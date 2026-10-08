조선 500년의 거대한 숨결, 그 마지막 발걸음

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큰사진보기 ▲정적 속에 싸인 동구릉 경릉의 풍경. 홍살문 넘어 펼쳐진 고요한 능역과 높다란 언덕 위의 능침, 그리고 헌종과 두 왕비의 세월이 새겨진 비각 안 비석의 모습. ⓒ 홍영미 관련사진보기

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큰사진보기 ▲인조의 계비 장렬왕후가 홀로 잠든 동구릉 휘릉의 정경. 정자각 양옆에 익랑을 두어 웅장함을 더한 건물 구조와 홍살문 넘어 보이는 고요한 능역, 그리고 태조 건원릉의 양식을 따라 고석 5개가 받치고 있는 비각 내부 표석의 모습 ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲동구릉 목릉의 아늑하고 광활한 전경. 하나의 정자각을 중심으로 선조와 의인왕후, 인목왕후의 능침이 세 언덕에 나란히 들어선'동원이강릉' 특유의 탁 트인 풍광과 길게 이어진 참도가 어우러져 한 시대의 깊은 서사를 전한다. 정자각은 다포식으로 보물이다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲조선 왕조 500년의 숨결이 스민 동구릉 소나무 숲길을 걸으며. 해 질 녘 고요한 숲길은 과거의 역사와 오늘을 사는 나를 자연스럽게 이어주는 소중한 길목이 되어주었다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

구리 동구릉의 9기 왕릉을 둘러보는 길. 하루 만에 조선 500년의 시간을 온전히 걸어보는 이 여정의 마지막 발걸음은 동편 목릉과 서편에 자리한 경릉, 휘릉으로 향했다.유네스코 세계유산에 등재된 조선왕릉 40기를 모두 눈과 마음에 담아내겠노라 다짐하고 하나씩 발길을 넓혀가는 중이다. 파주 장릉과 삼릉, 서오릉, 양주 온릉에 이어 찾은 이곳 동구릉은 조선을 창업한 태조의 건원릉부터 왕조의 황혼기를 지나온 헌종의 경릉까지, 그야말로 조선 왕조 500년의 거대한 흥망성쇠가 한 골짜기에 집약되어 있는 역사의 숲이다.특히 동구릉을 차례로 거닐다 보면 조선 왕조 500년을 관통하는 '건국, 시련, 번영'이라는 세 가지 결정적 지표를 자연스레 떠올리게 된다. 고려의 혼란을 잠재우고 한양 천도와 조선의 뼈대를 완성한 태조의 건국, 붕당정치의 서막과 7년간의 임진왜란이라는 최대 국난을 겪어낸 선조의 시련, 그리고 탕평책과 균역법 등을 통해 조선 후기 르네상스를 꽃피운 영조의 번영으로 이어지는 세 군주의 일대기는, 단순한 흥망성쇠를 넘어 시대의 격랑을 온몸으로 견뎌낸 인간적인 고민과 역사의 깊은 숨결을 고스란히 전해준다.오후 4시를 훌쩍 넘어 5시로 향하는 시각, 해설사의 안내가 그친 동구릉의 서편과 동편 숲길은 정적 속에 싸여 있었다. 날은 점점 흐려지고, 산 그림자가 짙어지며 마음이 급해졌다. 하루 4회 제공되는 해설의 손길이 미치지 않는 곳이라 아쉬움도 남았지만, 오히려 조용히 홀로 왕과 왕비들의 숨결을 들여다보기엔 더없이 좋은 시간이었다.원릉에서 마친 두 번째 해설을 뒤로하고 가장 먼저 발길을 옮긴 곳은 경릉(景陵)이다. 조선왕릉 중 유일하게 봉분 셋이 나란히 자리 잡은 '삼연릉(三聯陵)'이라 꼭 눈에 담고 싶었던 곳이다.조선 제24대 국왕 헌종과 정비 효현성황후 김씨, 그리고 계비 효정성황후 홍씨가 함께 안장된 이 능은 남향을 기준으로 제일 서쪽(왼쪽)에 헌종, 가운데에 효현왕후, 오른쪽에 효정왕후가 누워있다. 유교 예법에서 서쪽을 높게 치는 까닭에 왕의 봉분이 제일 왼쪽에 자리 잡았다. 가파르고 높은 능선 위를 바라보았다. 접근을 통제하는 울타리가 아래에 쳐져 있어 능침의 형상을 또렷이 구분하긴 어려웠지만, 그곳에 스민 세월의 이야기는 또렷하게 다가왔다.1843년, 겨우 16세의 어린 나이에 자식도 없이 세상을 떠난 정비 효현왕후가 경릉의 첫 주인이 되었다. 그로부터 6년 뒤, 안동 김씨와 풍양 조씨의 거센 세도정치 속에서 왕권 회복을 위해 다스림의 무게를 견디던 젊은 국왕 헌종이 23세의 꽃다운 나이로 승하하며 정비의 곁에 누웠다.그리고 남겨진 사람, 계비 효정왕후가 있었다. 18세라는 어린 나이에 홀로 된 그녀는 조선 왕조의 마지막 왕대비로서, 그리고 대한제국 선포 후 황실의 가장 높은 어른인 '명헌태후'로서 격동의 구한말을 온몸으로 견뎌냈다. 무려 73세까지 살아내며 조선 왕실의 마지막 전통과 품위를 지켰던 그녀는 승하 후인 1904년에야 비로소 헌종과 효현왕후 옆에 안장되어 이 유일무이한 삼연릉을 완성했다.오랜 세월 홀로 풍파를 견디며 마침내 남편 옆으로 돌아온 계비의 삶을 생각하니, 나란히 늘어선 세 개의 봉분이 한없이 아련하게 느껴졌다.이어 걸음을 옮긴 곳은 인조의 계비 장렬왕후 조씨가 홀로 안장된 휘릉(徽陵)이다. 원릉과 건원릉 사이에 고요히 숨은 휘릉은 단릉 형태로, 능침 언덕이 좁고 경사가 길어 석물들이 다닥다닥 붙어 있는 모습이 독특했다. 혼유석을 받치는 고석이 태조 건원릉의 양식을 따라 5개나 놓여 있고, 정자각 양옆에 익랑(翼廊)을 추가해 웅장함을 더한 모습이 눈에 들어왔다.마지막으로 발길이 닿은 곳은 동구릉의 가장 깊은 곳, 선조와 그의 첫 번째 왕비 의인왕후, 두 번째 왕비 인목왕후가 모셔진 목릉(穆陵)이었다. 다행히 날이 조금 걷히며 어스름한 빛이 능역을 밝혀주었다.하나의 정자각을 공유하면서 세 개의 서로 다른 언덕에 능침을 널찍하게 떨어뜨려 배치한 동원이강릉(同原異岡陵, 동원이강 형태) 구조 덕분에, 목릉은 동구릉 내에서 가장 광활하고 탁 트인 풍경을 자랑했다. 길게 연결된 신로를 따라 시선을 옮기다 보니 멀리 능침까지 한눈에 들어왔다. 임진왜란이라는 미증유의 국난 속에서 왕조를 보존해야 했던 선조의 고뇌와, 그 격동의 시대를 함께 통과해 낸 왕비들의 파란만장한 삶이 목릉의 넓은 언덕 위에 겹겹이 오버랩되었다.목릉을 돌아 나올 즈음, 동구릉의 문을 닫는다는 안내 방송이 나직하게 울려 퍼졌다. 빽빽한 나무들 사이로 어둠이 내리는 능역을 빠져나와 근처 식당에 자리를 잡고 막걸리 한 잔을 채웠다. 온종일 9기 능 전체를 걸으며 만난 조선 500년 삶의 궤적들이 가슴에 그득했기에, 쌉싸름한 술 한 잔을 기울이지 않고는 도저히 하루를 정리할 수 없을 것만 같았다.처음 조선왕릉을 찾을 때만 해도 단순한 호기심과 가벼운 산책의 마음이었다. 하지만 태조의 건원릉부터 헌종의 경릉에 이르기까지, 9기의 능에 스며있는 사연들을 하나씩 베어 물듯 지나온 지금, 내 가슴속에는 사뭇 다른 깊이의 울림이 차올랐다.학창 시절의 나에게 역사는 그저 왕의 이름과 연도를 무작정 외워야 하는 까다로운 과목이었다. 그러나 오늘 해가 지는 왕릉의 숲길에서 마주한 역사는 뜨겁게 피 흘리고, 눈물 흘리며, 견뎌내었던 '사람들의 진짜 삶' 그 자체였다.이로써 태조의 건원릉에서 시작해 헌종의 경릉에 이르기까지, 조선 왕조의 창업과 국난, 부흥과 황혼을 차례로 보듬어온 동구릉 9기 능 탐방기의 마지막 편을 마무리한다. 이 역사의 숲이 전해준 깊은 울림은 단순한 과거의 기록에 그치지 않고, 오늘을 살아가는 내 삶의 자리를 다시금 돌아보게 하는 소중한 이정표가 되어주었다.막걸리 잔을 내려놓으며 깨달았다. 한 개인의 소소한 삶조차 결코 홀로 완성되는 것이 아니라, 역사의 거대한 줄기 속에서 함께 숨 쉬고 있다는 사실을. 동구릉을 나오는 길, 숲을 흔드는 저녁 솔바람 소리가 마치 천년의 세월을 뛰어넘어 안부를 물어오는 듯했다. 그 깊은 삶의 궤적들에 애정 어린 경의를 표하며, 나는 오늘 나에게 주어진 이 하루라는 역사를 다시금 진실하게 살아내어 본다.