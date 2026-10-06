추미애 경기도정, 재정 비상에도 보육예산 방어… "연말 지원 중단 막겠다"

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 22일 오전 경기도 율곡홀에서 월간회의를 주재하고 있다. 이날 월간회의는 도정의 주요 정책과 현안을 논의하는 자리로 경기도에서 처음으로 회의 전체를 온라인 생중계했다. ⓒ 경기도 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲9월 1일 오전 경기도의회 본회의장에서 열린 제393회 임시회 제1차 본회의에서 추미애 경기도지사가 추경예산안에 대한 제안설명을 하고 있다. ⓒ 경기도청 관련사진보기

경기도가 재정난 속에서도 어린이집과 보육교사에 대한 예산 지원이 연말까지 중단되지 않도록 하겠다고 밝혔다. 필요한 예산을 모두 확보하기 어려운 상황에서 일부 지원 단가를 조정하더라도 보육서비스의 공백부터 막겠다는 것이다. 재정 비상상황을 선언한 추미애 경기도정이 보육 분야에서는 지출 구조를 조정해 지원을 이어가는 쪽을 선택한 셈이다.홍은광 경기도 대변인은 6일 서면브리핑을 통해 "민선 9기 도정은 전임 민선 8기 도정이 미처 편성하지 못했던 예산을 하나하나 다시 살려내고 있다"며 보육예산 부족 상황을 설명했다.경기도에 따르면 2026년 본예산 편성 과정에서 '영유아표준 교육과정 프로그램 지원'과 '야간연장 어린이집 운영지원' 예산이 각각 2개월분과 3개월분 미편성됐다.또 어린이집 운영지원, 어린이집 교직원 처우개선, 어린이집 운영비 지원(0~2세) 사업은 애초 편성한 2026년 예산이 조기에 소진될 상황에 놓였다고 경기도는 밝혔다.최근 경기도의회에서도 야간연장 어린이집 운영비와 영아 보육 관련 예산 등을 둘러싼 문제 제기가 이어졌다. 야간연장 어린이집의 경우 애초 부족하게 편성된 예산에 실제 이용 수요까지 예상보다 늘면서 연말 예산 부족 가능성이 커진 것으로 알려졌다.경기도는 이런 상황을 설명하면서 전임 민선 8기에서 일부 보육사업의 필요 예산이 충분히 편성되지 않았다는 점을 먼저 짚었다. 민선 9기가 출범한 뒤 부족한 예산을 추가로 확보하고 있지만, 현재의 재정 여건에서는 미편성분과 조기 소진분을 모두 한꺼번에 메우기 어렵다는 것이다.추미애 도정이 내놓은 해법은 부족한 재원을 무리하게 추가 투입하기보다는 지원 단가를 조정해 예산의 지속성을 확보하는 방식이다.홍은광 대변인은 "열악한 재정 상황에서도 원아들의 건강을 위해 어린이집 급식비 지원 단가를 유지하겠다"며 "어린이집 및 보육교사 지원 단가 조정을 통해 연말까지 예산 지원이 중단되지 않도록 할 예정"이라고 밝혔다.여기에는 현재 경기도의 재정 상황과 추미애 도정의 정책적 선택이 함께 담겨 있다. 경기도는 올해 지방세수 감소 등으로 재정 운용에 상당한 제약을 받고 있으며, 추 지사는 앞서 도 재정을 '비상상황'으로 규정하고 가용재원을 민생·복지 분야에 우선 배분하겠다는 기조를 밝혀왔다.보육예산도 이 같은 재정 운용 원칙에서 예외가 아니다. 필요한 예산을 전액 복원하는 것은 어렵지만, 그렇다고 지원 자체를 중단해 보육 현장에 공백을 발생시키는 선택도 하지 않겠다는 것이다.또한, 홍은광 대변인은 "어린이집 관련 단체와 긴밀한 협의를 통해 보육 현장 지원을 위해 최선을 다하겠다"고 강조했다. 재정 여건 때문에 지원 규모를 조정하더라도 현장의 반발과 서비스 차질을 최소화할 필요가 있기 때문이다.이번 보육예산 대응은 추미애 도정이 재정 비상상황에서 모든 사업을 동일하게 지키는 대신, 보육서비스의 중단을 막는 것을 우선순위로 두고 예산 구조를 조정하겠다는 선택으로 읽힌다. 동시에 전임 도정의 미편성 예산을 지적함으로써 현재의 부족분이 민선 9기에서 새롭게 발생한 것만은 아니라는 점도 분명히 했다.경기도는 앞으로 보육 관련 단체와 협의를 거쳐 지원 단가 조정 등을 구체화하고, 연말까지 어린이집과 보육교사에 대한 예산 지원이 중단되지 않도록 할 계획이다.