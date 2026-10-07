[사진] 활짝 핀 핑크뮬리, 가을 정취에 빠지다

큰사진보기 ▲함안 악양생태공원에 활짝 핀 핑크뮬리 ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲분홍 핑크뮬리가 몽환적인 분위기를 풍긴다. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲유유히 흐르는 남강을 바라보며 코스모스가 하늘거리는 둑방길을 걸었다. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲악양둑방길로 오르는 입구에 피어있는 백일홍 ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲전국에서 가장 길다는 악양둑방길에 코스모스가 활짝 피었다. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

여행을 떠나기에는 더할 나위 없이 좋은 시월이다. 청량한 가을 바람따라 6일, 함안에 갔다.지금쯤 악양생태공원에는 핑크뮬리가, 악양둑방길에는 코스모스가 만개했을 것이다. 먼저 악양생태공원으로 향했다. 남강변에 자리한 악양생태공원은 주변 습지, 수변과 연계하여 자연친화적인 문화공간으로 조성한 곳으로 봄에는 샤스타데이지, 초여름에는 금계국, 가을에는 핑크뮬리로 유명하다.공원에는 분홍빛 핑크뮬리로 가득했다. 핑크뮬리는 벼과의 다년생식물로 가을에 분홍색 꽃을 피운다. 공원을 한 바퀴 돌아보며 풍성하게 꽃을 피워 몽환적인 느낌을 주는 핑크뮬리를 마주했다.공원을 나와 바로 곁에 있는 악양둑방을 찾았다. 함안군에서는 9월 24일부터 10월 11일까지 악양둑방 경관단지 가을꽃길을 운영한다고 한다. 둑방길 입구에는 물건을 파는 천막들이 보였다. 남강을 따라 이어지는 전국 최장 7,2km의 둑방길로 올라섰다.둑방 아래 너른 들판은 온통 코스모스 천지였다. 둑방길을 끝까지 걷지는 못했지만 길 양옆으로 활짝 피어 삽상한 가을바람에 하늘거리는 코스모스를 보며 가을 정취에 한껏 빠져들었다.