 '끄윽' 하고 트림이 나오면 나도 모르게 웃음이 난다.몇 번 더 등을 토닥이면 작은 몸에서 힘이 빠지고 스르륵 잠이 들기도 한다. 물론 언제나 금방 이유를 찾는 것은 아니다. 트림을 시키려고 한참 등을 토닥여도 나오지 않을 때가 있다. 그럴 때는 자세를 바꿔본다. 앉혀서 등을 세워보기도 하고, 그래도 안 되면 어깨에 기대 안고 다시 등을 토닥인다.여러 아기를 만나면서 같은 방법이 모든 아기에게 통하지 않는다는 것을 알게 되었다. 어떤 아기는 앉은 자세에서 트림을 잘하고, 어떤 아기는 어깨에 기대 안았을 때 편안해한다. 경험이 쌓이면서 한 가지 방법이 통하지 않아도 예전처럼 당황하지 않게 되었다.아기를 대하는 내 모습이 조금씩 달라진 것처럼 산모를 대하는 마음도 달라졌다.한 집에서 일을 시작하고 일주일쯤 지나면 산모에게 직접 아기를 씻겨보라고 권할 때가 있다. 내가 없는 주말이나 연휴에는 산모가 직접 목욕을 시켜야 할 수도 있기 때문이다. 내가 아기를 목욕시키는 모습을 휴대전화로 찍어두고 여러 번 돌려봤다는 산모도 있었다.하지만 막상 아기를 안고 목욕을 시작하자 울음이 터졌다. 산모의 손이 바빠지고 얼굴에는 금세 땀이 맺혔다.조금 우는 정도라면 옆에서 지켜보며 계속할 수 있도록 돕는다. 하지만 울음이 심해지면 아기를 넘겨받는다.아기를 받아 안는 순간, 첫 목욕을 시키던 날의 내 모습이 겹쳐 보였다. 나 역시 처음에는 마음처럼 되지 않아 당황했으니 산모의 심정을 이해할 수 있었다. 그래서 몇 번 더 내가 하는 모습을 보여주고 다음에 다시 해보도록 한다. 한 번 해봤다고 바로 익숙해지는 일이 아니라는 것을 나도 겪어봤기 때문이다.아기를 돌본 지 보름쯤 되었을 무렵 연휴가 있었다. 연휴가 끝나고 다시 출근한 날, 산모에게 물었다.산모가 웃으며 대답했다.나도 따라 웃었다.이 일을 처음 시작했을 때는 내가 맡은 일을 열심히 하고 잘하면 된다고 생각했다. 아기를 잘 돌보고, 해야 할 일을 빠뜨리지 않으면 된다고 여겼다. 그런데 많은 산모와 아기를 만나면서 생각이 조금씩 달라졌다. 내가 무엇을 해주어야 하는지만 생각할 것이 아니라, 상대가 무엇을 어려워하고 무엇을 원하는지도 살펴야 한다는 것을 알게 되었다.말을 못 할 뿐, 아기들은 저마다의 방식으로 내게 말을 걸어오고 있었다. 울음으로, 표정으로, 작은 몸짓으로 편안한지 불편한지를 알려주었다. 처음에는 그 신호를 알아듣지 못해 당황했고 배운 방법부터 떠올렸지만, 많은 아기를 만나면서 조금씩 그 마음을 헤아릴 수 있게 되었다.산모들도 저마다 달랐다. 무엇이든 직접 해보고 싶어 하는 산모가 있는가 하면, 처음에는 겁이 나서 내가 하는 모습을 지켜보는 산모도 있었다. 먼저 속마음을 이야기하는 산모도 있지만, 한참 이야기를 나눈 뒤에야 마음을 꺼내 놓는 산모도 있었다.돌이켜보면 이 일을 하며 익숙해진 것은 아기를 안고 씻기고 재우는 일만이 아니었다. 예전에는 내가 열심히 하고 잘하면 된다고 생각했다면, 이제는 상대가 무엇을 원하고 있는지 한 번 더 살펴보게 되었다. 어쩌면 소통의 가장 기본적인 일인지도 모르지만, 나는 산모와 아기들을 만나면서 그 중요성을 새삼 배웠다.나는 그동안 내가 산모와 아기를 돌본다고 생각했다. 그런데 돌아보니 그들을 만나며 나도 조금씩 달라지고 있었다. 내가 이 일을 하지 않았다면 어디에서 이렇게 많은 아기를 만나볼 수 있었을까. 많은 산모와 아기가 나를 새롭게 만들어주고 조금씩 바꾸어 놓았다.많은 아기를 만났지만 똑같은 아기는 한 명도 없었다. 산모들도 그랬다. 앞으로 또 어떤 산모와 아기를 만나게 될까. 그들과 함께할 시간이 나를 또 어떻게 바꾸어 놓을지 문득 궁금해진다.