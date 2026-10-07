공모교장 휴가 결재는 누가 할까?

교장은 날마다 교직원의 복무에 서명한다. 우리 학교에서는 하루 이상의 휴가는 교장이 결재하고, 하루가 안 되는 휴가는 교원이면 교감이, 직원이면 행정실장이 결재한다. 그렇게 남의 휴가에 서명해 온 내가, 정작 내 휴가 신청서는 보름을 망설이다 올렸고, 그마저 거둔 뒤에는 다시 한 달 가까이 손에 들고 있었다.
앞 편에서 나는 달력의 열두 칸에 동그라미를 친 밤을 적었다. 막는 규정은 어디에도 없었다. 그런데도 그 달력대로 떠나기까지 두 달이 걸렸다.
[관련 기사: 안식 휴가 승인까지 두 달... 교장도 이렇게 어려운데
, https://omn.kr/2k0ku]
아내가 먼저 손을 들었다
출국장 의자에 나란히 앉았다. 캐리어 바퀴가 바닥을 긁는 소음 속에서 우리는 오랜만에 서로의 손을 잡았다. 대학 시절 캠퍼스 커플로 만나 졸업하는 해에 아내는 경기도, 나는 서울에서 임용시험에 합격했다. 먼저 합격 소식을 받은 아내는 서울 발표가 나던 밤 종로에서 나와 함께 새벽을 기다렸다. 가판대에 막 오른 조간신문에서 내 이름을 확인했던 그날이 스쳐 갔다. 그로부터 서른세 해, 학기 중에 같은 게이트 앞에 나란히 앉은 것은 처음이었다. 그동안 우리는 서로 다른 교실에서, 각자 쥔 밧줄을 한 번도 내려놓지 않았다.
아내는 내년에 지역 만기를 채우고 다른 지역으로 옮긴다. 낯선 학교에서 맞는 첫해에 이레를 꺼내기는 어렵다. 아내가 마음에 둔 퇴직까지 남은 시간도 길지 않다. 아내가 쓸 수 있는 칸은 올해 하나뿐이었다. 그래서 5년을 근무한 지금 학교에서 쓰고 싶다고 했다.
아내의 계산에는 규정에 없는 항목이 하나 들어 있었다. 기준은 '내가 언제 쉬어야 하는가'가 아니라 '어느 학교에서 말을 꺼낼 수 있는가'였다. 재직 20년을 채우면 이레는 퇴직할 때까지 남는다고 규정은 말한다. 그러나 아내가 계산한 것은 남은 재직 기간이 아니라 남은 기회의 수였다. 나는 그 계산에 아무 대답도 하지 못했다.
쉴 때를 정하는 것이 규정이 아니라 그 학교에서 쌓아 온 시간이라면, 그것은 권리라기보다 신용에 가깝다. 신용은 쌓아 둔 사람만 쓸 수 있다.
공모교장이라는 이름표 앞에서 망설였다
문제는 나였다. 나는 공모교장이다. 공모교장은 공개 모집에 응해 학교 구성원과 교육청의 심사를 거쳐 임용되는 교장이다. 4년 임기 동안 이루겠다고 약속한 학교 경영 계획을 안고 부임한다. 그 약속을 들고 온 사람이 교육청에 휴가 승인을 요청하는 일이 부담스러웠다.
교육청이 공모교장이라는 신분을 문제 삼는다는 뜻이 아니다. 이 학교를 위해 특별히 헌신하겠다며 스스로 공모에 응했는데, 내 권리를 찾겠다고 손을 드는 일을 저어했다. 내후년이면 임기를 마치고 새 학교의 교장이 되니, 그때 쓰면 되지 않을까 싶었다.
칸을 하나씩 세어 보고서야 알았다. 내후년의 나는 아내가 내년에 설 자리, 곧 부임 첫해에 서 있다. 부부가 번갈아 첫해를 맞는 셈이다. 미룰 자리가 아니라 다시 눈치를 볼 자리였다.
마음을 돌린 것은 두 가지 생각이었다. 하나는 퇴직하고 나면 교장도 교사도 아닌, 그저 한 사람의 남편으로 살아갈 시간이 훨씬 길다는 자각이었다. 다른 하나는, 앞 편에 적은 대로 내 지침에서 빠뜨린 줄 '학교 문화를 조성하도록 노력함'을 문장 대신 내 휴가로 채울 수 있겠다는 생각이었다.
교장이 먼저 쓰면, 아내에게는 신용이어야 했던 이 휴가를 다음 사람들은 눈치 볼 일 없는 권리로 받아들이리라. 마침 올해 6월 23일 <국가공무원 복무규정>이 다시 개정·시행되어, 재직 5년 이상 10년 미만인 교원에게도 사흘이 생겼다. 이제 이 휴가는 교단에 선 지 다섯 해 된 교사의 이야기이기도 하다.
문서를 손에 들고 한 달을 보냈다
1편에 적은 그 7월의 밤은 22일이었다. 제도가 시행되고 꼭 한 해가 되는 날이다. 달력에 동그라미를 다 치고 나서 아내가 물었다. 항공권을 예매하기 전에, 정말 휴가를 쓸 수 있느냐고. 나는 며칠만 시간을 달라고 했다. 교육청 승인이 나면 표를 끊자고도 했다. 그러나 결재를 올린 것은 보름이 지난 8월 6일이었다. 그 보름 동안 나를 붙잡고 있던 것이 앞에 적은 망설임이다. 교사의 휴가는 내가 결재하지만, 내 휴가는 교육청이 승인한다. 남의 이레에는 서명하고, 내 이레는 기다리는 자리다.
며칠 뒤 담당 장학관에게서 메일이 왔다. 인사 발령이 예정돼 있으니 이 신청은 새로 오는 장학관에게 올려 달라는 내용이었다. 인수인계를 생각하면 오히려 합리적인 안내였다. 상신을 취소하고, 문서를 내 손에 다시 들고 한 달 가까이를 보냈다. 그 사정을 듣고 아내는 더는 미룰 수 없다며 항공권을 예매했다. 못 가게 되면 수수료를 내고 취소하겠다고 했다. 새로 부임한 장학관에게 신청서를 다시 올렸다. 아내의 신청서도 그 무렵에 결재가 났다.
순서가 뒤집혀 있었다. 승인을 받고 표를 끊는 것이 정상인데, 우리는 표를 먼저 끊고 승인을 기다렸다. 다시 올릴 시기는 알고 있었다. 새 장학관이 업무를 시작하는 9월이다. 그러나 그때 올린 신청서가 출국 전에 승인이 날지는 미리 알 방법이 없었다.
아무도 잘못하지 않았는데 개인의 권리가 행정의 일정을 기다리는 자리가 있다. 그런 자리에서는 규정을 확인하는 대신 상대의 표정을 읽게 된다. 식탁에 달력을 펴 놓은 7월 22일 밤부터 짐을 꾸린 9월 29일 아침까지가 두 달이고, 그중 한 달 반 가까이는 신청서가 어느 결재란에도 놓여 있지 않은 시간이었다.
기다린 흔적은 남지 않는다
나이스(NEIS, 교육행정정보시스템)에 올린 신청서는 대개 하루 이틀 안에 결재가 난다. 다시 올린 내 신청서도 그랬다. 다만 상신을 취소하고 다시 올리기까지의 그 몇 주는 어디에도 기록되지 않는다. 언제 말을 꺼낼지, 지금이 괜찮은 시기인지를 혼자 가늠하는 시간에 대해서도 어떤 규정도 말해 주지 않는다. 내가 보낸 두 달은 그런 시간이었다.
누군가 교실을 비우는 순간, 그 자리는 저절로 채워지지 않는다. 내가 결재란에 이름을 적는 일은 한 사람에게 쉼을 주는 동시에, 남은 이들의 시간표를 다시 짜는 일이다. 밧줄은 원래보다 팽팽해지고, 남은 이들의 손아귀는 그만큼 아파진다. 그 아픔이 얼마인지 나는 아직 재 본 적이 없다.
교장이 자리를 비워도 누구의 시간표도 다시 짜이지 않는다. 보결을 짜는 일도, 강사를 구하는 일도, 종소리를 따라 대신 교실로 달려가는 사람도 없다. 교감 선생님의 결재함이 조금 두꺼워질 뿐이다.
서울시교육청 Q&A는 교사의 빈 자리를 메울 시간강사 수당을 지원받을 수 있다고 적어 두었다. 다만 그것은 강사를 구했을 때의 이야기다. 앞 편에서 나는 같은 열두 칸이라도 교사가 지고 떠나는 짐은 교장의 짐과 다르다고 적었다. 그 무게를 교장실 밖에서 재 보는 일이 남았다.
이제 숫자를 묻는다
인사 담당 장학관을 거쳐 중등인사과장의 결재까지 끝난 것은 9월 8일이었다. 출국을 꼭 3주 앞둔 날이었다. 날마다 남의 신청서에 마지막 서명을 하던 사람이, 내 신청서의 마지막 칸이 채워지기를 기다린 셈이다. 그 칸이 채워진 것을 보고 나니 다른 얼굴들이 떠올랐다. 교장인 나도 두 달이 걸렸다면, 교사들은 어땠을까.
나는 그날로 교육부와 서울시교육청, 아내가 근무하는 경기도교육청에 정보공개를 청구했다. 지난해 7월 제도가 시행된 뒤 올해 8월까지, 대상 교원 가운데 몇 명이 이 휴가를 썼는지 물었다. 방학에 썼는지 학기 중에 썼는지도 함께 물었다. 답은 법이 정한 열흘 안에, 출국 전에 모두 왔다.
다시 출국장. 탑승 안내 방송이 나오자 휴대전화를 끄고 호주행 비행기에 올랐다. 기록되지 않는 것은 결재란 밖에서 보낸 그 시간만이 아니었다. 비행기가 활주로를 벗어나자 아무도 세지 않은 시간이 하나 더 떠올랐다. 같은 학교 행정실의 지방공무원이 조례로 이미 쓰고 있던 휴가를, 교원이 돌려받기까지 걸린 20년이다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 기사 채택 후 개인블로그에도 실립니다.