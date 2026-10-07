성수석 이천시장 "반도체 R&D·역세권·경마공원으로 미래 먹거리 만든다"

큰사진보기 ▲성 시장은 취임 100일을 맞아 "이천의 새로운 도약을 위한 밑그림을 그리고 시민들의 목소리를 시정에 담아왔다"며 주요 시정계획을 밝혔다. ⓒ 이천시 관련사진보기

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민선 9기 출범 100일을 맞은 성수석 이천시장이 반도체 연구개발(R&D)과 3대 역세권 개발, 도시공사 설립, 경마공원 유치를 이천의 미래 성장축으로 제시했다.특히 용인 반도체 클러스터 조성이 본격화하면서 제기되는 SK하이닉스 투자 분산 우려에 대응해 이천을 기존 반도체 생산거점에서 R&D와 소재·부품·장비(소부장), 팹리스까지 아우르는 산업도시로 확장한다는 구상이다.성 시장은 "이천의 새로운 도약을 위한 밑그림을 그리고 시민들의 목소리를 시정에 담아왔다"며 주요 시정계획을 밝혔다.민선 9기 이천시는 '동심동행(同心同行), 시민과 함께 여는 이천의 내일'을 시정 비전으로 정하고 79개 공약사업과 27개 추가 이행과제 등 총 106개 사업을 추진하고 있다. 2030년까지 기투자액을 포함해 총 1조4595억원을 투입할 계획이다.핵심은 민선 9기 제1호 공약인 15만평 규모 반도체 연구단지 조성이다.성 시장은 "용인 반도체 클러스터 조성에 따라 이천지역에 대한 SK하이닉스의 직접 투자가 줄어들 수 있다는 시민들의 우려를 엄중하게 보고 있다"며 "이천을 단순 생산거점에서 R&D와 소부장, 청년 팹리스 기업이 집적된 첨단 반도체 거점으로 전환하겠다"고 밝혔다.시는 부발역세권을 비롯해 용인 반도체 클러스터와 이천 SK하이닉스를 연결할 수 있는 지역을 중심으로 연구단지 입지를 검토하고 있다.팹리스 실증기관과 연구시설 유치를 위해 국가 연구기관 및 반도체 관련 대학원 등과 협의를 진행하고 경기도와도 협력한다는 계획이다.반도체를 비롯한 미래산업 정책을 전담할 '이천 신산업진흥원(ICON)' 설립도 추진한다. 신산업 분야 스타트업 육성과 투자 지원, 기업·연구기관·대학을 연결하는 산업 컨트롤타워 역할을 맡긴다는 구상이다.반도체 산업전략은 부발·이천·신둔도예촌역을 중심으로 한 '3대 역세권 개발'과도 연결한다. 부발역세권은 반도체 R&D와 주거·상업 기능을 갖춘 복합거점으로 육성하고 이천역세권은 행정·문화·주거 기능을 강화한다. 신둔도예촌역세권은 도자예술과 문화·관광을 결합한 특화지역으로 개발할 계획이다.격자형 도로망과 스마트교통체계(ITS), 광역버스 확대 등 교통 인프라도 함께 확충해 역세권 개발과 도시 성장을 연계한다. 장기간 지연된 역세권 개발에 속도를 내기 위한 이천시도시공사 설립도 추진된다.시는 2027년 12월 도시공사 출범을 목표로 관련 절차를 진행하고 있다. 도시공사가 설립되면 역세권 개발과 소규모 산업단지 조성, 공공시설 위탁사업 등을 맡게 된다.성 시장은 "민간에만 의존하지 않고 공공이 개발에 직접 참여해 개발 과정에서 발생하는 이익을 시민과 지역사회에 환원하는 구조를 만들겠다"고 말했다.지역경제의 또 다른 성장동력으로는 경마공원 유치를 내세웠다. 시는 경마공원을 단순 경마시설이 아닌 레저·문화·체육 기능을 갖춘 복합공간으로 조성해 지방세수와 일자리를 늘리고 지역상권 활성화로 연결한다는 구상이다.중부·영동·광주~원주고속도로와 철도망 등 이천의 교통 접근성을 활용해 경마공원을 경기 남부권 균형발전의 거점으로 육성하겠다는 계획이다.농업·교육·복지 분야의 체질 개선도 추진한다. 농업 분야에서는 첨단 농축산물유통센터 건립과 수도권 화훼유통센터 유치를 추진하고 공공급식 판로 확대 등을 통해 농가소득을 높인다는 계획이다.교육 분야에서는 초·중·고 교육지원 확대와 AI·소프트웨어 교육, 반도체 전문대학원과 과학고 유치를 추진한다. 복지 분야에서는 야간·휴일 소아 의료공백 해소를 위한 '이천형 달빛어린이병원'과 생애주기별 복지체계 구축을 주요 과제로 제시했다.성 시장은 "시장이라는 자리는 권한을 행사하는 자리가 아니라 시민의 삶을 더 편안하고 풍요롭게 만들 책임을 지는 자리"라며 "반도체 R&D단지와 교통망, 교육·복지, 농가와 소상공인 지원 등 시민에게 약속한 사업을 하나씩 눈에 보이는 결과로 만들겠다"고 말했다.