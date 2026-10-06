용인시, '신갈오거리 도시재생 거리축제' 24일 개최

큰사진보기 ▲용인시는 오는 24일 오전 11시부터 오후 6시까지 기흥구 신갈천 일대에서 ‘2026 신갈오거리 도시재생 거리축제’를 개최한다고 6일 밝혔다. ⓒ 용인시 관련사진보기

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경기 용인특례시 신갈천 일대가 공연과 체험이 어우러진 거리축제장으로 변신한다.용인시는 오는 24일 오전 11시부터 오후 6시까지 기흥구 신갈천 일대에서 '2026 신갈오거리 도시재생 거리축제'를 개최한다고 6일 밝혔다.이번 축제는 신갈오거리 도시재생사업의 성과를 시민과 공유하고 주민과 상인, 지역 예술인 등이 함께 참여해 신갈오거리와 신갈천에 활력을 불어넣기 위해 마련됐다.행사장은 신갈천 기흥교에서 갈천교까지 이어진다. 거리공연과 문화예술 체험, 도시재생 홍보·체험, 어린이 플리마켓, 먹거리 부스와 푸드트럭 등이 운영된다.시민 참여 프로그램도 마련된다. 어린이들이 대형 캔버스에 자유롭게 그림을 그리는 '창작 아트월'을 비롯해 대형 인형이 행사장을 누비는 '자이언트 퍼펫 백두', 어린이가 직접 판매자로 나서는 '어린이 플리마켓' 등이 진행된다.신갈천 곳곳에서는 거리공연도 이어진다. 용인문화재단 거리공연 지원사업 '아임버스커' 참여 예술인들이 기악과 전통연희, 마술, 퍼포먼스 등을 선보인다.청소년과 청년, 대학생과 생활문화 동호회 등 지역 예술인들도 무대에 오른다. '유스버스커' 청소년·청년 예술가 공연과 경기도용인교육지원청 공유학교 학생들의 난타, 단국대학교 뮤지컬 전공 학생 및 지역 생활문화 동호회 공연 등이 열린다.신갈오거리 도시재생 과정에서 만들어진 지역 공동체도 축제에 참여한다. '신갈임당'은 커피박을 활용한 쫀득볼 만들기, '갈내마을 도슨트'는 갈내마을 컬러링 엽서 체험을 운영한다. '국악인사이드'는 사자탈 종이인형 만들기와 함께 전통 풍물 길놀이를 선보인다.신갈도시재생현장지원센터에서는 신갈오거리 도시재생사업과 스마트 도시재생사업의 추진 성과를 소개한다.지역 상인들이 참여하는 먹거리 부스와 푸드트럭, 피크닉존도 운영된다. 일회용품 사용을 줄이기 위해 행사장에서는 다회용기를 사용할 예정이다.축제의 마지막은 가수 알리와 신용재가 장식한다. 오후 5시부터 기념식에 이어 두 가수의 축하공연이 펼쳐진다.이상일 용인시장은 "주민과 상인, 예술인 등 다양한 지역 주체가 함께 어울리며 도시재생 성과를 공유하는 자리가 되길 바란다"며 "시민들이 신갈천에서 공연과 체험을 즐기며 새롭게 변화하는 신갈오거리의 매력을 느껴보시길 바란다"고 말했다.축제는 누구나 참여할 수 있으며 일부 체험 프로그램은 유료로 운영된다.