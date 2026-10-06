이철우·추경호 회동... TK 행정통합·신공항 건설 '초광역 공조' 합의

큰사진보기 ▲추경호 대구시장과 이철우 경북도지사, 임인환 대구시의회 의장, 김희수 경북도의회 의장은 6일 오후 대구시청 산격청사에서 회동을 갖고 대구경북 통합신공항, 행정통합 등에 대해 합의문을 발표했다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

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대구경북(TK) 행정통합, 통합신공항 등 지역 현안을 논의하기 위해 이철우 경북도지사가 6일 오후 대구시청 산격청사를 찾아 추경호 시장을 만났다.이날 만남은 지난 8월 추 시장이 경북도청을 찾아 이 지사를 만난 것에 대한 답방 형식으로 진행됐으며 임인환 대구시의회 의장과 김희수 경북도의회 의장도 함께 참석했다.이들은 TK신공항 건설과 행정통합, 2차 공공기관 이전, 초광역 생활·경제권 협력, 지방재정 확충 등에 공동 대응하기로 합의했다.우선 TK 행정통합과 관련 연내 통합특별법 제정과 2028년 통합특별시 출범을 목표로 오는 11월 대구경북 국회의원 연석회의 개최, TK행정통합추진단 기능 강화, 경북 북부권을 아우르는 TK 공동발전전략 수립 추진 등에 협력하기로 했다.추경호 시장은 "대구와 경북은 (통합과 관련) 이견이 없다"며 "대구경북은 경제·사회·문화 모든 면에서 공동체라는 점을 재확인했다"고 말했다.이철우 경북도지사는 "중앙정부와 협의를 어떻게 하느냐는 문제가 있는데 통합은 반드시 2028년에 할 수 있도록 하겠다"며 "그렇게 되어야 지방자치를 제대로 할 수 있다"고 강조했다.대구시의회가 통합을 반대하는 성명서를 발표하면서 TK 통합의 발목을 잡은 것 아니냐는 질문에 임인환 의장은 "근본적으로 통합을 반대한 것은 아니었다"며 "지금 의회에서도 찬성하고 있고 국회에서 법안이 정리되면 국회와도 적극적으로 소통하겠다"고 말했다.김희수 경북도의회 의장은 "대구경북 통합이 대구경북의 미래를 책임지는 상황까지 왔다"며 "통합의 장점보다 통합으로 일어날 수 있는 부족한 부분들을 잘 파악해서 주민들과 소통하고 설득하고 함께 갈 수 있는 역할을 하겠다"고 말했다.통합신공항 건설에 대해서는 양 시도가 지역의 성장 기반이자 국가균형발전을 위한 핵심사업이라는 데 인식을 같이했다.이들은 사업의 원활한 추진을 위해 지역의 역량을 총동원하고 국가의 전폭적인 지원을 이끌어내기 위한 관련 법령 개정과 정부 협의에 공동 대응하기로 했다.통합신공항과 관련 가장 시급한 현안 중 하나인 토지 보상과 관련 추 시장은 "토지 보상에 신속히 착수할 수 있는 방법에 대해 실무적으로 논의를 해 나가겠다"며 "전체적으로는 광주 군공항 이전과 마찬가지로 국가가 전향적으로 나서줘야 한다"고 밝혔다.이 지사는 "중앙정부와도 협의하되 지자체도 힘을 발휘할 수 있는 것을 검토하자는 합의를 했다"고 말했다.대구경북이 하나의 초광역 생활·경제권으로 성장하기 위해서는 경제·교통·관광·의료 등 4개 분양에서 적극 협력하기로 약속했다.경제 분야에서는 올해 연말까지 '5극3특 대경권 성장엔진 육성계획'을 수립하고 휴머노이드초봇 국가첨단전략산업 특화단지 조성을 위해 공동추진단을 구성하기로 했다.교통 분야에서는 광역교통망 구축을 통해 하나의 생활권을 형성하고 대구~경북 광역철도 역시 원활하게 추진될 수 있도록 협력하기로 했다.관광과 의료 분야에서는 대구경북 관광권 추진 협의체를 구성하고 공동 관광콘텐츠 개발, 홍보·마케팅 등 공동 협력하는 한편 대구경북 초광역 필수의료 공동협력을 위한 거버넌스를 구축하기로 했다.이들은 특히 정부가 추진 중인 미래대응기금과 관련 지방 몫의 지방교부세 재원을 활용하는 방식에 대해 반대 입장을 분명히 했다. 그러면서 국회 법안 심사와 예산안 심의 과정에서 현행 기준에 따라 지방교부세 재원이 교부될 수 있도록 공동 대응하기로 했다.