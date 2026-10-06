국교위의 '교과서 한자병기' 논의? "절망스럽다"

▲6일 오후 한글문화연대가 서울시교육청 제1 회의실에서 연 ‘문해력과 어휘력’ 토론회에서 토론자로 나선 김슬옹 세종국어문화원 원장(한국외대 교육대학원 객원교수)이 말하고 있다. ⓒ 한글문화연대 관련사진보기