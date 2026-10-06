"아이고매, 훤하네!" 철조망 걷힌 언덕에 피어난 웃음꽃

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큰사진보기 ▲탐방객을 맞이하는 늠름한 황금빛 소 조형물과 안내판 ⓒ 김지영 관련사진보기

큰사진보기 ▲금단의 구역이었던 서산 한우목장길 입구를 알리는 커다란 표지판 ⓒ 김지영 관련사진보기

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큰사진보기 ▲상쾌한 바람 속 태극기가 펄럭이는 데크 산책로를 오르는 관람객들 ⓒ 김지영 관련사진보기

큰사진보기 ▲정상 전망대에서 망원경을 보거나 사진을 찍으며 평화로운 휴일을 즐기는 모습 ⓒ 김지영 관련사진보기

"아이고, 영감탱이는 맨날 엉뚱한 디만 찍어대싸서 속이 터져. 여길 보랑게!"

"이놈의 기계가 내 맘대로 안 되는 걸 어쩐대유."

"어르신, 제가 예쁘게 한 장 찍어드릴까요? 산바람이 이리 좋은데 두 분 어깨 좀 딱 붙여보셔요!"

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​"아이고매, 젊은 양반이 찍어준게 얼굴이 훤하네! 오늘 목장에 소는 안 뵈도, 인심 좋은 사람 만났으니 수지맞았구먼!"

큰사진보기 ▲탁 트인 초원 너머로 펼쳐진 누런 황금빛 들녘과 겹겹이 이어진 산세 ⓒ 김지영 관련사진보기

큰사진보기 ▲대체휴일을 맞아 전국에서 찾아온 탐방객들의 차량으로 가득 찬 주차장 ⓒ 김지영 관련사진보기

덧붙이는 글 | 운영시간: 연중무휴 오전 8시 ~ 오후 7시입니다.

입장료 및 주차: 입장료와 주차료는 모두 무료입니다.

주차: 약 112대 주차가 가능한 주차장이 있으며, 자리가 부족할 경우 외부 주차도 가능합니다.

​20억. 누군가는 평생을 뼈 빠지게 일해도 만져보지 못할 아득하고 폭력적인 숫자다. 대한민국 토종소의 유전자를 책임진다는, 일명 '한국 소의 아버지'라 불리는 씨수소 한 마리의 몸값이 대략 그쯤 한단다.​그토록 귀하신 몸에 행여 구제역 같은 전염병이라도 옮을까 봐, 사람의 발길을 철저히 막아섰던 철조망 너머의 땅. 수십 년간 굳게 닫혀 있던 서산 한우목장의 빗장이 풀렸다는 소식을 듣고 서둘러 집을 나섰다.지난 5일, 대체휴일의 달콤한 늦잠도 마다하고 무작정 길을 나선 이유는 명확했다. 20억짜리 소가 보고 싶어서가 아니었다. 팍팍한 밥벌이에 치여 내 마음을 겹겹이 둘러친 '일상의 방역망'을 시원하게 뚫어줄 한 줄기 바람이 간절했기 때문이다.초입에 들어서자 '해뜨는 서산 한우목장길'이라는 커다란 글씨의 간판과 함께 늠름한 자태의 황금빛 소 조형물이 묵묵히 탐방객을 맞이하고 있었다.​지난 2024년 12월 19일, 서산시가 그토록 엄격했던 출입 통제를 풀고 광활한 초지의 일부를 사람들에게 내어주었다는 종합안내도 앞을 지났다. 금단의 구역으로 불리던 땅에 내 발로 직접 걸어 들어간다는 사실은 묘한 해방감을 안겨주었다. 오랫동안 닫혀있던 문이 열린다는 건, 그 자체로 누군가에겐 묵직한 위로가 된다.​정상으로 향하는 나무 데크 길에 올랐다. 양옆으로 튼튼하게 매어진 밧줄에는 앙증맞은 태극기들이 일정한 간격으로 꽂혀 상쾌한 바람에 펄럭이고 있었다.산등성이를 타고 오르는 길은 가팔라 보였지만, 막상 발을 내디뎌 보니 남녀노소 누구나 숨차지 않게 오를 수 있는 다정한 경사였다. 내 앞에는 아장아장 걷는 아이의 손을 잡고 걷는 젊은 부부, 서로의 보폭을 맞추며 천천히 오르는 노부부들이 걷고 있었다.도심의 아스팔트 위에서는 늘 무언가에 쫓기듯 바닥만 보고 걷던 사람들이었다. 스마트폰 화면에 시선을 고정한 채 타인과 어깨를 부딪치지 않으려 잔뜩 움츠렸던 우리들. 하지만 탁 트인 초록의 구릉 위에서 사람들은 약속이라도 한 듯 일제히 굽은 등을 펴고 하늘을 우러렀다. 수십 년간 사람의 때가 묻지 않은 광활한 초지 위로 불어오는 청량한 바람이, 굳어있던 사람들의 어깨를 부드럽게 쓰다듬고 있었다.​정상 전망대에 다다르자 곳곳에서 경쾌한 웃음소리가 터져 나왔다. 한쪽에서는 망원경에 눈을 바짝 대고 멀리 펼쳐진 풍경을 당겨보며 감탄사를 내뱉었고, 귀여운 캐릭터 조형물 앞에서는 가족들이 모여 서로의 인생 사진을 남겨주느라 분주했다. 햇살을 피할 수 있는 지붕 덮인 벤치에는 사람들이 모여 앉아 두런두런 이야기꽃을 피우고 있었다.그 활기찬 풍경을 흐뭇하게 바라보며 숨을 고르고 있는데, 연신 스마트폰 카메라 각도를 맞추며 진땀을 빼고 계신 백발의 어르신 부부가 눈에 들어왔다.​슬며시 다가가 넉넉한 오지랖을 부려보았다.어색해하던 두 분은 렌즈를 향해 이내 소년 소녀처럼 환한 미소를 지었다. 찰칵. 사진첩을 확인한 할머니의 입에서 투박하지만 정겨운 사투리가 쏟아졌다.​우리는 서로 마주 보며 한바탕 크게 웃었다. 주변에 있던 다른 관광객들도 그 웃음소리에 전염된 듯 슬며시 미소를 지었다. 20억짜리 혈통 좋은 소는 철저한 방역 속에 숨어 보이지 않았지만, 그보다 더 진귀하고 따뜻한 사람의 향기가 그 텅 빈 언덕을 가득 채우고 있었다.​전망대 난간에 기대어 산 아래를 굽어보았다. 부드러운 능선 너머로 구름 그림자가 드리워진 아득한 산세와, 바둑판처럼 반듯하게 펼쳐진 누런 황금빛 들녘이 한 폭의 그림처럼 안겨왔다. 파란 하늘에 뜬 뭉게구름 아래로 이어진 산책로가 아스라히 뻗어 있었다.문득 깊은 사색이 밀려왔다. 귀한 소를 지키기 위해 겹겹이 둘러친 목장의 방역망처럼, 우리는 살아가며 스스로의 마음 주위에 얼마나 높고 차가운 철조망을 세워두고 있는가. 상처받지 않으려는 두려움, 타인에게 짐이 되지 않으려는 조심스러움, 경쟁에서 뒤처지지 않으려는 불안 때문에 우리는 어느새 마음의 문을 굳게 닫아거는 데 익숙해졌다. 그렇게 팍팍해진 삶 속에서, 진정한 교감과 따뜻한 나눔은 점점 더 멀어져만 간다.내려오는 길, 입구 쪽에 마련된 널찍한 주차장에는 빈자리를 찾기 어려울 만큼 승용차들이 빼곡하게 들어차 있었다. 대체휴일을 맞아 전국 각지에서 이곳으로 몰려든 저 수많은 사람들도 나처럼 마음속 빗장을 풀고, 넓은 초지가 내어주는 무해한 위로를 받기 위해 달려왔으리라 생각해 보았다.​서산 한우목장 둘레길이 우리에게 열어준 것은 단순한 '새로운 관광지'가 아니었다. 그것은 팍팍한 일상 속에서도 잠시 멈춰 서서 이웃과 허물없이 웃음을 나누고, 크게 심호흡할 수 있는 넉넉한 '마음의 틈'이었다. 곁에 선 이방인에게 기꺼이 사진을 부탁하고 웃음을 나눌 수 있는 여유. 돌아오는 차 안, 반쯤 열어둔 창문 틈으로 스며드는 가을바람이 유난히 달게 느껴졌다.