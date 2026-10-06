ETF 손실에 고개 숙인 경제부총리...주택 공급 효과 놓고 여야 공방

큰사진보기 ▲이형일 부총리 겸 재정경제부 장관이 6일 오후 서울 여의도 국회 재정경제기획위원회에서 열린 재정경제부에 대한 국정감사에 출석해 의원 질의에 답변하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

"(단일종목 레버리지 상장지수펀드) 투자자 손실 문제가 확대된 것에 대해선 무겁게 생각하고 있다."

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큰사진보기 ▲국민의힘 임이자 정책위의장이 2일 국회에서 열린 국정감사대책회의에 참석해 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

6일 국회 재정경제기획위원회 국정감사장. 이형일 부총리 겸 재정경제부 장관이 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF) 투자자 손실에 머리를 숙였다. 금융위원회에서 자리를 옮긴 권대영 재경부 1차관도 "무거운 마음을 갖고 있다"면서 "국민에게 손해를 끼친 데에 송구하다"고 말했다.취임 후 첫 국감에 나선 재경부 장관과 차관 앞에는 금융상품 도입 책임부터 집값과 대미투자 등까지 정부의 경제정책을 둘러싼 여야 의원들의 질문이 놓여 있었다. 여당인 더불어민주당 의원들은 경제 성장과 수출 회복을 평가하면서 성과의 확산을 주문했다. 야당인 국민의힘 등은 레버리지 ETF 상품 투자자 손실과 주거비 부담 등을 집중적으로 따져 물었다.우선 현 경제 상황을 두고, 안도걸 민주당 의원은 성장률과 내수·투자 회복, 수출 증가를 거론하며 정부 성장정책의 성과를 짚었다. 안 의원은 "올해 수출 1조 달러 돌파가 유력한데 이는 세계에서 네 번째이며, 일본을 앞선다"면서 "경상수지 흑자 규모도 중국 다음으로 세계에서 두 번째로 많은데, 이는 기적 같은 일"이라고 했다.대신 반도체 등 특정 산업에 성장이 집중되는 현상과 청년층의 자산 격차 확대는 보완해야 한다고 주문했다. 거시지표의 회복을 긍정적으로 평가하면서도 성장의 혜택이 고르게 돌아가고 있는지는 별도로 점검해야 한다는 취지였다. 이 부총리도 이날 인사말에서 반도체 호황과 수출·투자 개선에 힘입어 올해 3% 대 성장이 예상된다고 밝혔다. 동시에 고유가에 따른 민생 부담과 양극화, 잠재성장률 둔화를 해결할 과제로 제시했다.금융시장의 레버리지 ETF 도입을 둘러싼 여야 공방도 이어졌다. 야당 쪽에선 상품 도입과 이행 과정 등에서 누가 얼마나 관여했느냐를 따졌다. 배준영 국민의힘 의원은 "이 부총리와 권 차관이 지난 1월 13일 김용범 당시 청와대 정책실장 주재 회의에 참석한 인사들"이라며 책임 규명을 요구했다. 사전 검토자료와 지시사항, 이행계획서 등도 제출하라고 촉구했다.같은 당 박수영 의원이 김 전 실장의 책임을 묻자 권 차관은 "금융위원회가 최종 의사결정을 내렸다"고 답했다. 권 차관은 "규제의 비대칭성을 완화하려던 결정이 시장이 변동성 확대로 이어진 것에 무거운 마음"이라며 "(상품 도입 과정에서) 정치적 고려로 정책을 추진하거나 업무상 의무를 소홀히 하지는 않았다"고 강조했다.민주당 간사인 오기형 의원은 금융시장 감독과 금융상품은 정무위원회, 청와대 회의는 운영위원회에서 다룰 사안이라고 맞섰다. 다만 이날 출석한 증인도 자신이 관여한 사항에 대해서는 성실히 답변할 의무가 있다고 강조했다.부동산 정책에서는 주택 공급 실적과 실제 입주 사이의 시차가 부각됐다. 이종욱 국민의힘 의원은 서울 외곽과 중저가 지역의 집값 상승, 전월세 부담을 거론하며 정책 효과를 따졌다. 이 부총리는 올해 1∼8월 서울 주택 인허가와 착공이 지난해 같은 기간보다 40% 늘었다고 설명했다.이 부총리가 "점차 입주할 수 있는 물량도 늘어날 것"이라고 답하자, 이 의원은 착공 이후 입주까지 3∼5년이 걸린다는 점을 지적했다. 정부는 공급 선행지표의 개선을 강조했지만, 야당은 당장 집을 구해야 하는 서민이 기다려야 할 시간을 문제 삼았다.김영환 민주당 의원은 주거 문제를 자산 불평등과 연결했다. 보육·교육부터 취업·결혼, 주거와 노후까지 국민의 불안이 오랫동안 반복되고 있다며 정책의 불평등 개선 효과를 점검하라고 주문했다. 이 부총리는 자산 격차의 주요 요인으로 부동산 가격을 꼽고, 조세·재정지출이 성장 외에 추구해야 할 목표로 "양극화 완화"를 제시했다.대미투자 합의의 이행 과정에는 여야 모두 질문을 던졌다. 임이자 국민의힘 의원은 텍사스 발전소 사업의 24억 달러 송금과 원전 사업의 100억 달러 선급금 약속을 좋고 검증이 충분했는지 추궁했다. 이 부총리는 지난 1일 24억 달러를 송금했다고 확인하면서 전력 가격과 수요 등을 검토했고 비공개 국회 보고를 거쳤다고 설명했다.정성호 민주당 의원도 투자자의 권리 확보와 회수 대책을 따졌다. 알래스카 액화천연가스(LNG) 사업은 미국의 요청을 기다리기보다 투자 규모와 회수 가능성, 손실 위험, 수익 배분을 선제적으로 검토해야 한다고 요구했다. 공개 가능한 자료를 적극 공개하고 국회의 지적을 대미 협상에 활용하라는 주문도 내놨다. 이 부총리는 법적 절차와 상업적 합리성을 확인하겠다고 답했다.