북한 "영토 1㎜라도 침범하면 즉시 강력 대응"... DMZ 지뢰 제거작전에 반발

큰사진보기 ▲군과 유엔군사령부가 서부전선에서 발생한 지뢰 추정 폭발 사고 현장조사를 위해 지난 9월 26일 비무장지대(DMZ) 내에서 기동로 확보 및 작전환경 조사 활동을 하는 모습. 2026.9.26 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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북한이 육군 25사단 장병들이 부상한 비무장지대(DMZ) 지뢰 폭발 사고에 대한 우리 군의 최종 조사결과와 지뢰 제거작전에 강하게 반발하며 "우리 영토를 1㎜라도 침범한다면 즉시적이며 강력한 대응행동을 취할 것"이라고 위협했다.북한 외무성은 6일 관영 <조선중앙통신>을 통해 발표한 '우리는 가장 적대적인 국가를 향한 주권행사에 보다 단호하고 명백할 것이다'라는 제목의 성명에서 "남부국경선에 새로운 위험성을 띤 전운이 짙게 드리우고 있다"고 주장했다.외무성은 한국이 지뢰 폭발 사고를 북한과 결부한 최종 조사결과를 발표하고 지뢰 제거작전과 외교·군사적 대응조치를 거론했다면서 "서울이 기획하고 연출한 자작광대극의 최종 목적이 어디에 있는가가 드러났다"고 주장했다.이어 이번 폭발 사고를 북한의 '남부국경 요새화'를 군사적 침범으로 규정해 이를 지연·저지하기 위한 한국의 방해 행위라고 주장했다. 북한은 사고 원인과 관련해서도 "자체로 당한 의문의 사고에 대한 책임을 우리에게 넘겨씌우려는 한국 군부의 궁책"이라며 우리 군의 조사결과를 전면 부인했다.특히 우리 군이 전날 실시한 지뢰 제거작전을 직접 거론하며 경고 수위를 높였다.외무성은 북한과 무관한 지뢰를 한국이 제거하는 것은 상관하지 않겠다면서도 "그 군화발이, 그 불꽃이 우리 영토를 1㎜라도 침범한다면 조선의 국경무력은 즉시적이며 강력한 대응행동을 취할 것"이라고 밝혔다.남북 간 군사분계선(MDL) 문제를 협의할 가능성도 거듭 차단했다. 외무성은 "자기 영토 내에서 군사주권을 행사하는 문제를 그 어떤 경우에도 적수국과 논의하지 않을 것"이라며 "협상의 방법으로가 아니라 철저한 힘의 행사로 주권영역을 수호할 것"이라고 주장했다.북한 주장은 우리 군과 유엔군사령부(유엔사)의 공동 조사결과와 배치된다.합동참모본부는 5일 최종 조사결과를 발표하면서 지난달 21일 25사단 장병들이 북한군이 MDL 남쪽 약 10m에 매설한 수지(플라스틱) 반보병지뢰(대인지뢰) 2발이 폭발하면서 부상한 것으로 최종 판단했다.국립과학수사연구원의 성분 분석과 현장에서 추가로 발견된 북한군 지뢰, 매설 상태 등을 근거로 유실된 지뢰가 아니라 북한군이 인위적으로 매설한 지뢰라고 결론 내렸다. 유엔사도 폭발 지점과 발견된 지뢰가 MDL 이남에 있어 정전협정 위반에 해당한다고 판단했다.우리 군은 이에 따라 5일 낮 사고 현장의 북한군 지뢰지대를 제거했다. 합참은 북한이 MDL 이남에 설치한 지뢰를 스스로 제거하지 않을 경우 지뢰 제거작전을 계속하겠다고 밝혔다.강신철 국방부 장관도 6일 이번 작전을 "우리 DMZ 역사상 사실 처음 있는 일"이라며 "단호한 대응"이라고 평가하고 필요한 조치를 계속해 나가겠다고 밝혔다.북한은 그러나 이날 성명에서도 북한군 지뢰가 MDL 남쪽에서 발견됐다는 우리 군과 유엔사의 조사결과에 대해서는 구체적인 설명을 내놓지 않았다.