'권성동 의원직 상실' 강릉 보궐선거, 후보군 우루루

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국민의힘 권성동 전 의원의 의원직 상실로 내년 4월 7일 치러지는 강릉 국회의원 보궐선거를 앞두고, 자천타천으로 거론되는 인물들이 점차 잇따르며 물밑 경쟁이 달아오르고 있다. 내리 5선, 16년간 '철옹성'으로 불리던 권 전 의원의 퇴장으로 당선 문턱이 낮아졌기 때문이라는 평가도 나온다.국민의힘 권성동 전 의원은 지난 7월 통일교 불법 정치자금 수수 혐의(정치자금법 위반)로 대법원에서 징역 2년이 확정돼 의원직을 잃었다. 이번 보궐선거 당선인의 임기는 전임자의 잔여 임기인 2028년 5월 말까지다.지역 내에서는 시간이 지날수록 양당 모두 후보군 숫자가 늘어나는 모양새지만, 특히 국민의힘의 경쟁이 심화되는 추세다. 그동안 권 전 의원의 위세에 눌려 출마를 망설이던 인물들이 앞다퉈 출마 의사를 밝히고 있기 때문인 것으로 풀이된다.현재까지(6일 기준) 강릉 지역 내년 국회의원 보궐선거 출마 후보군으로 거론되는 인사들은 모두 12명이다. 정당별로는 더불어민주당 최욱철 현 강릉시지역위원장 직무대행, 김한근 전 강릉시장, 김경수 전 더불어민주당 강릉시지역위원장, 정의경 현 국토부 2차관, 김효정 현 국토부 도로국장 등 5명이 거론되고 있다.국민의힘은 권혁열 전 강원도의회 의장, 김광래 전 강원도경제부지사, 김용래 전 강원도의원, 오세인 변호사, 이호영 전 여의도연구원 고문, 최돈익 전 경기안양만안 당협위원장, 고광록 변호사 등 7명이 직간접 출마의사를 밝힌 상태다.특히 그동안 지역 사회에서 뚜렷한 정당색 없이 활동해왔던 고광록 변호사의 경우, 국민의힘과 더불어민주당 양당에서 러브콜을 받은 것으로 알려졌지만, 국민의힘 출마를 결심한 것으로 알려졌다.지역 내에서는 오는 보궐선거에 거대 양당이 전력을 다할 것으로 보고 있다. 현재까지 확정된 국회의원 보궐선거가 전국에서 강릉 한 곳뿐이라는 점에서 1년 앞둔 차기 총선의 민심 향방을 가늠할 지표가 되기 때문이다.특히 국민의힘은 지난 6.3 지방선거에서 민선 지방자치 시행 이후 처음으로 강릉시장 자리를 더불어민주당에 내줬다. 친윤 핵심으로 꼽히던 권 전 의원의 지역구마저 잃을 수 없다는 절박감이 클 수밖에 없다.반면 민주당은 김중남 시장 당선으로 사상 첫 단체장을 배출했지만, 시의회는 국민의힘 10석 대 민주당 9석으로 열세로, 국회의원 자리를 확보하지 못할 경우 시정 운영에 동력을 잃을 것이라는 우려로 사활을 걸고 있다.더불어민주당 국민의힘 양당 모두 후보 결정 방식을 결정하지는 않았지만, 치열한 경쟁이 예상되는 만큼 경선보다는 중앙당 전략공천을 택할 가능성이 높아 보인다.