민경선 고양시장의 e스포츠 구상, 경기장 넘어 '산업생태계'로

큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 e스포츠와 게임산업을 미래 콘텐츠산업의 새로운 성장동력으로 육성하기 위한 중장기 전략 마련에 나선다. ⓒ 고양시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 e스포츠와 게임산업을 미래 콘텐츠산업의 새로운 성장동력으로 육성하기 위한 중장기 전략 마련에 나선다. 사진은 IP융복합 콘텐츠 클러스터 조감도. ⓒ 고양시 관련사진보기

민경선 고양특례시장이 e스포츠를 단순한 경기나 시설사업이 아닌 게임·콘텐츠·미디어·관광을 연결하는 미래산업으로 키우기 위한 중장기 전략 마련에 들어갔다. 국비를 확보해 5개년 기본계획을 세우고, 경기장 조성 여부부터 기업·구단 유치, 인재 양성까지 단계별 실행 방안을 마련하겠다는 구상이다.고양특례시는 문화체육관광부 정책연구비 5천만 원에 시비 3천만 원을 보태 총 8천만 원 규모의 '고양시 e스포츠 진흥 및 게임산업 육성 기본계획 수립 및 타당성 조사 연구용역'을 추진한다고 6일 밝혔다.올해 하반기 착수해 약 8개월간 진행되는 이번 용역의 목표는 2027년부터 2031년까지 적용할 '고양형 e스포츠·게임산업 5개년 기본계획' 수립이다. 시는 내년 상반기 기본계획을 확정해 향후 관련 정책과 사업 추진의 기준으로 활용할 계획이다.이번 사업에서 눈에 띄는 대목은 민경선 시장이 출발점을 '경기장 건립'에 두지 않았다는 점이다. 애초 국비는 e스포츠 전용 연습센터와 소규모 경기장 설치 타당성을 검토하는 데 쓰일 예정이었지만, 고양시는 이를 계기로 e스포츠와 게임산업 전반의 중장기 육성 전략을 마련하기로 방향을 넓혔다.민경선 시장은 "e스포츠는 경기를 넘어 게임과 콘텐츠, 미디어, 관광 등 다양한 분야와 연계해 새로운 산업적 가치를 만들어낼 수 있는 분야"라며 "산업 여건과 실제 수요를 면밀히 분석해 고양시에 적합한 e스포츠·게임산업 중장기 발전 방향을 마련하겠다"고 밝혔다.고양시는 이번 연구에서 국내외 e스포츠·게임산업 동향과 정책을 분석하고 고양시의 산업기반과 입지, 인프라, 정책 수요를 종합적으로 진단한다. 시민과 청소년, 기업, 구단 등의 의견도 수렴해 지역에 필요한 정책 과제를 찾는다.특히 경기장 건립은 필요성과 타당성뿐 아니라 적정 규모와 입지, 운영 주체, 운영 방식, 재정 부담까지 따져 결정한다. 신규 시설을 짓는 방안뿐 아니라 기존 공공시설 활용, 소규모 경기장 및 연습공간 조성, 민간시설 연계 등 여러 대안을 비교할 예정이다.이는 대규모 시설을 먼저 확보한 뒤 활용 방안을 찾는 방식과는 결이 다르다. 실제 이용 수요와 비용 구조, 운영 지속가능성을 검증한 뒤 투자 규모와 방식을 결정하겠다는 것이다. 재정 여건이 녹록지 않은 상황에서 e스포츠를 새로운 산업으로 육성하되 시설 투자에 정책이 매몰되지 않도록 하겠다는 판단으로 읽힌다.민경선 시장의 구상은 시설을 넘어 산업생태계 구축으로 이어진다. 기업과 구단 유치, 국내외 e스포츠 대회 활성화, 전문인력 양성, 창업 지원 등을 정책 과제로 발굴하고 각각의 실행 가능성을 검토한다.지역의 기존 인프라와 연계하는 방안도 핵심이다. 대규모 전시·행사가 가능한 킨텍스와 일산서구 대화동에 조성 중인 IP융복합 콘텐츠 클러스터를 e스포츠와 연결하는 방안이 검토 대상이다. 2028년 개관 예정인 IP융복합 콘텐츠 클러스터는 웹툰·방송영상·게임 등 콘텐츠 IP의 창작과 사업화를 지원하는 거점이다.고양시는 이곳을 e스포츠 대회뿐 아니라 콘텐츠 제작·전시·체험, 기업 지원과 연결하는 방안을 모색한다. e스포츠를 독립된 산업으로 육성하기보다 고양시가 이미 확보한 전시·콘텐츠 인프라와 결합해 산업적 파급력을 키우겠다는 전략이다.결국 이번 연구용역의 의미는 'e스포츠 경기장을 지을 것인가'에만 있지 않다. 산업육성 비전과 정책목표부터 분야별 추진전략, 연차별 실행계획, 사업별 주체와 예산, 성과관리 체계까지 마련해 실제 집행 가능한 정책으로 만드는 것이 목표다.민경선 시장이 국비 5천만 원을 확보한 것을 계기로 5개년 계획을 세우고, 사업별 국·도비 확보와 민간기업·구단 협력까지 염두에 둔 것은 e스포츠를 일회성 행사나 시설사업으로 소비하지 않겠다는 의지를 보여준다.성패는 계획의 구체성과 실행력에 달렸다. 기업과 구단을 실제로 유치할 수 있는 조건을 만들고, 콘텐츠산업과 e스포츠의 연계를 얼마나 현실화할 수 있는지, 무엇보다 공공투자의 지속가능성을 어떻게 확보할지가 향후 과제가 될 전망이다.