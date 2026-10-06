여주 온 베트남 계절근로자 43명 '이탈 0'... 이유는

큰사진보기 ▲여주시는 지난 1일 베트남 라오까이성 내무국 팜 뚜언 쭝 부국장 등 대표단 7명이 여주시를 방문해 외국인 계절근로자 운영 상황과 향후 협력 방안을 논의했다고 6일 밝혔다. ⓒ 여주시 관련사진보기

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경기 여주시가 베트남 라오까이성과 외국인 계절근로자 제도의 안정적인 운영을 위한 협력을 확대한다. 올해 라오까이성에서 여주로 온 계절근로자 43명은 현재까지 무단이탈 없이 농촌 현장에서 근무하고 있는 것으로 나타났다.여주시는 지난 1일 베트남 라오까이성 내무국 팜 뚜언 쭝 부국장 등 대표단 7명이 여주시를 방문해 외국인 계절근로자 운영 상황과 향후 협력 방안을 논의했다고 6일 밝혔다.여주시와 라오까이성은 지난 3월 외국인 계절근로자 도입을 위한 업무협약(MOU)을 체결하고 올해부터 본격적인 근로자 교류를 시작했다.현재 라오까이성 출신 계절근로자 43명이 여주지역 농가에서 근무하고 있다. 시에 따르면 현재까지 무단이탈자는 발생하지 않았으며 고용 농가에서도 근로자들에 대해 긍정적인 평가를 하고 있다.양측은 이번 면담에서 근로자 선발부터 입국 전 교육, 국내 체류기간 근로·생활관리까지 계절근로자 운영 전반에 대한 협력 방안을 논의했다.여주시는 라오까이성 측에 건강상태와 근로의지, 영농 적합도 등을 고려해 농촌 현장에 적합한 근로자를 선발해 줄 것을 요청했다.한국의 근로·생활환경에 대한 입국 전 사전교육을 강화하고 무단이탈을 예방할 수 있는 방안도 함께 마련하기로 했다.라오까이성 측은 여주에서 근무하는 계절근로자의 선발 규모를 확대해 줄 것을 요청했다. 근로자들이 안정적으로 근무하고 생활할 수 있도록 여주시와 지속적인 생활관리 협력도 필요하다는 입장을 전달했다.이충우 여주시장은 "라오까이성에서 온 근로자들이 농촌 현장에서 성실하게 근무하고 고용농가에서도 좋은 평가를 받고 있다"며 "농가에는 안정적인 일손을 제공하고 근로자에게는 좋은 근로 경험이 될 수 있도록 양 지역이 함께 노력하는 것이 중요하다"고 말했다.이어 "우수한 근로자 선발부터 입국 전 교육, 근로와 생활관리까지 라오까이성과 지속적으로 협력해 안정적인 계절근로자 도입체계를 만들어가겠다"고 밝혔다.