국교위의 '교과서 한자병기' 논의? "절망스럽다"

한글날을 앞두고 열린 토론회에서 국가교육위원회(국교위)가 문해력 특별위를 만들어 '초등 교과서 한자병기(한자표기)' 등을 논의하고 있는 현실에 대해 "절망스럽다", "시대 흐름과 어긋난다"라는 지적이 잇달아 나왔다. 이달 말에 활동을 마감하는 국교위 문해력 특별위는 이달 중 '일반 초중고 교과서 속 한자교육 강화' 방안 등의 내용을 담은 보고서를 낼 것으로 보여 다시 한번 논란의 한복판에 설 것으로 보인다.
한희정 교장 "국교위의 접근 방식, 절망스러울 만큼 단편적"
6일 오후 한글문화연대가 서울시교육청 제1 회의실에서 연 '문해력과 어휘력' 토론회에서 토론자로 나선 한희정 서울항동초 교장은 "국교위 산하 문해력 특별위의 접근 방식은 절망스러울 만큼 단편적"이라면서 "'한자를 안 가르쳐서 문해력이 떨어진다'는 1차원적인 진단과 한자
교육으로 어휘력을 늘리겠다는 주장이 흘러나온다"라고 우려했다. 그러면서 "학생들의 붕괴된 정서와 위기 행동을 다층적으로 지원할 수 있는 시스템 마련이나, 국가 차원의 아동 스크린 타임 규제와 같은 근본적인 논의는 찾아보기 어렵다"라고 지적했다.
토론자로 나선 김슬옹 세종국어문화원 원장(한국외대 교육대학원 객원교수)도 "세종이 훈민정음을 만든 뜻은 글자의 벽을 없애 누구나 '뜻을 펴게' 하려는 데 있었다"라면서 "문해력 정책의 출발점도 한자병기가 아니라 '한글 책임 교육'과 교과 전반의 읽기·쓰기 강화여야 한다"라고 강조했다.
토론자로 나선 박상규 전국국어교사모임 이사장(서울 목동고 교사)도 "한자를 병기해 읽고 쓰도록 하는 것은 어휘 교육에 큰 도움이 되지 않는 반면, 학습부담만 늘릴 가능성이 크다"라면서 "한국어 어휘의 구조를 이해하고, 글의 맥락 속에서 의미를 추론하고 활용하는 능력을 길러주는 어휘 지도가 훨씬 효과적"이라고 지적했다. 그러면서 "말과 글은 읽고 쓰기 쉽고 편리한 방향으로 변화해 왔다는 점에서, 한자병기 확대는 시대적 흐름과도 어긋날 수 있다"라고 강조했다.
박 이사장은 또 "국가 차원의 (문해력) 특별위까지 만들어졌지만, 그 위기의 실체를 냉정히 따져볼 필요가 있다"라면서 "국제학업성취도 평가(PISA)에서 한국 학생들의 읽기 능력은 여전히 세계 상위권이다. 반면 국제성인역량조사(PIAAC)에서 성인의 문해력은 하위권에 머물고 있다"라고 밝혔다. 그러면서 "학생들의 읽기 능력 위기는 위기 담론만큼 심각하지 않으며, 진짜 문제는 성인층의 문해력 저하와 학생 간 '문해력 격차(양극화)'"라고 지적했다. (관련 기사: 국제학업성취도 2025 '읽기', 한국 1~9등 우수
https://omn.kr/2jpmw, 15세는 세계 최상위, 성인은 최하위... 한국인 역량 침식의 현실
https://omn.kr/2j7qi)
이건범 한글문화연대 대표도 지난 9월 한 신문에 기고한 글에서 "한자를 몰라 한자어의 뜻을 모르니 초중고생들에게 한자를 가르쳐야 한다는 주장이 또 나온다"라면서 "한자 교육으로 가면 글자 모양 외우느라 헛심 쓸 위험이 높다. 암기 효율 높이자고 한자병기나 국한문혼용으로 돌아간다면 빈대 잡으려고 초가삼간 태우는 꼴"이라고 우려한 바 있다.
국교위 문해력 특위의 이상한 움직임..."초가삼간 태우는 꼴" 우려 나와
한편, 국교위 문해력 특별위는 최종 보고서 작성에 착수한 것으로 보인다. 이 특별위는 다음 주중에도 내부 회의를 열 예정인 것으로 알려졌다.
그동안 이 특별위에서는 초등 교과서 한자병기 방안을 놓고 내부에서 갑론을박을 벌였다. 결국 한자를 초등 교과서에 추가로 표기하되, 각주 형태로 표기하는 방안과 지금처럼 한글 전용으로 표기하는 방안 등 복수안을 모두 논의하고 있다는 것이 관계자의 전언이었다. (관련 기사: 국가교육위 특위, '교과서 한자병기' 갑론을박... "보고서 예정"
https://omn.kr/2jjzg) 현재 중고교 교과서는 사실상 한자병기가 되고 있기 때문에 초등 교과서 한자 표기 방안이 화제에 오른 것이다.
한 국교위 관계자는 <오마이뉴스>에 "박근혜 정부에서는 초등 교과서 한글 옆에 한자를 병기하는 한자병기 방안이어서 내용 이해에 부담을 줬다"라면서 "이번에 문해력 특별위에서 논의된 내용은 한자를 각주 형태로 표기하는 방안이어서 내용 이해에 방해도 되지 않는다. 엄밀한 의미에서 한자병기라고 표현하면 안 된다"라고 말하기도 했다.