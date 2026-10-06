"안 봤다"라면서 "북한 영화와 일치"한다는 장동혁

▲육영수 여사 영정 앞에서 기자회견장동혁 대표가 5일 박정희 전 대통령의 배우자인 고 육영수 여사의 충북 옥천 생가를 방문해 역사 왜곡 논란을 빚고 있는 영화 암살자(들) 규탄 기자회견을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기