'국감 첫날 조사는 야당탄압' 주장에, 경찰 "김재섭 측이 6일로 지정"

"조사 날짜를 경찰이 일방적으로 잡을 수는 없다. 원래는 지난 1일 출석이었는데 김재섭 의원 측에서 6일에 해야겠다고 해서 그렇게 정해진 것이다." (서울경찰청 핵심 관계자)
국정감사 첫날 6일 김재섭 국민의힘 의원이 첫 경찰 조사를 받는 것을 두고 국민의힘이 '야당 탄압'이라며 반발 중인 가운데, 경찰은 이날로 날짜를 바꾼 건 김 의원 측이라고 반박했다.
경찰청 핵심 관계자는 이날 오후 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "날짜는 김 의원 측 변호사와 협의해서 정한 것이고 6일(조사)도 김 의원 측이 지정한 것"이라며 이같이 밝혔다. 당초 정해진 날짜가 어렵다며 국정감사 첫날인 6일로 미룬 건 경찰이 아닌 김 의원 측이었다는 항변이다. 이에 김 의원은 "사실과 다르다"고 맞섰다.
서울경찰청 공공범죄수사대는 이날 오전 10시부터 김 의원을 조사 중이다.
김 의원은 3월 31일 국회에서 기자회견을 열어 "정원오 서울시장 후보는 구청장 재임 중 한 여성 직원과 해외 공무 출장을 다녀왔다", "한 여직원을 콕 집어 휴양지에 동행시켰다" 등을 주장했고, 정 후보 측은 지난 5월 그를 공직선거법상 허위사실공표 혐의 등으로 고발했다(관련 기사: [단독] 정원오 측, 주진우 빼고 김재섭 고발만 남겼다..."허위사실 끝까지 정리" https://omn.kr/2jbx3
).
6일 오전 서울 마포구 광역수사단 청사에 출석한 김 의원은 조사 직전 기자들과 만나 "국정감사는 국회 1년 중 가장 중요한 시기인데, 그 첫날 야당 의원을 불러 대면조사 하겠다는 것 자체가 뚜렷한 정치목적이 있음을 분명히 드러내고 있다"며 "노골적인 정치탄압"이라고 주장했다.
그는 또 "(과거) 제 발언 중에서는 하나도 허위가 없다. 모두 구체적이고 공신력 있는 자료를 바탕으로 말했다"라면서 오히려 상대 측이 허위라는 취지로 주장했다.
기자: "정 후보 동행자의 성별표기를 틀린 게 단순 행정실수였다는 건 어떻게 보나."
김 의원: "어처구니없는 변명이고 그거야말로 저는 허위사실이라고 생각한다."
기자: "여러 의혹을 제기하셨는데 사실관계 확인은 충분히 했나."
김 의원: "제가 할 수 있는 선에서 최대한의 사실검증을 했고, 제가 말한 내용 중 단 하나의 거짓도 없다."
"보복 수사" "야당 탄압" 국힘 한 목소리... 정원오 측 "김재섭, 허위 알고도 주장"
국민의힘 또한 같은날 오전 당 국정감사대책회의에서 한 목소리로 '정치 수사'라며 반발했다. "국감 첫날 소환은 정치 경찰의 치졸한 보복 수사다(정점식 원내대표)", "국감 첫날에 야당 의원을 피의자로 불러 세우는 건, 야당 입에 재갈을 물리고 국감 활동을 위축시키려는 야당 탄압 의도로밖에 해석되지 않는다(정희용 사무총장)"라는 등의 규탄이었다.
그러나 직후 '날짜를 미룬 건 김재섭 측'이라는 경찰 측 반박이 언론에 보도되자 김 의원은 의원실 명의로 '사실관계를 바로잡겠다'라며 추가 공지에 나섰다.
의원실은 "경찰이 조율 과정에서 극히 제한된 선택지만 제시했고, 현 출석일(6일)은 추석 연휴와 국외출장 등이 낀 9월 일정 범위 안에서 정해진 날짜"라며 "(경찰에서) 이례적으로 조사일정을 이틀로 요구해 놓고, 마치 김 의원 측이 날짜를 특정한 것처럼 몰아가는 건 명백한 사실 왜곡"이라고 반박했다. "이를 주장한 경찰과 그대로 보도한 언론사에 법적·정치적 책임을 묻겠다"고도 했다.
한편 정원오 전 후보 측 법률관계자는 "조사일은 조율로 정해지는 것"이라며 현역 국회의원 출석일을 경찰이 일방적으로 정하기는 어렵다"고 했다. 해당 관계자는 이날 <오마이뉴스> 통화에서 김 의원이 '공신력 있는 자료로 한 발언이고 거짓이 없다'고 주장한 데 대해서는, "일방적 주장"이라고 일축했다. 그는 "김 의원은 앞서 이동학 전 최고위원과 사전 통화를 통해서 해당 출장의 공무 목적, 다수 동행 사실을 알고도 어떻게든 여성 직원과 한 부정행위인 것처럼 (회견을) 했다"며 "허위인 걸 알면서도 주장했던 것"이라고 반박했다.