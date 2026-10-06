이태원참사 특조위, 10월 중 유가족 위한 '기록물 열람 체계' 마련한다

큰사진보기 ▲송두환 10.29 이태원참사 진상규명 특별조사위원회 위원장이 6일 오후 서울 여의도 국회 행정안전위원회에서 열린 행정안전부, 진실화해를위한과거사정리위원회, 10.29이태원특별조사위원회 등에 대한 국정감사에 출석해 유가족들의 알권리가 제대로 보장되지 않고 있다는 박주민 더불어민주당 의원의 질의에 "10월부터 유가족의 기록물 열람 체계를 구축할 것이다"라고 말했다. ⓒ 유성호 관련사진보기

▲박주민 "이태원참사 유가족, 알권리 보호받게 해달라" 유성호 관련영상보기

큰사진보기 ▲박주민 더불어민주당 의원이 6일 오후 서울 여의도 국회 행정안전위원회에서 열린 행정안전부, 진실화해를위한과거사정리위원회, 10.29이태원특별조사위원회 등에 대한 국정감사에서 이태원참사 유가족의 기록물 열람에 대해 송두환 10.29 이태원참사 진상규명 특별조사위원회 위원장에게 질의하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

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10·29 이태원참사 진상규명 특별조사위원회(특조위)가 유가족들의 알권리가 제대로 보장되지 않고 있다는 비판과 관련해 '10월부터 유가족의 기록물 열람 체계를 구축할 것'이라고 밝혔다.송두환 이태원참사특별조사위원장(아래 특조위)은 6일 국회 행정안전위원회 국정감사에서 "피해자들의 알권리를 보장한다는 취지가 (이태원참사)특별법의 취지인데, 제대로 해석되지도 않고, 적용되지도 않았다"는 박주민 더불어민주당 의원의 지적에 "(유가족이) 가능한 범위 안에서 열람할 수 있도록 하는 게 필요하다고 보고 줄곧 검토해 왔으며, 피해자 측과 협의도 진행한 바도 있다"고 말했다.송 위원장은 "의원실 쪽에 보낸 자료를 보니까 10월부터는 가족분들의 열람을 시작하게 만들겠다는 취지가 담겼다, 맞는가"라는 박 의원 질문에 "예, 그렇습니다"라고 답했다. 박주민 의원은 "참사 4주기 전에는 이런 체계가 갖춰져서 피해자 또는 그 가족분들이 충분히 존중받고 있다, 내 알권리가 보호받고 있다는 느낌을 받을 수 있도록 해 주셨으면 좋겠다"고 했고, 송 위원장은 "그렇게 노력하고 소통도 하겠다"고 했다.그동안 이태원 참사 유가족들은 특조위에 희생자 관련 정보공개 청구를 했지만, 특조위가 대부분 비공개 처분을 내리는 등 유가족 알권리를 제대로 보장하지 않는다고 주장해 왔다. 유가족들은 이와 관련해 송두환 특조위원장과 박진 특조위 사무처장을 지난 8월 직권남용권리행사방해 등의 혐의로 고발하기도 했다.