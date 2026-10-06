민선9기 100일 하남... 이현재 "1인당 GRDP 5000만원 이상 목표"

큰사진보기 ▲이현재 하남시장은 6일 시청 대회의실에서 열린 취임 100일 기자간담회에서 기업 유치와 일자리 확대, K-컬처·관광산업 육성 등을 중심으로 한 민선 9기 시정운영 방향을 밝혔다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이현재 하남시장은 6일 시청 대회의실에서 열린 취임 100일 기자간담회에서 기업 유치와 일자리 확대, K-컬처·관광산업 육성 등을 중심으로 한 민선 9기 시정운영 방향을 밝혔다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

민선 9기 출범 100일을 맞은 하남시가 향후 시정의 중심축을 '기업과 일자리'에 두고 2030년까지 10조원 규모의 투자유치를 추진한다. 현재 2800만원대인 1인당 지역내총생산(GRDP)을 5000만원 이상으로 끌어올려 경기도 평균을 넘어서는 경제도시로 성장하겠다는 목표도 제시했다.이현재 하남시장은 6일 시청 대회의실에서 열린 취임 100일 기자간담회에서 기업 유치와 일자리 확대, K-컬처·관광산업 육성 등을 중심으로 한 민선 9기 시정운영 방향을 밝혔다.하남시가 제시한 자료에 따르면 2023년 기준 하남의 1인당 GRDP는 2804만원으로 경기도 31개 시·군 가운데 24위다. 경기도 평균 약 4300만원에도 미치지 못한다. 2025년 법인지방소득세 역시 330억원으로 이천시 3031억원의 약 9분의 1 수준이다.이날 기자가 "민선 9기 임기 말까지 달성할 1인당 GRDP 절대금액과 목표 연도, 취임 100일 동안 이를 뒷받침하기 위해 확정한 사업은 무엇이냐"고 묻자 이 시장은 1인당 GRDP 5000만원 이상을 구체적인 목표로 제시했다.이 시장은 "경기도 평균이 4300만원인데 우리는 2900만원 정도로 평균에도 못 가고 있다"며 "강남이 1억5000만원대인 만큼 강남만큼은 아니더라도 적어도 3분의 1 정도인 5000만원 이상은 돼야 하지 않겠느냐"고 말했다.이어 "경기도 평균은 넘어야 한다는 것이 구체적으로 가지고 있는 목표"라며 "말씀드린 여러 사업이 완성되면 달성 가능할 것으로 예상한다"고 밝혔다. 다만 5000만원 달성의 구체적인 목표 연도는 제시하지 않았다.시는 기업과 산업기반 확충을 통해 도시 경제력을 높인다는 계획이다. 민선 8기에는 성원애드피아 등 13개 기업을 유치해 약 1조원의 투자와 2500여개 일자리 창출 기반을 마련했다. 민선 9기에는 목표를 2030년까지 10조원으로 높였다.핵심 사업 가운데 하나는 교산신도시 자족용지에 추진하는 약 3조원 규모 AI 혁신클러스터다. 포스텍과 카네기멜론대, 싱가포르국립대, KT클라우드 등이 참여할 예정으로, 시는 이를 첨단산업과 연구·교육 기능이 결합한 경제거점으로 육성한다는 구상이다.캠프콜번도 쇼핑·문화·유통·업무 기능을 갖춘 복합 경제거점으로 개발해 2032년 완공한다는 목표다.문화·관광산업도 경제성장의 한 축으로 삼는다. 이 시장은 민선 9기 '1호 결재'로 K-컬처 문화도시 TF 구성을 추진했고, 시는 미사섬 일원의 약 70%를 'K-한강 국가정원'으로, 나머지 약 30%를 K-컬처 복합 콤플렉스로 개발하는 구상을 추진하고 있다.K-컬처 복합 콤플렉스에는 K팝 공연장과 영화촬영 스튜디오, 문화·영상 관련 기업 등을 유치해 문화와 관광을 일자리와 지역 소비로 연결한다는 계획이다. 국가정원과 한강 수변공간, 망월동 5성급 호텔 등을 연계해 관광객 체류시간과 지역 내 소비를 늘리는 방안도 추진한다.민선 9기 첫 100일에는 생활밀착형 사업에도 속도를 냈다. 시는 경제·문화, 주거·도시, 교통, 교육, 복지 등 5대 분야 가운데 13개 주요 공약을 실행하거나 본격적인 추진 단계에 올렸다고 밝혔다.대표적으로 교산신도시 남한중학교 예정부지에 연면적 8789㎡, 총사업비 약 481억원 규모의 학교복합시설을 조성한다. 지난 8월 교육부 공모에 선정됐으며 실내수영장과 돌봄시설, 생활문화센터, 다목적체육관 등을 갖춰 2030년 준공할 계획이다.위례복합체육시설에는 다함께돌봄센터와 공공형 키즈카페를 개소하고 영유아부터 초등학생까지 분산돼 있던 돌봄업무를 보육정책과 중심으로 일원화한다. 전 연령 무료 독감 예방접종도 단계적으로 확대해 올해 60~64세부터 시행하고 있다.교통 분야에서는 지하철 9호선 강일~미사 구간 조기 개통과 3호선 적기 개통, 위례신사선 하남 연장, GTX-D 황산·교산 경유 등을 추진한다. 하남교육지원청 신설과 어린이영어도서관·어린이회관 등 교육 인프라 확충도 병행한다.하남시가 내세운 민선 9기 도시전략은 일할 수 있는 '직(職)', 편리하게 생활할 수 있는 '주(住)', 문화와 자연 속에서 여가를 즐기는 '락(樂)'을 한 도시 안에서 연결하는 '직주락 도시'로 압축된다.이를 위해 기업과 투자를 유치해 일자리를 만들고 지역 내 생산과 소비, 세수를 늘린 뒤 이를 다시 교통·교육·복지·문화에 투자하는 선순환 구조를 구축한다는 구상이다.다만 현재 2804만원인 1인당 GRDP를 5000만원으로 끌어올리려면 약 78%의 증가가 필요하다. 10조원 투자유치 역시 실제 기업 입주와 고용, 생산으로 이어져야 GRDP 상승으로 연결될 수 있다.특히 AI 혁신클러스터와 K-컬처 복합 콤플렉스, K-한강 국가정원, 캠프콜번 등 주요 사업이 중장기 프로젝트인 만큼 계획된 투자를 실제 기업과 일자리로 연결하는 것이 민선 9기 경제정책의 과제가 될 전망이다.이현재 시장은 "첫 100일의 실행력을 앞으로 4년의 지속 가능한 도시 경쟁력으로 연결하고 기업과 양질의 일자리를 늘리겠다"며 "교통과 교육환경을 지속해서 개선하고 자연 속에서 건강과 여유를 누릴 수 있는 생활환경을 만들겠다"고 말했다.