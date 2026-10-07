최기상 "환경훼손 사업자에 부과한 생태계보전금, 유명무실화"

큰사진보기 ▲국회 대정부질문 중인 최기상 민주당 의원 모습(자료사진). ⓒ 화면갈무리 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김성환 기후에너지환경부장관이 지난 6월 17일 전남 곡성군 소재 섬진강 침실습지를 찾아 습지 생태계 보전 현황을 점검하는 모습(자료사진). ⓒ 기후에너지환경부 관련사진보기

개발사업으로 인한 자연환경 훼손을 줄이고 생태계를 보전·복원하는 데 쓰는 생태계보전부담금과 관련해, 개발사업자에게 부과한 돈 가운데 실제로 걷은 돈의 비율이 3년 째 60%대에 머무는 것으로 나타났다. 100억을 부과했다면 60억 정도만 걷혔다는 의미로, 제도 운용이 사실상 유명무실해졌다는 지적이 제기된다.국회 기후에너지환경노동위 여당 간사인 최기상 더불어민주당 의원(서울 금천구)이 기후에너지환경부로부터 제출받은 생태계보전부담금 부과·징수 현황에 따르면, 이는 지난해인 2025년 약 944억 원 부과됐으나 실제 징수된 건 그 중 약 62.9%인 약 594억에 불과했다(전체 1019건 중 639건 징수 완료).생태계보전부담금은 개발을 위해 자연환경을 훼손하는 사업자에 훼손한 만큼의 비용을 부담시키는 제도로, 이는 공공의 자연환경을 훼손해 사적 이득을 얻는 사업자에게 걷은 돈으로 이를 전체 생태계 복원에 사용한다는 의미가 있다. 일례로 건설업체가 산이나 녹지를 깎아 거기에서 아파트나 도로 등을 개발하는 경우, 개발업자에 부담금을 매기는 것.생태계보전부담금 징수율은 2024년에도 약 746억 중 465억여 원 징수돼 62.4%, 2023년 약 643억 중 399억여 원만 징수돼 62.1%에 그쳤다. 이렇게 부과액에 비해 실제 납부한 액수 비율이 떨어지면서 미수납액은 되레 증가하고 있다.의원실에 따르면 2023년 이후 미수납액은 244억1600만 원에서 2024년 280억7800만 원, 2025년 350억5500만 원으로 지속적으로 증가했다. 2025년에도 징수율이 약 63%로, 나머지 약 37%인 350억5500여만 원이 수납되지 않은 것으로 나타났다. 생태계보전금은 법적인 납부의무가 있어, 기한을 넘기면 가산금이 붙거나 강제 징수도 가능하다.최기상 의원실 측은 이에 더해 생태계보전부담금이 제대로 걷히지 않을 뿐 아니라, 이미 걷힌 돈 역시 제대로 쓰이고 있지 못하다고 지적했다. 이렇게 걷은 돈의 일부를 차후 일련 과정을 통해 다시 약 50%까지 돌려주는 등 반환사업에 사용할 수 있는데, 실제로 편성되는 예산을 살펴보면 그보다 훨씬 적다는 것.의원실에 따르면 지난 2025년 생태계보전부담금 징수액은 594억700만 원으로 최대 반환 가능액은 그 50%인 약 297억 원이었으나, 실제 반환사업 예산에 편성된 금액은 절반도 안 되는 141억 원에 그쳤다. 이는 2021년 반환율 53%, 2022년 50%, 2023년 77%, 2024년 66%에 비춰볼 때도 47%에 불과해 가장 낮은 수준이다.관련해 기후에너지환경부는 의원실 측에 "'자연환경보전법 시행령'에 따라 일정한 요건을 충족하면 최대 3년까지 분할납부할 수 있어, 마감일이 안 된 금액이 포함됐을 수 있다"란 취지로 답했다.최 의원은 "생태계보전부담금은 개발로 인해 훼손된 자연환경에 대한 책임을 부과하고, 훼손된 생태계를 다시 보전·복원하기 위한 제도"라며 "반환사업에 활용할 수 있는 재원이 실제 복원사업에 충분히 활용되지 못하고 있는 만큼, 반환사업을 보다 적극적으로 활성화할 필요가 있다"고 말했다.이어 최 의원은 "부담금은 제대로 걷는 것만큼이나 생태계 복원을 위해서 제대로 돌려주는 것도 중요하다"며 "기후에너지환경부는 부담금의 징수 단계부터 반환사업까지 제도 전반을 면밀히 점검하고, 관련한 구체적인 개선방안을 마련해야 한다"고 강조했다.