[단독] 정영학 "법정서 다르게 증언하자 검찰이 '원래대로 하라' 했다"

큰사진보기 ▲정영학 회계사. 2022-01-10. ⓒ 이희훈 관련사진보기

"한두 번이 아니에요. 계속적으로 이뤄졌어요."

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"저를 원래 조사했던 검사가 제 변호인을 불러 그렇게 이야기했고, 변호인이 들은 이야기를 메모해 놓았던 것을 다시 확인까지 했습니다. 그냥 이야기를 들은 게 아닙니다."

큰사진보기 ▲경기도 성남시 대장동 일대 대장지구 개발 사업으로 공사중인 현장들이 보이고 있다. 2021-09-27 ⓒ 이희훈 관련사진보기

민간사업자들은 비율제를 제안

민간 개발업자가 요구하는 확정 이익 방식

"민간사업자 입장은 계속 이익이 얼마나 날지 모르니 비율제로 해야 한다고 진술했는데 그걸 반영을 전혀 안 해줬고, 법정에서 저희가 확정이익을 먼저 원한 게 아니라고 했는데도 다시 그다음 조사 때 그 부분이 조서에 반영이 안 됐어요. 그게 제일 크고..."

대장동 민간업자 정영학 회계사가 과거 법정에서 검찰 진술과 다른 내용으로 증언하자 당시 수사검사가 '원래대로 하라'는 취지의 말을 했다고 법정에서 폭로했다. 정 회계사는 해당 검사가 남재현 전 검사(현 변호사)라며, 자신의 변호인뿐 아니라 자신에게도 같은 취지로 말했다고 주장했다. 당시 검사의 발언을 적어 놓은 변호인 메모도 있다고 밝혔다.정 회계사는 이후 이해충돌방지법 위반 혐의로 검찰 조사를 받을 당시에도 자신의 기억과 다르다고 밝혔지만 과거 조서 내용이 그대로 반영됐다면서 기존 조서를 이른바 '복붙(복사해 붙이기)'했다고 증언했다.앞서 5월 정 회계사는 대장동 민간업자들의 항소심 공판에서도 "검찰 수사 방향에 맞춰 진술했다", "비율제 이야기를 재판 끝날 때까지 하지 말라고 했다"는 취지로 증언했다. 지난 8월에는 비율제를 주장하자 남 전 검사가 자신의 마스크를 피가 날 정도로 잡아 뜯으며 '그러면 구속될 것'이라는 취지로 말했다고 했다. 이번에는 검찰 진술과 다르게 증언한 구체적인 날짜와 내용을 지목하고, 이후 '원래대로 하라'는 취지의 요구가 있었다고 주장한 것이다.6일 서울중앙지방법원 형사합의33부(재판장 이진관 부장판사) 심리로 정진상 전 더불어민주당 당대표 정무조정실장의 대장동·위례 개발 특혜 의혹 및 성남FC 사건 재판이 진행됐다. 함께 피고인으로 이름을 올린 이재명 대통령에 대한 재판은 중단된 상태다.공소청 검사는 앞선 공판에 있었던 정 회계사의 증언부터 다시 확인했다. 정 회계사는 검찰 진술과 다르게 증언한 뒤 다시 검찰 조사를 받으며 기존 진술대로 하라는 취지의 요구를 받았다고 주장했었다. 검사가 사실인지 묻자 정 회계사는 "네, 사실이다"라고 답했다.정 회계사는 2022년 9월 23일 법정에서 대장동 사업에서 공공이 가져갈 확정이익을 민간사업자 측이 먼저 제시한 게 아니라 공사 측에서 요구한 것이라는 취지로 증언했다고 설명했다. 이후 "불려가서 바꾸라는 이야기를 들었다"고 했다.이에 대해 검사가 '한 차례 있었던 일을 말하는 것이냐'라고 확인하자 정 회계사는 "한두 번이 아니다"라면서 "계속적으로 이뤄졌다"고 답했다. 이어 "증언하면 그다음 조사가 있고, 증언한 다음에 불려가서 '왜 이렇게 하느냐'는 말을 들은 적이 있다"며 "증언하고 나면 진술을 못 받아주겠다고 한 적도 있다"고 밝혔다.검사가 "불려갔다"는 표현을 두고 "너무 센 표현"이라며 원래 검찰 진술대로 하라는 취지의 말을 들었다는 의미인지 확인하자, 정 회계사는 "아니다"라며 이렇게 답했다.정 회계사의 증언이 이어지자 재판부도 직접 확인에 나섰다. 이진관 재판장은 정 회계사가 2022년 9월 법정 증언 이후 다시 검찰에 출석했다는 것인지 물었다. 정 회계사는 "출석 요청했다. 나와서 조사받으라고 했다"며 "그다음 주 화·수·목인가 연속해서 조사받았다"고 답했다. 당시 조사는 이해충돌방지법 위반 혐의와 관련한 것이었지만 배임 사건 내용도 다시 조사받았다는 게 정 회계사의 설명이다.이 재판장이 '원래대로 진술하라'는 말을 누가 들었는지 묻자 정 회계사는 "변호인이 듣고 와서 저한테 알려줬다"고 말했다. 이어 검찰청에서 식사하던 중 해당 검사가 자신에게 와서도 같은 취지로 이야기했다고 증언했다.이 재판장이 누구인지 묻자 정 회계사는 "남재현 검사"라고 밝혔다. 이 재판장은 "식사하고 있는 증인에게 와서 원래대로 진술하라고 (했다는 것이냐)"고 묻자 정 회계사는 "네"라고 답했다. 정 회계사는 앞서 비율제를 설명하자 화를 내며 자신의 마스크를 뜯었다고 언급한 검사 역시 같은 사람이라고 했다.정 회계사가 대표적인 사례로 지목한 것은 대장동 개발이익 배분 방식인 '확정이익' 문제였다. 민간사업자들이 확정이익을 먼저 요구한 게 아니라 성남도시개발공사 측에서 확정이익을 원했고,했다는 게 정 회계사의 주장이다.이는 검찰의 대장동 배임 혐의의 핵심 논리와 배치된다. 검찰은 대장동 사업 당시 이재명 성남시장·정진상 성남시 정책실장이을 제대로 검증하지 않은 채 결정했고, 이에 따라 민간업자들의 이익이 커졌고 성남도시개발공사는 손해를 봤다면서 배임 혐의를 구성했다. 검찰이 산정한 공사의 손해액은 약 4895억 원이다.정 회계사의 이날 증언이다.검사가 2022년 9월 법정 증언 이후 수사검사가 변호인에게 '원래대로 하라'는 취지로 말했다는 것이냐고 재차 확인하자 정 회계사는 "네, 맞다"고 답했다.한편, 정 회계사는 이날 이 대통령과 대장동 주민들의 관계에 대해서도 증언했다. 정 회계사는 2012년 당시 이재명 성남시장이 주민들에게 '판교 수준의 시가 보상'을 약속했고, 이듬해에는 대장동 사업에서 3700억 원가량을 벌어 2000억 원은 공원 조성에 사용하고 1700억 원은 주민들에게 돌려주겠다는 취지로 말했다고 했다.정 회계사는 이 같은 약속으로 주민들이 이재명 시장의 재선을 바랐다는 취지로 증언했다. 특히 1700억 원에 대해서는 민간사업자들이 가져가는 돈이 아니라 원주민과 토지소유자들의 추가 보상에 먼저 사용하고 이후 사업자 몫을 정하는 취지였다고 설명했다.