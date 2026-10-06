특별법 제정되었는데 여전히 "동학군 토벌의 공"?

큰사진보기 ▲읍내리 비석군 ⓒ 이기웅 가야산역사문화연구소 소장 관련사진보기

"동학군 토벌의 공으로 세워진 비석이다."

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덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

충남 서산시 해미면 읍내리 비석군에 세워진 안내판이 최광순 영세불망비를 소개하는 문장이다. 농민군을 진압한 일을 '공(功)'으로 적었지만, 그것이 누구의 평가인지는 밝히지 않았다. 국가가 법으로 명예를 회복시킨 동학농민혁명 참여자들이 공공 안내판 위에서는 여전히 '토벌' 대상으로 남아 있는 셈이다.<서산시대>가 확보한 현장 사진을 보면, 안내판은 주변 비석들을 관리들의 행적을 칭송한 선정비·불망비·공덕비로 묶어 설명한 뒤 "특히"라는 말을 붙여 최광순의 비석을 '동학군 토벌의 공'과 연결했다. 당시 기록을 인용했다는 표시도, 동학농민혁명의 역사적 의미에 대한 설명도 없다.문제는 오래된 비석에 과거의 평가가 새겨져 있다는 사실이 아니다. 그 비석을 오늘의 방문객에게 풀어 설명하는 공공 안내판이 농민군 진압을 아무런 단서 없이 기릴 만한 업적으로 소개하고 있다는 점이다.동학농민혁명에 대한 국가의 재평가는 이미 법과 제도로 자리 잡았다. 2004년 제정된 '동학농민혁명 참여자 등의 명예회복에 관한 특별법'은 봉건제도 개혁과 국권 수호를 위해 일어선 참여자들의 정신을 기리고, 참여자와 유족의 명예를 회복하는 것을 목적으로 한다. 정부는 2019년 황토현 전승일인 5월 11일을 국가기념일로 지정했다. 농민군이 관군을 상대로 거둔 승리가 국가 차원의 기념 대상이 된 것이다.이런 흐름에 비춰 보면 '토벌의 공'은 단순히 낡은 표현의 문제로 넘길 수 없다. 농민군을 진압 대상으로 규정하는 데 그치지 않고, 그 진압을 긍정적으로 평가하는 말이기 때문이다. 국가가 혁명을 기념하는 동안, 서산의 한 안내판은 그 혁명을 짓누른 행위를 공적으로 내걸고 있다.이기웅 가야산역사문화연구소 소장은 6일 <서산시대>와의 통화에서 "혁명하고 난(亂)하고는 너무 다르잖아요"라고 말했다. 참여자들을 역도나 도적으로 보는 시선이 오랫동안 이어져 왔다는 것이다. 같은 사건을 무엇이라 부르느냐는 후손들이 자신의 가족사를 드러낼 수 있느냐의 문제와도 맞닿아 있었다.비석을 세운 이들이 농민군 진압을 공적으로 여겼다면, 그 사실 자체는 역사 자료로서 설명할 가치가 있다. 다만 누가 어떤 관점에서 그렇게 평가했는지, 오늘날 그 사건을 어떻게 이해하는지는 구분해 전달해야 한다. '토벌의 공'만 남겨두면 진압한 쪽의 평가만 전해지고, 농민들이 왜 들고일어섰는지는 지워진다.사실관계에도 의문이 남는다. 안내판에 적힌 최광순 영세불망비의 건립연도는 '1885년(고종 22)'이다. 안내문이 말하는 '토벌'이 1894년 동학농민혁명 당시의 진압을 뜻한다면, 사건이 일어나기 9년 전에 그 공적을 기리는 비석이 세워졌다는 얘기가 된다.이 소장은 최광순이 1883년부터 1885년까지 해미현감을 지냈다며 안내판 내용에 의문을 제기했다. 그는 서산시에 비석을 농민군 토벌과 연결한 문헌적 근거를 요구했다고 밝혔다. 최광순이 실제로 진압에 참여했는지, 비석이 어떤 취지로 세워졌는지는 관련 원문을 대조해 확인해야 할 대목이다.'농민군 진압에 참여한 인물의 비석'과 '그 진압을 기념해 세운 비석'은 전혀 다른 설명이다. 설령 어떤 인물이 훗날 진압에 가담했다 하더라도, 그보다 앞서 세워진 비석의 건립 이유까지 토벌 공적으로 소급할 수는 없다.서산시 관계자는 이날 오후 통화에서 관련 문의를 받은 사실을 확인하고 "담당 팀장과 전임자에게 사업 경위를 확인하겠다"고 밝혔다. 안내문 작성 당시의 연구용역 자료도 찾고 있다고 했다. 다만 이날까지 작성 근거를 제시하거나 수정 여부를 확정하지는 않았다.이제 따져봐야 할 질문은 두 갈래다. 최광순의 비석을 농민군 토벌과 연결할 근거가 실제로 있는지, 그리고 근거가 있다 하더라도 이를 오늘의 공공 안내판에서 '공'으로 소개하는 것이 타당한지다. 연대를 바로잡거나 출처를 덧붙이는 것만으로는 두 번째 질문에 답할 수 없다.비석을 역사 자료로 보존하는 일과, 그 비석이 기린 행적을 오늘도 공적으로 소개하는 일은 다르다. 비석에는 과거의 시선이 새겨져 있을 수 있다. 그러나 그 비석을 설명하는 공공 안내판까지 130여 년 전의 시선에 머물러 있을 이유는 없다.