박은정 "이재명 정부, 검찰주의자에 둘러싸여 김지용 편드는 것"

큰사진보기 ▲박은정 조국혁신당 의원 ⓒ 남소연 관련사진보기

"조직에서 건강한 목소리를 내기보다는 부정의한 일에 적극적으로 가담한 거다."

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- 페이스북에 게재된 박 의원의 글들을 보면, 김 후보자가 조직이 옳지 못한 일을 할 때 저항하지 않은 점을 우려하는 것으로 읽힌다.

- 성기홍 홍보소통수석은 "2021년 6월 후보자는 이 전 비서관 기소 반대 의견을 표명했으나 기소를 강력히 주장한 수사팀 의견에 따라 대검 차장이 기소를 지휘하고 수원지검장이 최종 기소했다"고 밝혔다. 김 후보자가 해당 사건을 결재하거나 지휘한 사실이 없다는 해명이다.

- 2020년 8월 서울고검 차장으로 부임한 뒤 인계받은 정진웅 검사 사건도 김 후보자는 기소 반대 입장을 일관되게 표명했는데 서울고검장이 다수결에 따라 기소하기로 결정했다고 청와대는 설명했다.

큰사진보기 ▲김지용 중대범죄수사청장 후보자김지용 중대범죄수사청장 후보자가 2일 오후 서울 종로구 정부서울청사 창성동 별관에서 도어스테핑을 하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

- 청와대와 여권에선 김 후보자가 대검 형사부장 출신으로서 중수청이 맡게 될 중대 범죄 수사를 지휘할 전문성을 갖추고 있다고 평가한다. 이건 동의하나?

- 김 후보자가 수사-기소 분리라는 검찰개혁에 대한 의지가 확고하다는 게 청와대 입장이다. 실제로 문재인 정부 '검수완박' 법안이 논란일 때 김 후보자가 브리핑했던 발언을 찾아보면, 검찰 보완수사권 폐지를 원론적 수준에서 우려했다. 전면에서 분리를 반대하는 발언을 하진 않았다.

- 그렇다면 이재명 정부는 왜 김 후보자를 초대 중수청장 후보자로 기용하려는 걸까.

- 당시 절차에 하자가 있어 보완해야 한다는 취지로 성명에 동참했고, 윤석열의 행위가 비위에 해당하는 점이 김 후보자의 확고한 입장이라고 성기홍 수석은 밝혔다.

- 이미 중수청이 출범한 상태에서 초대 청장 인선을 더는 늦출 수 없다는 목소리도 나온다.

[사건 설명]

*정진웅 독직폭행 사건 : 2020년 '채널A 사건' 수사 과정에서 7월 정진웅 서울중앙지검 형사1부장이 당시 검사장이던 한동훈 무소속 의원의 휴대전화를 압수수색하며 독직폭행했다는 의혹이다. 정 검사는 한 의원 고소 이후 서울 고검에서 수사·감찰을 진행한 끝에 그해 10월 기소됐다. 2022년 11월 대법원에서 무죄가 확정됐다. 독직폭행은 공무원이 직권을 남용해 사람을 폭행 또는 가혹한 행위를 했을 때 성립하는 범죄다.

*김학의 긴급 출국금지 사건 : 2019년 3월 '성접대 의혹' 등에 대한 검찰 재수사를 앞두고 국외로 출국하려던 김 전 차관을 불법으로 출국금지했다는 의혹이다. 당시 이규원 검사(현 조국혁신당 전략기획위원장)와 차규근 법무부 출입국본부장(현 혁신당 국회의원), 이광철 당시 청와대 민정비서관이 직권남용 등의 혐의로 기소됐다. 2025년 6월 대법원에서 세 명 모두 무죄가 확정됐다.

*윤석열 징계 반대 성명 : 2020년 11월 24일 추미애 당시 법무부 장관이 윤석열 검찰총장의 직무집행정지를 명령하고 징계를 청구하자, 이틀 뒤 전국 17명 검사장들이 '현 상황에 대한 일선 검사장들의 의견'이라는 성명을 발표했다. 이들은 "검찰총장 개인의 문제가 아니라 검찰의 정치적 중립과 독립, 그리고 법치주의와 직결된 현 상황에 관해 최소한의 의견을 말씀드리지 않을 수 없게 됐다"라며 재고를 요청했다. 당시 김지용 서울고검 차장검사(검사장급)도 이름을 올렸다.

박은정 조국혁신당 의원이 김지용 초대 중대범죄수사청장 후보자 임명을 반대하는 이유다. 단순히 검사 출신이어서 안 된다는 게 아니다. 윤석열 검찰의 무리한 기소와 부조리한 행위에 '잘못됐다'고 저항 못한 인물이 과연 검찰개혁의 시작점이나 다름없는 기관을 소신껏 이끌 수 있느냐는 의구심이다.최근 성기홍 청와대 홍보소통수석이 나서 김 후보자를 둘러싼 의혹을 해명한 것을 두고도 조목조목 반박했다. 성 수석은 김 후보자가 검찰의 무리한 기소라는 비판을 받았던 '정진웅 독직폭행 사건', '김학의 출국금지 사건' 당시 지휘라인으로서 기소에 반대했지만, 다수의 의견과 윗선의 결정에 따라 최종 기소됐다는 취지로 설명했다.이에 검사 출신인 박 의원은 "아래에서 요구한다고 지휘하는 최종 승인자가 그냥 해줬다? 부정의한 일을 하는데? 말이 안 된다"라며 반대한 게 맞다면 이의제기서 등의 증거가 있을 것이라고 지적했다.또한 "이재명 정부가 지금 민정수석부터 시작해서 검찰주의자에 둘러싸여 있다. 한찬식 민정수석이 검찰에서 개혁적인 행보를 한 적이 있나"라며 "인사시스템상 민정수석이 후보자를 검증했을 텐데, 김 후보자가 검사일 때 윤석열 징계에 반대한 것도 (청와대에선) 아무런 문제가 없다는 것 아닌가"라고 비판했다.박 의원은 "지금 중수청장, 공소청장, 경찰청장, 법무부장관 등 4대 수장이 전부 다 비어 있다"라며 "개혁을 실행할 주체들이 지금 전혀 임명이 되지 않고 있는데, 친윤 행각을 했던 중수청장 후보자만을 왜 그토록 고집하는지 이유를 모르겠다"라고 반문했다.다음은 박 의원이 6일 오전 <오마이뉴스>와 전화 통화한 내용이다."맞다. 조직에서 건강한 목소리를 내기보다는 부정의한 일에 적극적으로 가담한 거다. 채널A 사건과 관련해 한동훈 당시 검사장을 수사하던 정진웅 검사를 독직폭행 혐의로 기소하고 김학의 전 법무부차관 긴급 출국금지 사건과 관련해 이광철 당시 청와대 민정비서관 기소도 승인하고 윤석열 검찰총장 징계도 반대하지 않았나.""지휘체계가 일선 수사팀에서 대검 부장검사를 거쳐 차장검사로 쭉 올라간다. 대검 형사부장인 김 후보자가 이 전 비서관 기소를 최종 승인하지 않으면 당시 수원지검 수사팀에선 기소를 할 수가 없다. 아래에서 요구한다고 지휘하는 최종 승인자가 그냥 해줬다? 부정의한 일을 하는데? 말이 안 된다.자기는 반대하고 대검 차장이 밀어붙였다는 건데, 그렇다면 본인이 차장한테 들이받았을 것 아닌가. 그때 낸 이의제기서가 있을 것이다. 검사들은 의사결정 과정에서 상부와 의견이 충돌할 때 이의제기서를 제출할 수 있다. 당시 기소를 반대했다는 증거를 국회 청문회에 제출하라는 거다.""기소 여부는 다수결로 결정하는 게 아니다. 후보자 본인이 당시 고검 차장으로서 결재 라인에 있지 않았나. 공소를 제기할 때 작성하는 공판카드에 주임검사, 고검 차장, 검사장 이렇게 도장을 찍는다. 거기에 본인이 도장을 안 찍으면 기소를 못한다. 반대한 게 맞다면 본인이 도장 안 찍은 걸 가져와라. 거기에 도장을 찍었으니 기소를 한 것 아닌가. 물증을 아무것도 안 가져오는데 본인 말만 가지고 반대했다는 게 말이 되나.당시 언론 보도를 보면 이광철 전 비서관에 대한 기소 승인을 김 후보자가 했다는 기사가 있다. 정진웅 검사 기소에 반대하는 검사가 단 한 명도 없었다는 기사도 있다. 기자들이 거짓말을 쓰지 않았을 것 아닌가. 만약 사실이 아니었다면 본인이 정정보도 요청을 했을 것이다.""김 후보자가 무슨 수사를 잘했다고 나온 게 있나? 검사가 20년 이상 수사했으면 자기가 뭐 수사했고 이런 능력과 전문성이 있다는 내용이 나와야 하는 것 아닌가. 중수청 수사 지휘를 김 후보자가 꼭 맡아야만 하는지 잘 모르겠다.저는 다른 사람을 뭐라 하는 게 아니라 김 후보자에 대해서만 굳이 문제제기를 하는 거다. 왜 굳이 '친윤'(친윤석열) 행각을 했던, 수사-기소 분리를 반대했던 김 후보자가 수사-기소 분리의 상징적인 자리인 중수청장 자리를 맡아야 하는지 말이다. 중수청의 가치와 이념을 제대로 실현할 수 있는 적합자인가?""김 후보자는 2022년 더불어민주당이 검찰의 수사권을 6대 범죄에서 2대 범죄로 축소하는 내용으로 추진한 법안에 반대하며 브리핑을 했다. 검사가 수사하지 않으면 정의롭지 않고 인권을 방치한다는 취지였다. 즉, 수사는 검사가 반드시 해야 한다는 것 아닌가.""이재명 정부가 지금 민정수석부터 시작해서 검찰주의자에 둘러싸여 있다. 검찰권을 강화하고, 검찰권 남용에 대한 반성이 없고, 검찰권을 옹호하는 인사들이 의사결정을 하는 것이지 않나. 한찬식 민정수석이 검찰 안에서 개혁적인 행보를 한 적이 있나? 검사 재직 중에도 그렇고 검찰에서 나와서도 그렇고 수사-기소 분리에 찬성한 걸 본 적이 없다.인사시스템 상 청와대 민정수석이 김 후보자에 대해 검증했을 텐데, 김 후보자가 검사일 때 윤석열 징계에 반대한 것도 (청와대에선) 아무런 문제가 없다는 것 아닌가. 오히려 편들고 있지 않나.""김 후보자를 포함한 검사장들이 추미애 당시 법무부 장관의 윤석열 검찰총장 직무정지·징계 청구에 반대해 연판장(성명)을 돌린 게 2020년 11월 26일이다. 그 시점(직무정지·징계 청구 이후, 징계위원회 구성·심의 이전- 기자 말) 기준의 절차는 모두 적법했다는 게 법원의 판단이다. 성명 발표 이후 진행된 징계위원회의 징계 절차에서 일부 사소한 절차가 위법이라고 2심에서 봤으나, 직무정지와 징계청구까지의 조치는 적법했다고 1·2심 모두 판단했다. 성기홍 수석의 말은 윤석열의 논리 그대로다.""지금 중수청장 후보자가 급한 게 아니다. 중수청장, 공소청장, 경찰청장, 법무부장관 등 4대 수장이 전부 다 비어 있다. 형사사법 절차의 대전환이라는 중요한 국면에서 개혁을 실행할 주체들이 지금 전혀 임명이 되지 않고 있는데, 친윤 행각을 했던 중수청장 후보자만을 왜 그토록 고집하는지, 문제도 많고 논란이 많은 인사를 굳이 임명해야 하는지 이유를 모르겠다. 경찰청장은 지금 1년 넘게 임명을 안 하고 있다. 검찰개혁의 의지가 있는지 의심스럽다."