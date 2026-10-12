S전자 좋아한다는 리스본 시장 상인, 이유 물었더니

큰사진보기 ▲하투시장Mercado do Rato장난감, 책, 옷, 액세서리, 그릇 등등 없는 게 없는 동네 중고품 시장. 기부, 기증받은 물품을 팔아 수익으로 이웃을 돕는 자선상점이다. 이 상점 외에도 일부 식료품과 꽃을 파는 곳도 같이 붙어 있다. ⓒ 라정진 관련사진보기

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큰사진보기 ▲알록달록한 아줄레주 타일리스본은 물론, 포르투갈 전역의, 오래된 건물, 최신 건물, 박물관, 식당, 가정집 등, 두루두루 볼 수 있는 아줄레주Azulejo. 포르투갈의 독창적인 도자기 타일이다. '광택을 낸 작고 아름다운 돌'을 뜻하는 아랍어 '알 줄레이크al-zuleique' 또는 '젤리주Zellij'에서 유래했는데, 여기서 보듯이 15세기 이슬람(무어인) 문화의 영향을 받아 이베리아반도에 처음 도입되었다. 예술적인 아름다움도 있지만, 방습과 방수 효과도 있어 명소는 물론, 일반 가정집에서도 흔히 마감재로 쓰인다. ⓒ 라정진 관련사진보기

큰사진보기 ▲깜푸 드 우리크 시장Mercado de Campo de Ourique.동네, 혹은 옆 동네 사람들이 가는 찐 로컬시장. 작지만 알찬 푸드코트, 맛있는 빵집, 신선한 꽃과 과일, 채소, 올리브 오일 - 모두 있다. ⓒ 라정진 관련사진보기

큰사진보기 ▲깜푸 드 우리크 시장Mercado de Campo de Ourique.다양한 먹거리를 파는 작은 식당들이 있고, 가운데 테이블 공간이 여유있게 있어 편히 먹고 마실 수 있다. ⓒ 라정진 관련사진보기

큰사진보기 ▲에르바 두루Erva D'ouro 포르투갈 올리브 오일 전문점깜푸 드 우리크 시장 내에 하나, 그 옆 골목에 또 하나의 가게를 운영한다. 생산 농장들과 직접 활발하게 교류하는 주인장 아드리아나가 친절하게 설명해 준다. 포르투갈 올리브 오일을 골고루, 다양하게 맛볼 수 있는 가게 ⓒ 라정진 관련사진보기

"그럼 분명히 이걸 제일 좋아할 거예요. 하지만 다른 것도 맛보고 싶다고 했으니... 자, 이쪽부터 차례로 오른쪽으로 가면서 조금씩 맛 보세요."

큰사진보기 ▲에르바 두루Erva D'ouro 포르투갈 올리브오일 전문점의 아드리아나소규모 다양성이 살아있는 포르투갈 올리브 오일에 대한 애정과 전문성이 넘치는 주인장이다. ⓒ 라정진 관련사진보기

"그럴 줄 알았어요. 아까 좋아하는 오일 들을 때, 이걸 분명 좋아할 거라는 감이 왔거든요. 농장주가 젊은 편인데 오래된 농장을 물려받아 본격적으로 올리브오일을 내고 있죠. 지난해 보다 올해 것이 확실히 너무 좋아서, 올해 생산한 오일은 꼭 대회에 출품해야 한다고 말했죠. 농장주가 그런 데는 별로 관심이 없거든요."

도시에 살다가 할아버지의 농장을 물려받은 후, 가족의 역사와 땅을 현대적으로 되살려보는 장인의 마음을 지닌 귀농청년인가? 머릿속에서 혼자 영화 한 편 찍으면서, 장바구니에 2병을 집어넣었다. 내 취향과는 좀 거리가 있지만 부드러운 오일도 요리에 쓰려고 넣고, 가족들에게 줄 선물용으로도 몇 개 더 넣다 보니깐 금세 장바구니가 가득 찼다. 일반 슈퍼마켓에서는 보기 힘든, 소규모 생산자의 올리브오일은 포르투갈인들 역시 환영하는 선물이다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 개인 브런치와 블로그에도 실립니다.

잘 알려진 관광지는 들뜨고 자극적이다. SNS에서 수없이 보아왔던 멋지고 화려하고 예쁜 프레임 속에 내가 실제로 들어와 있다는 들뜬 기쁨도 잠시. 그걸 원한 사람이 나뿐만은 아니라는 것을 일깨워 주는 수많은 다른 사람들 덕에, 관광객들을 관광하러 온 게 아닌지 헷갈릴 지경이다. 물론 그 역시 관광지의 매력 중 하나고, 어쨌거나 내가 직접 경험하는 그 순간은 오롯이 나만의 것으로 소화할 수 있다.하지만 여행의 한순간, 수없이 박제된 관광지들에서 잠시 벗어나, '지금 여기'의 말간 민낯, 혹은 여기만의 지극히 일상적인 풍경들이 궁금할 때가 있다. 관광객보다는 여행자가 되어, 낯설고 호기심 가득한 시선과 활기를 지닌 채로, 현지인에게는 일상의 공간에 빼꼼히 발을 들여놓아 본다.올 때마다 점점 더 관광객이 많이 보이는 도시 리스본에서 그런 장소 첫 번째는 역시나 동네 시장.블록마다 있는 대형 슈퍼마켓 체인이나, 원래 평범한 동네 시장이었지만, 2014년 기획-변신한 이후 '리스본에서 가봐야 하는' 타이틀을 앞에 단 타임아웃Time Out 마켓 같은 곳이 아닌 그냥 동네 시장이다.동네 시장이니 굳이 어딜 멀리 찾아가지 않고, 지도 앱에서 '근처 시장'을 검색한다. 숙소로부터 700m 정도 거리에 있는 하투시장Mercado do Rato이 제일 가깝다. 전날 와인과 먹거리들을 잔뜩 샀던 콘티넨트 슈퍼마켓 바로 옆이다. 작정하고 찾아가 보니, 지나치면서도 못 본 이유가 있다. 고풍스러운 아치형 시장 현판은 예쁘지만, 바로 옆 슈퍼마켓 간판에 비하면 눈에 띄지 않고, 사잇길로 슬쩍 들어가야지 나오는 작은 시장이기 때문이다.조그만 건물 안에 십여 개의 작은 매장들이 있는 그야말로 작은 시장인데, 보물찾기 장소다. 그동안 가봤던 동네 시장들이 주로 식료품 위주인 데 비해, 여기는 딱 '아름다운 가게'나 벼룩시장 콘셉트다. 옷, 액세서리, 책, 잡지, 학용품, 조그만 장식품, 장난감, 그릇 등등, 없는 것 빼곤 다 있는 중고품 시장.둘째 녀석은 바비 인형만 잔뜩 들어있는 상자에 아주 들어갈 기세고, 첫째는 장난감들을 하나하나 조심스럽게 훑어본다. 나는 꽤 좋은 상태의 예쁜 찻잔 세트와 대범한 디자인의 귀걸이를 몇 번이나 들었다 놨다 한다. 리스본의 유명한 벼룩시장인 '도둑시장'Feira da Ladra에 비하면 규모는 비교할 수 없게 작으나, 좀 더 생활밀착형 아이템들이 많고, 가격이 다 붙어있으니 쇼핑하기 편하다.그런데 계산하는 곳도 안 보이고 직원처럼 보이는 분도 없다. 눈치를 보다가 친절해 보이는 옆 사람에게 물어보니 ,마음에 드는 것을 옆 건물로 들고가 계산하면 된다고. 대책 없이 허술한 보안에 내가 괜히 걱정된다. 좁은 복도를 건너 옆 건물로 가 계산을 하는데, 카운터 앞에 간단한 소개글이 있다.비영리 단체인 도나 아주다Dona Ajuda (포르투갈어로 '도움의 여사님')가 운영하는 중고시장으로, 재사용·기부와 자선 상점이라고. 지갑도 마음도 만족스러운 상태로 나와 근처에 사는 친구 필리파에게 사진을 찍어 보냈다. 너희 동네 근처에서 아주 마음에 드는 시장에 들렀다고 하니 필리파는 자기도 자주 이용하는 시장이란다. 일주일에 한 번씩 들러, '못난이 과일'을 사 간다고. 말 그대로 형태와 색이 고르지 않거나, 조금씩 흠이 있어 상품 가치가 떨어지는 채소와 과일들을 일주일에 한 번씩 파는데, 동네 사람들이 다 산다고 한다.그 이야기를 들으니, 원래 자연이 준 모양새 그대로 모두 조금씩 다른 진짜배기 과일을 사 먹고 싶다. 다시 지도 앱으로 근처 시장을 검색한다. 도보로 20분, 약 1.4.km 거리에 동네 시장이 하나 더 있다 - 깜푸 드 우리크 시장Mercado de Campo de Ourique.걷기 좋은 화창한 날, 동네 풍경을 음미하며 걷는다. 건물마다 다른 색깔과 디자인으로 치장한 아줄레주 타일들, 아줄레주 타일 모양으로 예쁘게 래핑한 폐식용유 전용 수거통, 6마리 개를 한꺼번에 데리고 산책 나온 아저씨, 가슴에 '송암'이라고 적힌 로고를 단 태권도복의 어른과 아이들의 커다란 사진이 걸려있는 가게까지.아이들과 잠시 멈춰 이 가게의 정체가 뭘까 하고 이야기하는데, 살짝 열린 문틈으로 갑자기 누가 튀어나온다. 20대 중반 정도, 안경을 쓴 여자분이 서투른 한국어로 "여기, 태권도 해요"라고 말한다. "태권도는 한국이 원조인 스포츠이고, 우리는 한국 사람"이라고 하니, 안 그래도 문틈으로 한국어가 들려서 바로 뛰쳐나왔다면서 활짝 웃는다. 관광지에서 벗어난 리스본 동네 한 귀퉁이에서 태권도 도장을 발견할 줄이야, 태권도의 태자도 못하는데 종주국 사람이라는 이유만으로 한국말로 환영받을 줄이야.예기치 않은 놀람과 즐거움이 있는 동네 구경이다. 코치를 비롯, 회원들 역시 한국인은 없지만, 자기네 태권도 클럽은 무척 인기가 있다고, 자기도 역시 한국을 좋아한다며 내내 밝은 미소를 보내 준 직원분과 정겨운 인사를 나누고 계속 걸어 시장에 도착.오래되어 보이는 하얀색 둥근 탑이 귀퉁이마다 솟아있는 깔끔한 건물이 보인다. 1934년에 문을 연 푸드마켓이라는 역사가 무색하지 않게, 작은 규모지만 중앙을 둘러싼 푸드코트는 꽤 알차다. 수제 맥주와 와인을 파는 바, 타파스 바, 이탈리안, 퓨전 일식, 버거, 디저트 등을 팔고 중앙 홀에는 테이블이 있어 편히 앉아서 먹고 마실 수 있다.세 번 정도 가봤지만 갈 때마다 관광객들로 북새통을 이뤘던, 그래서 아쉽게도 제대로 여유 있게 먹지도 못했던 타임아웃 마켓이 생각난다. 여긴 북새통 핫플과는 거리가 먼, 이 동네, 혹은 옆 동네 정도 사람들이 주로 찾는 한적한 찐 로컬 시장이다. 사람에 치이지 않으니 저절로 여유가 생긴다. 시원한 와인을 한잔 사들고, 모반죽으로 굽는 빵집에서 나는 시큼한 듯 구수한 냄새, 이름 모를 꽃들이 생생한 꽃집에서도 도드라진 백합 다발의 진한 향내, 침 고이게 하는 쿰쿰한 치즈 냄새를 따라 시장을 천천히 돈다.각종 향신료와 견과류, 꿀과 잼, 오일을 파는 가게에 멈춰 제품을 고르고 계산을 하는데 주인장 아저씨가 어디서 왔냐고 물어본다. 한국이라는 말에 무척 반가워하면서, 자기 딸은 열렬한 케이팝 팬이고, 자신은 한국 기업, 특히 S전자를 좋아한다고 하신다.오늘이 국뽕의 날인가, 아니면 단순히 우연으로 치부하기엔 한국이 정말로 트랜드세터가 된 것인가를 생각하며, 나 역시 S전자 제품을 많이 쓴다고 맞장구를 쳤더니 주인장 왈, "내가 S전자를 좋아하는 이유는 몇 년 전에 샀던 그 회사 주식이 올해 엄청 올랐기 때문이야"라며 활짝 웃는다."나는 S전자 제품은 있지만, 주식은 없으니 당신이 승자"라고 말해주었더니 무척 기뻐하며 서비스로 견과류를 담아 주셨다. 이젠 우리 둘 다 승자요라면서 화기애애하게 작별 인사를 한 후 들른 곳은 포르투갈 올리브오일 전문 가게. 올리브를 칭하는 에르바 두루Erva D'ouro (금빛허브)라는 이름을 내건 아담한 가게다.지금 먹고 있는 올리브 오일도 좋지만, 좀 다른 것들도 맛보고 싶다는 내 말에 주인장 아드리아나는 이것저것 진열장에서 꺼내온다. 출신 지역도, 병 디자인도 다 다르지만, 시음잔에 따른 금빛 액체의 광택은 모두 빛나 보인다. 유럽연합의 품질인증제도인 DOP, 즉 '원산지명칭보호'제도에 따라 포르투갈 올리브 오일은 6개의 DOP가 있다. 특정 지역에서 생산부터 가공, 제조까지 모두 이루어져야 하기에 와인과 마찬가지로 올리브유 역시 '떼루아'가 중요하다. 같은 품종이어도 북쪽과 남쪽, 산 쪽과 아닌 쪽에서 나는 것이 다 다르다.아드리아나는 내가 좋아하는 향미의 올리브오일을 듣더니 전문가의 미소를 띠면서 말한다.먼저 향을 가득 맡고, 올리브오일을 조금 머금고 입안에서 굴려본다. 그리고 꿀꺽. 너무 부드럽기만 한 오일이라고 생각하는 순간, 목구멍 뒤에서 치고 올라오는 매큼한 올리브오일 특유의 향이라니. 물로 입을 헹궈가면서 다섯 개의 서로 다른 올리브오일을 모두 맛보았다. 그동안 아드리아나는 해당 올리브오일이 생산된 농장과 농장주에 대한 이야기를 해주는데, 농장주의 철학에 대한 부분을 많이 공감하고 있는 것 같아 흥미롭다. 단순히 물건을 떼다 파는 가게가 아니라, 올리브 농사와 올리브 오일에 대한 애정과 관심이 느껴진다.대규모 상업화와 기계화가 상대적으로 안 된 혹은 덜 된, 그래서 경쟁력은 좀 떨어질지언정, 조그맣고 다양함이 살아있는 포르투갈 올리브오일의 특징을 잘 이해하면서, 농장주들을 직접 만나고 큐레이션 하는 아드리아나가 멋졌다. 시음한 오일들 중에서 내가 제일 마음에 든 것은, 역시나 아드리아나가 처음에 집어낸 오일이었다.가게를 나와 향한 곳은 리스본에서 제일 복잡한 곳 중 하나. 하지만 관광객은 잘 찾지 않는 곳이다.<2편으로 이어집니다>