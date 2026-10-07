세종교육감 취임 100일 회견에 교원단체 "정책 검증 여전히 부족"

큰사진보기 ▲6일 열린 취임 100일 기자회견에서 발언하고 있는 강미애 세종시교육감 ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲전국교직원노동조합세종지부 사무실 ⓒ 전교조세종지부 관련사진보기

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큰사진보기 ▲세종교사노조 현판 ⓒ 세종교사노조 관련사진보기

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강미애 세종시교육감이 6일 취임 100일 기자회견을 연 데 대해 교원단체들이 정책 검증이 아직 부족하다고 한목소리를 냈다. 다만 전교조 세종지부는 글로벌 진로탐험대 폐기와 초등 성취기준 도달도 평가 철회를 요구한 반면, 세종교사노동조합은 일부 조정을 의미 있게 평가하면서도 계속 점검하겠다는 입장이다.강 교육감은 이날 오전 기자회견에서 시의회 우려를 반영해 글로벌 진로탐험대 계획을 일부 조정하는 방안으로 협의하고, 예산결산특별위원회에서 사업 취지와 계획을 충분히 설명하겠다고 밝혔다. 오는 12월 초등 5·6학년을 대상으로 성취기준 도달도 평가를 시행하고 2027년 3~6학년으로 확대하는 계획과, 교사 1인당 200만 원 규모의 '연구·성장 지원제' 도입 방침도 내놨다.전교조 세종지부(지부장 이상미)는 이날 기자회견 내용을 두고 낸 논평에서 "세종교육의 방향이 보이지 않는다"고 혹평했다. 지부는 사업은 늘고 평가는 확대되는 가운데 재정 불안으로 학교가 오히려 혼란스럽다고 지적했다.지부는 글로벌 진로탐험대를 가장 먼저 문제 삼았다. 지난 1일 시의회 교육안전위원회에서 준비 상황과 예산 타당성, 교육적 효과, 학생과 인솔자의 안전성 등의 문제가 지적돼 추경 예산이 전액 삭감됐다고 밝혔다. 이어 "그럼에도 세종교육청은 사업을 포기하지 않고 예산 복구를 기대한다는 입장을 이어가고 있다"며 "의회 판단으로 제동이 걸린 사업조차 멈추지 않겠다는 것"이라고 주장했다.초등 성취기준 도달도 평가에 대해서도 12월 5·6학년 국어·수학 평가를 시작으로 3~6학년 학기별 평가로 넓히는 계획이 "교사의 수업 재구성을 제한하고 사교육을 조장하며 학생들에게 경쟁과 불안의 환경을 만들 수 있다"고 우려했다.교육감이 내세운 '현장 소통'도 비판했다. 지부는 "정책을 설명하는 것과 현장의 목소리를 듣는 것은 다르다"며 "정작 현장에서 제기한 우려와 질문은 정책에 제대로 반영되지 않았다"고 주장했다. 교육활동 보호와 관련해서는 변호사 지원 확대가 사후 대책에 그친다며 "민원과 업무에 짓눌리지 않고 아이들을 가르칠 수 있는 학교를 만드는 것이 먼저"라고 강조했다.재정 문제도 거론했다. 지부는 급식비 지원 규모가 불투명하고 2027년 추진이 결정된 꿈마루 사업 예산이 감축되며 수업장학 강사 지원이 폐지된다고 주장하며 "학교는 무엇이 줄어들고 어떤 지원이 사라질지 알 수 없는 불안 속에 있다"고 호소했다.이에 따라 지부는 ▲ 초등 성취기준 도달도 평가 철회 ▲ 글로벌 진로탐험대 폐기 ▲ 교사가 교육에 전념할 수 있는 학교 조성 ▲ 재정 운용 우선순위 제시를 요구했다.세종교사노조(위원장 김예지)는 이날 낸 논평에서 기자회견에서 발표된 정책과 관련해 현장 요구가 일부 정책 조정에 반영됐다고 평가했다. 노조는 교육감 취임 이후 주요 공약에 대한 교사 설문을 실시하고, 교육감과 인수위원회, 시의회 교육안전위원회·예산결산특별위원회 등과 정책 협의를 이어가며 개선안을 제시해 왔다고 설명했다.글로벌 진로탐험대와 관련해서는 대규모 재정 투입의 타당성과 학생 안전, 교사 인솔과 업무 부담을 지적하며 기존 진로교육 강화 등 대안을 검토하라고 요구해 왔다고 밝혔다. 사업이 당초 구상보다 운영 범위를 줄이고 시범운영과 효과 검증을 거치는 방향으로 조정된 점은 현장 의견과 맞닿아 있다고 봤다. 그러나 "시범운영이 향후 확대를 전제로 한 절차가 되어서는 안 된다"며 그 결과에 따라 사업 규모와 지속 여부까지 다시 판단할 수 있어야 한다고 강조했다.초등 성취기준 도달도 평가에 대해서는 평가 자율성 보장과 단계적 도입, 학년 조정을 요구해 왔다며, 일부 학년부터 시작하는 방식으로 조정된 것은 이런 방향과 맞닿아 있다고 평가했다. 다만 평가 정례화의 필요성과 교육적 효과는 계속 검증해야 하며, 학생 서열화가 아닌 성장과 지원에 활용되는지도 살펴야 한다고 지적했다.교육활동 보호에서는 교육감 책임 강화와 전담조직 신설 방향이 의미 있다면서도, 노조가 요구해 온 교육감 직속 체계가 아니라 부서 단위 조직 신설에 그친 만큼 교사가 체감하는 변화로 이어지는지 점검해야 한다고 밝혔다. AI교육과 연구·성장 지원제, 조직개편에 대해서도 추가 업무나 참여 격차가 생기지 않도록 해야 하며, 학교 지원이 얼마나 달라지는지를 기준으로 평가해야 한다고 했다.김 위원장은 "일부 정책이 현장 의견과 맞닿은 방향으로 조정된 것은 의미가 있지만, 그것이 정책 자체에 대한 찬성을 뜻하는 것은 아니다"라며 "교육적 필요성과 효과, 현장 부담을 기준으로 계속 검증하고 필요한 경우 추가 수정과 대안을 요구하겠다"고 말했다.