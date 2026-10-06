네 번의 대화로 여는 부산영화제... 김종관 "사소함에 대한 이야기"

큰사진보기 ▲제31회 부산국제영화제 개막작 <낮과 밤은 서로에게> 출연진과 김종관 감독(왼쪽). ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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제31회 부산국제영화제 개막작이 언론에 먼저 공개됐다. 연출을 맡은 김종관 감독은 "사소함에 대한 이야기"라고 소개했고, 배우 김민하는 작품을 "큰 선물"에 비유했다.6일 오후 부산 해운대구 영화의전당에서 열린 기자회견에는 개막작 <낮과 밤은 서로에게>의 김종관 감독과 출연 배우들이 참석했다. 영화는 한 카페를 중심으로 펼쳐지는 네 가지 이야기를 담은 옴니버스 작품이다. 김 감독은 그간 <최악의 하루>(2016), <더 테이블>(2017) 등에서 꾸준히 특정 공간에 얽힌 인물을 보여준 바 있다.이번 작품 또한 서로 다른 시간대에 한 카페를 찾은 인물들의 대화를 따라간다. 시계를 두고 우연히 스치는 청춘(김민하, 주종혁), 중학교 동창의 우연한 재회(한선화, 장률), 웹소설 작가와 영화감독의 밀당(심은경, 이희준), 그리고 아이돌 준비생 나경(전소영)과 연인 종수(김동휘)의 이별 과정이 등장한다.김종관 감독은 영화를 "사소함에 대한 이야기"로 정의했다. 그는 "일반적 영화는 몇 년 혹은 몇 개월에 걸쳐 사건을 쌓아간다면 우리 영환 4개의 대화만 있다"며 "그 단면을 확대해보면서 그 사람들이 어디서 왔고 어디로 흘러가는지 상상하게 하는 영화가 되길 바랐다"고 설명했다.서로 다른 개성의 배우를 기용한 것에 그는 "상업영화를 주로 했던 게 아니라 명확하게 배우나 공간을 떠올리며 대본을 쓰지 않는다"며 "배우들이 들어올 때 영화가 시시각각 변한다. 배우의 행동을 주문하는 지문을 많이 쓰지 않는 만큼 배우의 해석이 중요하고 그만큼 배우 의존도가 높은 편"이라 말했다.김종관 감독의 오랜 팬임을 드러낸 김민하는 토론토영화제에서 대본을 받았던 사연을 전하며 "생일에 제 부분을 촬영했기에 큰 선물이었는데 직접 보니 소소한 물결에 대해 생각할 수 있게 하는 또 다른 선물을 받은 것 같다"고 의미를 전했다. 한선화는 기자회견 당일(6일)이 생일임을 밝히며 "부산 여행 중에 출연 제안을 받았는데, 현장에서 그렇게 감독님을 의지하게 되더라"고 애정을 드러내기도 했다.이에 비해 심은경은 "평소 제게 없는 성격을 연기해야 했기에 왜 제안하셨을까 궁금했다"며 "제가 좋아하는 감독님이고, 도전의 의미가 있는 작품이었다. 현장이 점차 편해져서 나중에 애드리브까지 섞어서 하게 됐다"고 전했다.개막작 선정 이유에 대해서는 진행을 맡은 정지혜 부산국제영화제 프로그래머가 답했다. 그는 "제작 규모와 무관하게 작품이 갖는 의미와 가치는 작지 않다고 생각한다"며 "한 창작자가 자신의 세계관을 꼼꼼하게 구현한 빼어난 작품"이라고 평가했다. 이어 "(선정을) 자랑스럽게 생각한다"고 덧붙였다.한편 이날 기자회견에서는 최근 영화 <암살자(들)>을 둘러싼 정치적 공방과 일부 단체의 행동 등 창작자의 표현의 자유를 억압하는 움직임에 대해 김 감독의 생각을 묻는 질문이 나왔다.정 프로그래머는 "<암살자(들)>에 대해선 이미 영화제 차원에서 입장을 밝힌 바 있다"며 김 감독의 답변을 받지 않고 다음 질문으로 넘어갔다. <암살자(들)> 상영 취소와 배우 이민호의 행사 참여 취소에 대해 부산국제영화제 측은 "제작사 요청에 따라 관련 행사를 하지 않게 됐다고"만 공지했다.부산영화제에서는 정치·사회 현안에 관한 질문에 영화인들이 직접 답변하거나 답변을 거절한 사례가 있다. 2014년 <황금시대>로 부산을 찾은 허안화 감독은 홍콩 시위에 대한 의견을 묻는 질문에 "적절치 않은 질문"이라며 "답변하지 않겠다"고 했다. 당시 진가신 감독은 같은 사안에 대해 "홍콩 사람으로서 답답하고 비통하다"고 입장을 밝혔다.2019년 <파비안느에 관한 진실>로 부산을 찾은 고레에다 히로카즈 감독에게 한일관계 경색에 대한 질문이 나왔을 때 당시 진행자였던 전양준 집행위원장은 "질문은 자유롭게 할 수 있되 작품에 집중해 달라"며 감독에게 "답변하지 않아도 된다"고 안내했다. 이에 고레에다 히로카즈 감독은 "이런 질문이 나올 것이라고 예상했었다"며 답변을 이어간 바 있다.