해킹 대응 '컨트롤타워' 부재 지적에... 배경훈 "주도적 대응할 것"

큰사진보기 ▲배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관이 6일 오후 서울 여의도 국회 과학기술정보방송통신위원회에서 열린 과학기술정보통신부, 우정사업본부 등에 대한 국정감사에 출석해 의원들의 질의에 답변하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

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최근 금융권 등을 겨냥한 사이버 침해 사고와 관련해 범정부 차원의 종합 대응 기구가 부재하다는 국회의 지적이 나왔다. 이에 정부는 과학기술정보통신부를 중심으로 범부처 대응 체계를 구축하고 징벌적 제재를 강화하겠다는 입장을 밝혔다.6일 국회 과학기술정보방송통신위원회의 과기정통부 국정감사에서는 사이버 해킹 사고에 대한 정부의 미온적 대응과 총괄 기구 공백 문제가 주요하게 다뤄졌다.서천호 국민의힘 의원은 "2023년 대비 침해사고가 26%, 유출사고가 45% 증가했고 유출 피해자 수는 5배 늘었으나 AI(인공지능) 기반 침해 대응 체계 구축 예산을 제외하면 2023∼2026년 관련 예산이 오히려 감소했다"며 "과기정통부의 사이버 침해 대응 예산이 전 부처 중 가장 많은데도 성과나 대책이 전무하다"고 질타했다. 이어 그는 침해 대응 시스템이 기관별로 나뉘어 있어 범정부적 대책 기구가 없다는 점도 문제로 꼽았다.최형두 국민의힘 의원 역시 금융권 등의 해킹 사태를 언급하며 "이런 일들이 금융위원회, 금융감독원만의 일이 아니다. 해킹 사태는 기본적으로 정부 체계상 과기정통부, 인터넷진흥원(KISA)의 일"이라고 지적했다.또 그는 "대통령까지 나서서 철저한 조사를 주문한 사안을 과학기술 사이버 해킹, 사이버 보안을 책임지는 총괄부서인 과기정통부는 소관이 아니고 금융위 소관이라고 하면 안 된다"며 "AI 해킹 시대에 소관을 핑계로 손놓는다면 주무부처 자격을 스스로 포기하는 것"이라고 비판했다.이에 대해 배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관은 "사이버 침회가 갈수록 기승을 부리는 가운데 대한민국이 인터넷 강국이면서 스마트폰 활용도도 굉장히 높다 보니 더 많은 공격에 노출돼 있다"고 설명했다.예산 감축 지적에 대해 배 부총리는 "기존 2026년 3634억 원 대비 5232억 원으로 44% 대폭 증액했다"며 "사이버 침해 사고에 대응하기 위해 전방위 노력을 기울이고 있다"고 답변했다.총괄 대응 방안과 관련해서는 배 부총리는 "침해사고 관리 대응과 매뉴얼 표준화 등을 과기정통부가 주도적으로 나서서 관련 기업들과 범부처 간 전파에 더욱 노력을 기울이겠다"고 강조했다.아울러 배 부총리는 이달 1일부터 시행된 정보통신망법 개정안과 관련해 "기업 신고 없이도 해킹 정황만으로 현장조사가 가능해졌다"며 "이를 통해 징벌적 경제적 제재도 강화해 나가겠다"고 밝혔다. 다만 "개정된 정보통신망법이 시행된 지 얼마 되지 않아 아직 실효성이 바로 눈에 띄지는 않지만, 앞으로 확실한 효과가 나타날 것"이라고 덧붙였다.한편 이날 국감에서는 정부의 '독자 AI 파운데이션 모델(독파모)' 개발 사업을 둘러싼 여야 공방도 벌어졌다.야당인 국민의힘 박정하 의원은 "독파모 사업이 1년 이상 진행돼왔는데 최근 방향을 잃은 것 같다"며 "항간에는 'AI 대장동 사업'을 하려는 것 아니냐는 얘기까지도 있다"고 주장했다.같은 당 김장겸 의원도 "시험을 치르는 기업은 국내 최고 수준의 AI 기업들인데 시험문제를 만드는 쪽도 제대로 평가할 전문성이 있어야 한다"며 "비유하자면 대학원생 시험을 평가하는데 시험 문제는 고등학생들이 내는 것 아닌가 생각이 든다"고 꼬집었다.반면 여당인 더불어민주당 의원들은 사업의 필요성을 강조했다. 김현 민주당 의원은 "지금 독파모가 아니었으면, AI 기본법이 아니었으면 세계 각축장에서 대한민국은 과연 어디에 존재했느냐는 의문을 제기하지 않을 수 없다"고 반박했다.이주희 의원 역시 "독파모를 개발하고자 하는 우리 정부가 굉장히 선견지명이 있었고 그 개발에 더욱더 집중해야 한다"고 맞섰다.이외에도 국감 개회 직후 김장겸 의원과 여당 간사인 한준호 민주당 의원 간의 'KBS 보도 외압' 의혹 논란, 최혁진 무소속 의원과 이진숙 국민의힘 의원 간의 자격 논란 등 거친 신경전이 이어졌다.