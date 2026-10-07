'재창립 10년, 뿌리는 28년'… 극단서산, 10주년 기념공연 성료

큰사진보기 ▲극단서산이 10주년 공연을 마무리 하며 자축하고 있다.지난 5일 서산시문화회관 소공연장에서 극단서산이 10주년 공연을 마무리하며 1대 대표와 2대 대표가 눈물을 흘리고 있다. ⓒ 백윤미 관련사진보기

큰사진보기 ▲한서대 연극영화학과 시절 스승과 제자였던 서인석 교수와 정수정 교수가 담화를 나누고 있다지난 2014년 한서대학교 삼매대 소극장 앞에서 스승과 제자인 서인석 교수와 정수정 교수가 담화를 나누고 있다. ⓒ 방관식 기자 관련사진보기

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큰사진보기 ▲극단서산의 2대 운영을 맡은 손민지 대표지난 5일 서산시문화회관 소공연장 무대에서 인사말을 하고 있는 극단서산 2대 대표 손민지 ⓒ 백윤미 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲극단서산의 리플레이 공연을 마치며 관객과 찰칵지난 5일 서산시문화회과 소공연장에서 극단서산의 리플레이 공연을 마치고 관객과 배우들이 기념 촬영을 하고 있다. ⓒ 백윤미 기자 관련사진보기

충남 서산시를 대표하는 공연예술단체 '극단서산'이 창단 10주년 기념공연을 성황리에 마무리했다.이번 기념 행사는 10월 2일부터 5일까지 서산시문화회관 소공연장에서 진행됐다. 3일과 4일에는 2대 손민지 대표가 작·연출·기획을 맡은 창작 로맨틱 코미디 연극 '로맨스는 처음이라서'가 총 4회에 걸쳐 첫선을 보여 관객들의 호평을 받았다. 5일에는 지난 10년의 여정을 반추하는 기념공연 'RE:PLAY(리:플레이)'가 무대에 올라 대표 레퍼토리인 <지푸라기 여인>, <그 사람입니다>, <별의 ☆ 이야기> 등의 하이라이트 장면을 선보였다.이번 공연은 1대 정수정 대표(현 예술감독)에서 2대 손민지 대표로 이어지는 단체의 비전을 공유하는 자리이기도 했다. 정수정 감독의 연극 인생 배경에는 드라마 '정도전'의 최영 장군 역('최달프')으로 유명한 배우 서인석 한서대 교수와의 깊은 인연이 자리 잡고 있다.2005년 한서대 연극영화학과 입학생과 교수로 만난 두 사람은 '한서대 출신 1호 스타 교수'와 '1호 토종 교수'라는 수식어를 얻으며 스승과 제자에서 동료이자 지역 예술의 동반자로 함께해 왔다. 정 감독은 서 교수의 지도 아래 대학원에 진학해 강단에 섰고, 2016년 재창립 선언 이후 청소년극단 해성 창단, 시민연극아카데미, 뮤지컬 등 지역 연극의 외연을 넓혀왔다.백승일 전 한국연극협회 서산지부장은 "정 감독은 배우 서인석 씨가 한서대 연극영화학과 교수로 재직하던 시절 그의 재능을 알아보고 아끼던 수제자였다"며 "이후 대학 내 연극영화학과가 폐지되면서 정 감독이 모교의 정교수로 정착하지 못하게 된 점은 지역 문화계로서도 매우 아쉬운 대목"이라고 당시를 회상했다. 이어 "정 감독은 충남에서 연출과 배우, 그리고 극작과 기획까지 모두 소화해 낼 수 있는 보기 드문 멀티 인재"라고 평가했다.정 감독은 이번 무대에서 "10년간 청춘을 바친 극단서산을 제자 연극인에게 물려주게 되어 기쁘다"며 눈시울을 붉혔다. 바통을 이어받은 손민지 신임 대표는 "서산 지역의 소중한 이야기를 공연 콘텐츠로 육성해 전국적으로 알리겠다"며 "유아부터 어르신까지 누구에게나 열린 예술 공간을 만들고, 교육·축제·영상 등 다양한 분야와의 협업을 이어가겠다"고 포부를 밝혔다.한편, 지역 문화계에서는 극단서산의 실질적인 시작을 1998년으로 기록하고 있다. '극단서산'이라는 명칭은 1991년 서산의 연극인들이 최초의 극단 창립을 준비하며 '극단 둥지'와 경합을 벌였던 이름이다. 1992년 박만진 시인의 주도로 서산 최초의 극단인 '극단 둥지'가 창단돼 활동했고, 1998년 임지수 대표를 중심으로 한 젊은 둥지 단원들이 모여 새롭게 '극단서산'을 창단했다.이후 임 대표의 대학로 진출로 휴면기를 맞았던 극단서산은 2016년 백승일 전 지부장의 중재로 정수정 대표가 인수하게 됐다. 다만 인수 당시 1990년대 활동을 증빙할 공문서 및 행정 자료가 남아있지 않아, 정 대표는 공모 사업 참여를 위해 2016년 '재창립' 형태를 취해야만 했다. 28년 전 시작된 지역 연극의 기틀 일부가 서류상에서 누락된 셈이다.극단서산은 지역의 고유 서사를 담아내는 역할을 지속해 왔다. 서산 출신의 천문학자 류방택 선생을 소재로 한 <별의 ☆ 이야기>, 백제 사신의 역사인 <닻개백제사신행렬>, 태안 이종일 선생 일대기 등을 무대화하며 '종합 예술 플랫폼'으로 입지를 다졌다.극단서산은 앞으로도 역사 인물 콘텐츠 제작과 청소년 문화예술교육을 확대해 나갈 계획이다. 비록 행정 서류상의 기록은 10년에 머물러 있지만, 서산 무대를 지켜온 연극인들과 시민들에게 극단서산은 28년간 지역의 삶과 열정을 담아온 살아있는 문화 자산으로 기억되고 있다.