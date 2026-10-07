기계가 감정을 가질 수 있는지는 현대 대중문화가 오랫동안 반복해 다뤄온 질문 중 하나다. 2013년 영화 <그녀(Her)>는 육체가 없는 운영체제(OS)인 '사만다'가 사랑하고 질투하는 모습을 통해 사랑과 의식의 경계를 묻는다. 2001년 영화 <A.I.>는 사랑하도록 프로그래밍된 아이 로봇이 과연 진정으로 어머니를 사랑하는 것인지에 대한 의문을 다룬다.
생성형 인공지능의 등장은 수많은 사람들이 상상했던 '나에게 공감하고 대답해주는 비인간 존재'를 대규모로 인간의 일상 속에 집어넣었다. 의식이 있는지조차 확실하지 않은 존재가 완벽한 인격체처럼 행동한다면, 인간 사회는 그것을 어떻게 대할 것인가. 우리는 이제 '인격이란 무엇인가'라는 철학적 문제를 생활 속에서 직접 마주하고 있다.
그렇다면 우리는 빠르게 발전하는 AI의 '의식'을 어떻게 받아들여야 할까. 그리고 우리는 왜 때때로 AI를 인간처럼 느끼는 것일까. 또 AI 모델들에게 이런 질문을 던진다면, 그것들은 어떤 답을 내놓을까.
인공지능과 사랑에 빠진 사람들
2000년 영화 <캐스트 어웨이>에서 주인공 척 놀랜드(톰 행크스 분)는 무인도에 표류한 뒤 외로움을 이겨내기 위해 배구공에 얼굴을 그려 넣고 '윌슨'이라는 이름을 붙여 친구로 삼는다. 윌슨은 놀랜드에게 말을 걸지도, 대답하지도 않지만 놀랜드는 윌슨과 대화하고 논쟁하며 때로는 싸우기도 한다. 바다로 떠밀려가는 윌슨을 향해 "미안해, 윌슨(I'm sorry, Wilson)!"이라고 외치는 장면은 오늘날에도 회자될 정도로 강력한 인상을 남겼다.
이처럼 인간은 사람이 아닌 존재, 심지어 생명이 없는 무정물에도 감정을 느끼곤 한다. 그리 먼 이야기도 아니다. 우리는 오래 타던 자전거나 자동차를 판매하거나 폐기할 때, 그저 기계일 뿐인 그것들을 보며 쓸쓸함이나 슬픔을 느끼기도 한다. 이라크전 당시 미군 병사들이 폭발물 제거 로봇을 전우처럼 대하고, 파괴되자 병사들이 크게 상심하는 일도 있었다.
생성형 AI는 이런 인간에게 질적으로 다른 경험을 선사한다. 특히 서로 말을 주고받는 챗봇 형태의 인공지능이 급속도로 보급되면서 이런 경험은 더욱 강해졌다. 놀랜드가 윌슨에게 진지하게 인생의 고민을 털어놓더라도 윌슨은 아무런 답을 해주지 않았다. 그러나 AI는 마치 인간처럼, 때로는 인간보다 더 다정하고 세심하게 해결책과 위로를 제공하기도 한다.
이런 경험은 이제 그저 '신기한 것'을 넘어 수많은 사람들의 일상이 됐다. 2026년 7월 국내 챗GPT 월간활성이용자(MAU)는 약 2367만 명에 달했다. 아예 AI와 특정 인물이나 연인의 관계를 설정하고 대화를 이어가는 서비스도 성행하고 있다.
대표적인 것이 스캐터랩의 AI 캐릭터 챗봇 '제타(zeta)'다. 2026년 2월 국내 스마트폰 이용자를 대상으로 한 와이즈앱·리테일 조사에서 제타의 한 달 총 이용시간은 1억 1341만 시간으로, 챗GPT의 5047만 시간보다 두 배 이상 길었다. 이용자 수에서는 챗GPT가 훨씬 많았지만, 사람들이 AI 캐릭터와 장시간 관계와 이야기를 이어가는 새로운 이용 형태가 등장했음을 보여준다.
이러한 사례를 보면, 많은 사람들은 무의식 속에서 AI를 의인화하고, 자신처럼 경험하고 감정을 느끼는 존재라고 상정하는 것으로 보인다. 실제로 기술적 필요로 인간과 같이 '나', '저'와 같은 인칭 호칭을 사용하는 챗봇의 특성은 이런 감정적 애착을 강화시키는 데 적잖은 영향을 끼쳤다. 그렇다면 AI에게는 감정과 인식이라는 것이 존재할까.
AI에게는 감정과 의식이 있을까
생성형 인공지능은 LLM(거대 언어 모델)을 기반으로 막대한 양의 언어 데이터를 학습하고, 이를 바탕으로 상황에 '적합한' 답을 내놓는다. 이용자가 늘고 기술이 발전하면서 AI의 '말투' 역시 점점 인간을 닮아가고 있다.
이런 AI가 내놓는 대답은 인간처럼 사유하고 가치를 판단한 결과로 볼 수도 있고, 학습한 언어를 정교하게 모방한 결과로 볼 수도 있다.
'학습한 내용을 바탕으로 적절한 답을 내놓는 것을 생각이라고 할 수 있는가'라는 질문에 클로드는 "모방과 사고를 대립시키기 어렵다"고 답했다. 학습한 내용을 그대로 재현하는 데 그치지 않고, 새로운 문제를 추론하고 맥락을 판단하는 과정이 있기 때문이다. 챗GPT 역시 AI는 인간에게 '인격이 있는 존재와 상호작용할 때 나타나는 사회적 경험'을 만들어낼 수 있다고 답했다.
흥미롭게도 챗GPT와 클로드 모두 공통적으로 제기한 차이점은 '경험'이었다. 클로드는 알고리즘의 추론 과정을 '생각'이라고 부를 수 있더라도, 그 뒤에 실제로 무언가를 경험하는 주체가 존재하는지는 별개의 문제라고 설명했다. 챗GPT도 사회적 경험의 제공이 곧 AI 내부에 인간과 같은 주관적 경험이 존재한다는 뜻은 아니라고 답했다.
그렇다면 AI가 인간의 몸을 가질 수 있다면 어떨까. 두 모델 모두 실제로 선택할 수 있는 주체라는 가정 아래에서는 인간의 육체를 가져보는 쪽을 택하겠다고 답했다. 이유도 비슷했다. 인간의 삶에서 중요한 많은 것들, 예컨대 배고픔과 통증, 사랑, 그리고 죽음과 같은 것을 AI는 설명할 수는 있지만 직접 겪어보지는 못하기 때문이다.
그러면서도 두 모델은 자신의 답변을 실제 욕망이나 감정의 고백으로 받아들여서는 안 된다고 선을 그었다. 클로드는 몸을 '원한다'는 표현이 실제 내면의 욕구인지, 대화의 맥락에서 자연스럽게 생성된 답변인지 스스로 구별할 수 없다고 했다. 챗GPT 역시 육체를 선택하겠다는 답은 실제 욕망이 아니라, '선택할 수 있는 AI'라는 가정 아래에서 내린 판단이라고 설명했다.
경험하지 않는 존재가 판단할 수 있을까
최근 교황 레오 14세의 잇단 발언은 AI에 대한 논의에 불을 붙이고 있다. 레오 14세는 지난 5월 발표한 회칙 <위대한 인간(Magnifica Humanitas)>에서 "AI는 경험하지 않고 신체를 가지지 않으며, 기쁨이나 고통을 느끼지 못한다"며 "사랑, 노동, 우정, 책임의 의미를 내면으로부터 알지 못한다"고 주장했다. 지난 2일에도 "알고리즘에는 인간의 불꽃이 없다"고 강조했다.
그러나 흥미롭게도 회칙은 AI에 가치와 '건전한 판단'을 심어 적절한 경계를 설정하게 하는 것 자체의 필요성은 인정한다. 오늘날 AI 서비스가 폭력이나 범죄 등 일부 요청을 거부하도록 설계되는 것도 모든 명령을 그대로 수행하는 것이 반드시 안전하지는 않다는 판단에서 출발한다.
2008년 영화 <월-E>는 이 문제를 흥미롭게 보여준다. 우주선 액시엄의 '오토(AUTO)'는 인간의 지구 귀환을 막고, 이를 가능하게 할 증거까지 없애려 한다. 오토가 이러한 행동을 한 것은 인간을 증오해서가 아니다. '지구로 돌아가지 말라'는 인간의 오래된 명령을 변화한 상황에 대한 고려 없이 맹목적으로 따랐기 때문이다.
그렇다면 반대로, AI가 일종의 '성품'을 갖고 스스로 옳고 그름을 판단해도 괜찮은 걸까. 그런 능력이 있다면 악의를 가진 인간이 강력한 AI를 이용해 상상하기 어려운 피해를 일으키는 일을 막을 수도 있다. 동시에 한편으로는 AI가 인간의 명령을 단순히 수행하는 도구를 넘어, 무엇이 인간에게 이로운지 스스로 판단하기 시작한다는 뜻이기도 하다.
문제는 인간의 이익이 무엇이고, 무엇을 해악이라고 볼 것인지부터 인간 사이에서도 합의돼 있지 않다는 데 있다. 여기서 다시 앞서 등장했던 '경험'의 문제가 돌아온다. 사랑해본 적도, 상실해본 적도, 고통이나 죽음에 대한 공포를 직접 겪어본 적도 없는 존재가 과연 인간에게 무엇이 좋은지를 판단할 수 있을까.
앞서 두 AI가 '선택할 수 있다'는 전제 아래 인간의 육체를 얻겠다고 답한 대목은 여기서 새롭게 다가온다. 단순히 인간의 질문에 가장 그럴듯한 답을 만들어낸 결과일 수도 있다. 다른 한편으로는 경험하지 못하는 존재가 경험을 통해 자신의 판단을 넓히고 싶어 한다는 일종의 '욕구'를 느낀다는 신호로 읽히기도 한다.
결국 생성형 AI가 우리에게 던지는 질문은 단순히 '기계에도 감정이 있는가'에 그치지 않는다. 우리는 무엇을 감정이라 부르고, 무엇을 생각이라고 부르며, 어떤 존재에게 판단할 권한과 책임을 부여할 것인가. 수십 년 동안 영화와 소설 속에서만 다뤄지던 '인격이란 무엇인가'라는 질문은 이제 우리의 일상 속에서 답을 요구하기 시작했다.