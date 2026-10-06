신안군 '아동양육수당' 신설 추진…월 70만원 지원

큰사진보기 ▲전남광주통합특별시 신안군 청사. ⓒ 신안군 관련사진보기

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전남광주통합특별시 신안군은 6일 양육 가정의 경제적 부담을 덜고 실질적인 양육 지원 체계를 강화하기 위해 '신안군 아동양육수당' 신설을 추진한다고 밝혔다.민선 9기 핵심 공약인 '복지·의료 체계 개선'의 일환으로 추진되는 '신안군 아동양육수당'은 정부 아동수당(월 30만 원)에 군비 40만 원을 추가 지원, 최대 월 70만 원을 7세(84개월)까지 지급하는 것을 목표로 한다.군은 오는 7일 군민과 함께하는 정책 토론회를 열어 현장의 다양한 목소리를 수렴한 뒤, 조금 더 구체적이고 실질적인 지원 방향을 확정할 예정이다.또한 '한 아이를 키우려면 온 마을이 필요하다'는 슬로건 아래, 아이를 낳고 키우는 부담을 지역사회가 함께 나누는 '아이돌봄' 체계를 앞으로 더욱 강화할 방침이다.김태성 신안군수는 "한 아이를 기르는 데 분유와 기저귀, 학습도구, 교육비 등 부모가 체감하는 경제적 부담이 상당하다"며 "군에서 실질적인 육아 부담을 덜어주어 타 시·군보다 더 두터운 지원 속에 자녀를 함께 키울 수 있는 신안을 만들겠다"고 말했다.