최현덕 남양주시장, 광역교통·공공의료 현안 해결 '물꼬'

큰사진보기 ▲남양주시는 오는 8일 민선 9기 출범 100일을 앞두고 지난 석 달간의 주요 시정 성과와 향후 과제를 6일 밝혔다. ⓒ 남양주 관련사진보기

"지난 100일 동안 남양주의 문제를 해결하기 위해 중앙정부와 국회, 지역 현장을 가리지 않고 찾아다녔습니다."

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민선 9기 출범 100일을 맞은 최현덕 남양주시장이 광역교통과 공공의료, 왕숙신도시 자족기능 확보 등을 향후 시정의 주요 과제로 제시했다.남양주시는 오는 8일 민선 9기 출범 100일을 앞두고 지난 석 달간의 주요 시정 성과와 향후 과제를 6일 밝혔다.지난 100일 동안 별내선 연장사업이 예비타당성조사 대상사업으로 선정됐고 국지도 86호선 와부~화도2 구간이 일괄예타를 통과했다. 16개 읍면동 현장시장실에서는 시민 822명을 만나 347건의 건의사항을 수렴했다.최 시장은 취임 후 첫 중앙부처 일정으로 박홍근 기획예산처 장관을 만나 경기 동북부 공공의료원과 별내선 연장, 6호선 남양주 연장, 국지도 86호선 등 주요 현안에 대한 정부 지원을 요청했다.이후 행정안전부와 보건복지부, 대도시권광역교통위원회 등을 잇달아 찾아 철도·도로와 공공의료, 지방재정 문제 등을 건의했다.일부 교통 현안에서는 진전도 나타났다. 8호선 별내역과 4호선 별내별가람역을 연결하는 별내선 연장사업은 지난 8월 '2026년 제2차 예비타당성조사 대상사업'으로 선정됐다. 사업 추진 여부를 가를 본 예타가 남은 만큼 시는 최종 통과를 위한 대응을 이어간다는 방침이다.와부~화도2 구간 국지도 86호선 사업도 제6차 국도·국지도 건설계획 일괄예타를 통과했다. 와부읍 월문리 중광마을삼거리에서 화도읍 차산리까지 5.2㎞를 개량하고 수레넘어고개에 910m 규모 터널을 건설하는 사업이다.반면 3·6호선 연장과 GTX 신규 노선의 국가계획 반영, 9호선 적기 개통 등은 정부 결정과 추가 행정절차가 남아 있다.대규모 주택공급에 맞춰 일자리와 산업기반을 얼마나 확보하느냐도 민선 9기의 주요 과제다. 정부는 지난 8월 남양주시 와부읍 도곡리 일원 228만㎡에 2만1700호 규모의 신규 공공택지를 조성한다고 발표했다. 왕숙·왕숙2와 진접2, 양정역세권 등 기존 개발사업도 동시에 추진되고 있다.남양주시는 신규 공공택지 개발에 '선교통 후입주' 원칙을 요구하면서 왕숙신도시와 신규 택지를 기능적으로 연결한다는 구상이다.왕숙지구에는 약 120만㎡ 규모 도시첨단산업단지를 조성해 AI·IT·첨단제조 등 미래산업을 유치하고, 와부권 신규 공공택지에는 농생명 바이오산업을 연계한다는 계획이다.지난 9월에는 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 경기북부지원본부와 관내 기업의 해외시장 진출과 왕숙지구 기업·투자유치 방안을 논의했다.주택 공급에 그치지 않고 광역교통망과 기업·일자리를 함께 확보해 서울로 출퇴근하는 베드타운이 아닌 자족도시로 만들겠다는 전략이다.경기 동북부 공공의료원 건립도 최 시장이 중앙정부에 집중적으로 건의한 현안 가운데 하나다.최 시장은 지난 7월 정은경 보건복지부 장관을 만나 남양주·구리·가평·양평의 의료 여건과 향후 왕숙신도시 인구 증가에 따른 의료수요를 설명하고 공공의료원의 조속한 추진과 신속예타 등 정부 지원을 요청했다.지방정부의 재정부담 문제도 제기했다. 의료급여 수급자의 장기요양급여를 국비 지원 없이 지방비로 부담하는 현행 구조에 대해 국가 부담 확대를 위한 제도 개선을 요구하고, 정부 미래대응기금 신설에 따른 지방교부세 감소분을 별도로 보전하는 방안도 정부와 국회에 건의했다.개별 사업의 예산 확보뿐 아니라 지방정부의 재정부담 구조 자체를 개선하겠다는 것이다.중앙정부와 국회를 찾는 동시에 지역에서는 현장 소통을 이어갔다. 지난 7월 진접읍에서 시작한 1기 현장시장실은 9월 퇴계원읍까지 16개 읍면동에서 진행됐다. 최 시장은 주요 현장 36곳을 찾았고 연계 간담회에는 시민 822명이 참여했다.접수된 건의사항은 모두 347건이다. 광역철도·도로 같은 장기 현안부터 통학로와 주차, 공원, 하천 등 생활불편 문제까지 포함됐다.장기·집단민원을 시장과 담당 부서가 함께 논의하는 '시장 좀 만납시다'와 시민이 직접 문자로 생활불편이나 정책을 제안하는 '시장 직통문자 민원서비스'도 운영에 들어갔다.기존 간부회의는 공개 방식의 '시정현안회의'로 개편한 뒤 전문가와 시민사회가 참여하는 '시정현안토론회'로 확대했다.민선 9기 첫 100일 동안 일부 현안은 정부 절차에서 진전을 보였지만 상당수 사업은 아직 출발선에 있다.별내선 연장은 예비타당성조사를 최종 통과해야 한다. 3·6호선 연장과 GTX 신규 노선은 국가계획 반영 여부가 남아 있고 경기 동북부 공공의료원 역시 정부 행정절차를 넘어야 한다.왕숙 도시첨단산업단지와 신규 공공택지의 자족도시 구상도 실제 기업·투자 유치와 일자리 창출, 광역교통대책으로 구체화해야 한다.지난 100일이 중앙정부와 국회, 시민을 찾아다니며 현안 해결의 실마리를 찾는 시간이었다면 앞으로는 이를 실제 사업과 제도 변화로 연결하는 것이 민선 9기의 과제가 될 전망이다.최현덕 시장은 "아직 첫 단계에 있는 사업이 많은 만큼 정부와 지속적으로 협의하고 시민들이 변화를 체감할 수 있도록 하나씩 결과로 만들어가겠다"며 "남양주 대전환을 위해 74만 시민들의 따뜻한 격려와 응원을 부탁드린다"고 말했다.