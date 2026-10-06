'국감 첫날 조사는 야당탄압' 주장에, 경찰 "김재섭 측이 6일로 지정"

▲정원오 전 서울시장 후보의 성동구청장 재임 시절 멕시코 캉쿤 출장 관련 의혹을 제기한 혐의로 고발된 국민의힘 김재섭 의원이 국정감사 첫날인 6일 서울 마포구 서울경찰청 광역수사단 공공범죄수사대에 피의자 신분으로 출석하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기