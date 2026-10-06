'2천억 체불왕' 박영우 회장, 두번째 국감 증인 채택

2000억 원에 달하는 노동자들의 임금·퇴직금 체불 사태를 4년째 해결하지 않고 있는 박영우 전 대유위니아그룹 회장이 3년 만에 또다시 국정감사 증인으로 채택됐다.
3년 전 국감장에서 공헌했던 체불임금 변제 약속을 지키지 않은 박 전 회장이 증인으로 출석할지 관심이 쏠리고 있다.
기후에너지환경노동위원회는 6일 오전 전체회의를 열고 고용노동부, 기후에너지환경부 산하기관 국정감사와 관련해 증인 13명, 참고인 2명의 출석요구안을 의결했다.
증인 중에는 박영우 전 대유위니아그룹 회장과 그의 자녀인 박은진 디와이에이 대표가 포함됐다.
이들은 오는 13일 고용노동부 국정감사와 27일 고용노동부·경사노위 종합감사에 증인으로 채택
됐다.
이에 따라 대유위니아그룹의 장기 임금체불 문제가 또다시 국감장에서 쟁점으로 다뤄지게 됐다.
환경노동위 위원들은 박 전 회장에게 대유위니아그룹 노동자들의 대규모 임금·퇴직금 미지급 사태 책임과 사재출연 약속 불이행, 앞으로의 변제 계획 등을 물을 예정이다.
박 대표에게는 임금체불 문제에 대한 직접 관여 여부, 국회 청문회 발언을 둘러싼 위증 의혹, 변제 계획 등을 질의할 계획이다.
박 회장은 지난 2023년 10월 국회 국정감사에서 증인으로 출석해 '골프장(대유몽베르컨트리클럽·몽베르CC)을 매각해 위니아 등 계열사 임금체불을 최우선으로 해결하겠다'고 약속했지만 지키지 않았다.
그러는 사이 400억 원대였던 체불액은 2000억 원대로 불어났으며, 이 가운데 청산되지 않은 액수는 1600여억 원, 피해자는 무려 3000명이 넘는 것으로 전해졌다.
박 전 회장은 470억 원대 임금과 퇴직금을 체불한 혐의(근로기준법 위반 등)로 1심에서 징역 4년을 선고받았으나 지난해 9월 보석으로 풀려나 현재 수원고등법원에서 2심 재판을 받고 있다. 오는 11월 13일, 선고가 예정돼 있다.
박은진 디와이에이 대표이사는 국회 청문회 진술을 둘러싼 위증 의혹을 받고 있다.
박 대표는 지난 2025년 1월 국회 청문회에서 그룹 경영 전반을 잘 알지 못하고 경영에 관여하지 않았다는 취지로 답변했으나, 최근 박 대표가 계열사 주요 임원들에게 경영 관련 지시를 내리고 보고받은 정황이 파악됐다는 주장이 제기됐다.
[관련 기사]
[단독] '2천억 체불왕' 박영우 회장, 108억 환수 길 열리나
https://omn.kr/2jvip
'400억 체불왕' 박영우 회장 "퇴직연금 10억 내놔" 소송 https://omn.kr/2jpen
직원 월급 떼먹은 회장님의 실체...국힘 의원도 "국감 무조건 와야"
https://omn.kr/2fn83
'1천억대 임금체불' 대유위니아, 지난해 하반기 또 117억 체불
https://omn.kr/2by7t