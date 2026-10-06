국감 증인 자청한 박진영, "미안하다"는 이 대통령

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 지난해 10월 1일 경기 고양시 킨텍스에서 열린 대중문화교류위원회 출범식에서 박진영 공동위원장에게 위촉장을 수여하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재명 대통령이 오는 7일 국회 문화체육관광위원회 국정감사 출석을 앞두고 있는 박진영 대중문화교류위원회 공동위원장(JYP 엔터테인먼트 대표 프로듀서)에게 "보수도 없이 시간 내고 자비 지출해가며 애쓰고 계신데, 합당한 예우를 해드리지 못해 못내 안타깝고 미안하다"고 했다.이 대통령은 6일 X(엑스·옛 트위터)에 박 위원장이 국감 증인을 자청했다는 기사를 공유했다. 이날 오전 SBS 라디오 '김태현의 정치쇼'에 출연한 박 위원장은 '매달 약 200만 원의 직책수행경비를 받는데 왜 방송에선 무보수로 일한다고 했느냐'는 질문을 받고 "너무 죄송한 얘기지만, (받는 줄) 몰랐고, 알게 됐을 때 '안 받을게요' 하고 반납하고 싶은 마음이 크다"고 대답했다. 그는 "이런 일을 할 때 진정성을 의심받는 게 제일 힘들다"며 "이렇게 되면 동력이 떨어진다"고도 했다.박 위원장은 '진정성' 때문에 국감에 나가기로 결심했다고 밝혔다. 그는 스스로 국감 출석을, 그것도 위증죄로 고발당할 수 있는 증인 신분을 원했다며 "그러면 믿어주시지 않을까. 위증죄로 처벌받을 수 있어야 믿어주실 것 같은 거다. 그래서 지적받는 모든 거에 대해서 솔직하게 답변을 드리겠지만 '그게(사익) 먼저는 아니구나. 공익 추구를 내세운 사익 추구가 아니구나.' 그것만 전달이 된다면 저는 더 이상 바랄 게 없을 것 같다"고 설명했다.이 대통령은 "박진영 위원장님에게 죄송하다"며 "보수도 없이 시간 내고 자비 지출해가며 대한민국 문화 수출을 위해 그렇게 애쓰고 계신데 합당한 예우를 해드리지 못해 못내 안타깝고 미안하다"고 했다. 또 "대한국민들이, 대한민국의 문화역사가 박진영님의 헌신과 노고를 기억할 것"이라며 "국민을 대신하여 감사말씀 전한다. 염치 없지만 섭섭함이 있더라도 잊으시고 K-pop, 대한민국과 대한민국 문화를 세계에 펼칠 수 있도록 조금 더 뛰어주시기 바란다"고 덧붙였다.한편 박진영 위원장의 국감 증인 채택 배경에는 국민의힘 배현진 의원의 문제 제기가 있었다. 그는 박 위원장이 '무보수'라고 말한 것과 달리 매달 경비와 해외 출장비, 보좌인력 지원까지 받고 있으며 대중문화교류위원회가 추진하는 문화행사인 '페노메논'의 해외 상표권을 전담하는 법인은 JYP 등 4대 대형 기획사들의 합작 법인이라며 막대한 국고를 투입한 사업으로 초대형 기획사들에게 이득을 주고 있다며 연일 페이스북으로 비판하고 있다.