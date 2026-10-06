동학 해월 최시형의 은거 포교지, 임실 조항치

전북특별자치도 임실군 임실읍 성가리의 천도교 임실교당(임실교구)은 1930년에 건립되었다. '사람이 곧 하늘'이라는 인내천(人乃天) 사상을 담아 건물 배치가 '사람 인(人)' 자 형태로 지어진 한옥이다.
지난 4일, 경북 포항 동대해문화연구소의 이석태 이사장, 전북평화연대의 한병길 의장과 이준희 수필가 등 탐방단 5명이 임실 지역의 동학과 해월 최시형의 유적지를 탐방하기 위하여 첫 목적지인 천도교 임실교당을 찾았다. 이날 역사·문화 탐방은 임실군의 문화관광해설사인 내가 안내 해설한 여정이었다.
포항의 동대해문화연구소는 1994년 3월에 창립되어, 동학 제2대 교주인 해월 최시형 선생이 포항시 북구 신광면 마북리(검등골) 등지에서 거주하며 동학사상의 기틀을 다졌던 초기 활동 자취를 발굴하고 재조명해 왔다. 연구소는 그동안 학술 세미나와 지속적인 답사 활동 등을 통해 해월(海月)이 포항지역에서 보낸 청소년기 및 화전민 생활 시기의 역사적 의미를 추적해 왔다.
동대해문화연구소는 잘 알려지지 않았던 해월(海月)의 초기 생애와 동학사상 형성의 뿌리를 밝혀냈다는 점에서 큰 의의가 있다. 나아가 검등골 일대 유적지가 포항시 향토문화유산으로 지정되는 등 지역의 소중한 근현대 역사·문화 자산을 복원하고, 포항이 한국 인권과 평등사상의 발원지 중 하나로 자리매김하는 데 중요한 계기를 제공했다.
탐방단 일행은 임실 천도교 교당과 인접한 임실치즈의 최초 공장과 치즈숙성굴, 원불교 교당, 천주교 성당을 차례로 답사하였다. 이 지역은 조선시대 임실현 동헌, 중심 관아와 여러 시설들이 있었던 지역이다.
1894년 동학농민혁명 시기에 임실현감 민충식은 김개남(1853~1894) 대접주와 교류 소통하였으며, 그는 동학농민군에게 우호적인 태도였다. 기록에 따르면 그는 동학에 입도하고 동학농민군 진영에서 '행군도성찰(行軍都省察)'이라는 직임을 맡아 활동했다.
임실 지역의 동학농민군은 1894년 6월 중순부터 임실 읍내에 집행 기구인 도소를 설치했다. 현감 민충식의 묵인과 후원 속에서 임실 읍내는 동학농민군의 자치적인 영향력 아래 놓이게 되었다.
이처럼 임실은 고을 수령이 동학에 입도하고 관아가 농민군과 협조 체계를 이루며 동학 자치 세력이 가능했던 역사적인 현장이었다. 현감 민충식은 전라감사 이도재가 조정에 올린 장계에 의해 직위 박탈되었다.
이처럼 동학농민혁명의 역사적 숨결이 서린 임실현 동헌과 관아 지역에 오늘날 천도교 교당을 비롯해 천주교 성당, 원불교 교당과 한국 치즈 산업의 발상지까지 나란히 자리하고 있다. 서로 다른 종교와 문화가 시대의 유산으로 한 울타리처럼 어우러져 평화로운 공존과 새로운 상생의 터전이 되었다.
이준희 수필가가 임실읍 탐방의 감회를 말했다.
"임실 천도교 교당이 한때 전국 천도교 중앙총부였다니 건물이 품은 세월이 새삼 깊게 다가옵니다. 유서 깊은 조선시대 관아터였던 동학혁명의 현장에 오늘날 여러 종교와 문화유산이 나란히 숨 쉬고 있다는 게 참 뜻깊고 가슴에 와닿네요."
탐방단 일행은 임실읍에서 동쪽으로 15km 떨어진 성수산 상이암으로 향했다. 이곳은 고려의 태조 왕건과 조선의 태조 이성계가 각각 왕조 창업의 천명을 받들어 기도했다는 전설이 서린 유서 깊은 곳이다. 명당으로 꼽히는 성수산의 구룡쟁주(九龍爭珠) 지세 아래, 상이암과 상봉 밑의 황룡바위는 왕건과 이성계 두 영웅이 치성 끝에 하늘의 계시를 받았다는 전설적인 기도터로 널리 알려져 있다.
동학의 사료에 의하면, 1894년 동학혁명 기간에 김개남 대접주가 이곳 성수산 상이암에 머물렀다. 김개남이 1894년 갑오동학농민혁명 당시 성수산 상이암에 올라 이름(기범)을 '남녘을 열겠다'는 뜻의 '개남(開南)'으로 개명하였다는 상징적인 일화가 전해온다.
새로운 세상을 열고자 하였던 김개남에게, 이 장소는 조선의 낡은 운명이 끝나고 새로운 세상(남조선 개벽)이 열린다는 상징적 정통성을 스스로 부여하기에 가장 적합한 성지였을 것이다.
성수산 상이암에서 상이암 위쪽 상봉의 황룡바위 기도터를 찾아가는 길은 지장재를 거쳐서 상봉 능선을 타는 2.4km의 등산로를 올라야 했다. 왕복 약 세 시간이 걸렸다.
인적 없는 호젓한 숲속 바위 절벽 아래 우거진 풀숲과 가시덤불 지나서 황룡기도터에 이르렀다. 역사의 고비마다 새 시대를 희망하는 인물들이 뜨겁게 염원을 굳히며 거쳐 갔을 기도터인 자연의 의연한 풍광에 숙연해졌다. 황룡바위 기도터 옆 비탈 우거진 풀숲에 '朝鮮太祖高皇帝祈禱處(조선태조고황제기도처)' 표지석이 비스듬히 놓여 있었다. (관련 기사 : 연둣빛 봄의 숲속, 왕건과 이성계의 기도터 황룡바위)
왕건, 이성계와 김개남 등 새로운 세상을 열고자 했던 영웅들의 기도터였던 황룡바위. 단단한 회색 화강암을 가르고 누운 황갈색 암맥은 마치 하늘에서 거침없이 내려온 황룡을 연상하게 하였다. 황룡 형상 암맥은 하늘로 솟구쳐 오를 듯한 생명력과 용맹한 기세를 뿜어내고 있었다.
황룡바위는 웅장한 자태로서 높이 8m, 길이 8m, 두께 1.5m 크기의 직육면체 거대한 성벽 같은 화강암 암체였다. '황룡바위' 아랫부분의 바위틈에 길이 7m, 원통형 지름 1.0m의 황룡을 닮은 석영질 암맥이 꿈틀거리는 형태였다.
직경 1m가 넘는 굵직한 황갈색 암맥이 화강암 품에 안겨 'ㄴ' 자로 꺾이며 내려꽂힌 형태는 기이하였다. 천상에서 지상으로 내려오는 듯한 황룡의 역동적인 형상을 자연이 신비스럽게 빚어냈다.
황룡바위는 깊은 숲속의 고적함으로 덮여 있었다. 그때 윙윙거리며 역동감 넘치는 곤충의 날갯짓 소리가 들렸다. 황룡바위 가까이 굵은 나무 2m 높이에 황갈색 겹겹의 종이질 외피로 둘러싸인 항아리 모양의 거대한 벌집이 있었다. 줄무늬가 선명하고 직경이 70cm에 이를 정도인데, 벌들의 모양새와 기세로 보아 참말벌의 둥지로 추정되었다.
참말벌의 짙은 황갈색의 외피와 3cm 크기의 당당한 체구는 황룡바위를 호위하는 정예 호위무사처럼 보였다. 사람들의 발길이 끊긴 이 깊은 숲속에서, 야성적인 참말벌은 천 년 황룡의 숨결이나 콧김으로 부족함이 없었다.
성수산 상봉 황룡바위에서 주차장으로 내려왔다. 청웅면 조항치 해월 최시형 은거 포교지까지는 28km 거리인데, 처음 출발지인 임실읍을 지나서 성수지맥의 지초봉 서쪽의 깊은 골짜기를 찾아가야 했다.
청웅면 조항치 해월 최시형 은거 포교지 앞 2km 지점의 박준승(1866~1927) 삼일독립만세 33인 민족지도자의 생가터에 도착하여 추모 시설을 참배하였다. 임실 지역은 해월 최시형 선생의 포교 이래로 동학교도들이 동학혁명, 의병활동, 삼일독립만세운동, 천도교 활동으로 줄곧 이어지며 평등한 세상을 지향하였다.
임실 청웅면 새목치(조항치)에 도착하였다. 은거지는 풀숲이 무릎까지 무성한 풀밭이었다. 풀밭 가운데 은거 포교지 표지석 배경은 산등성이 넘어 하늘에 하얀 구름이 한가롭게 흘러가고 있었다. 탐방팀 일동은 한참 침묵에 잠겨 있었다.
150년 전, 동해 바닷가 포항의 검등골에서 뜨겁게 숯불같이 있었던 해월 최시형 선생의 서사가 이곳 임실의 깊은 산속 골짜기 풀밭에서 역사의 한 페이지로 조용히 머물러 있었다. (관련 기사 : 임실 조항치에서 오수 역참까지, 해월 최시형의 유적지 답사 )
한병길 전북평화연대 의장이 말했다.
"표지석이 풀숲 속에 묻혀 있네요. 표지석의 설립 주체와 시기가 명시되지 않아서 아쉽고요, 해월 최시형 선생이 이곳에 머문 시기가 1873년인데, 이 표지석에는 1878년이라고 잘못 표기되었군요. 이곳은 근대사의 역사적인 장소인 만큼 세심한 관심과 정비가 절실합니다."
포항 동대해문화연구소의 해월 최시형 선생 동학 활동 관련 연대기와 천도교 중앙 교단 차원에서는 '1873년 임실 조항치의 해월 최시형 신사의 은거 포교' 사실이 인정되지 않았다. 현재 동학과 천도교 기록에 1873년 2월부터 11월까지의 기간에는 '여러 곳을 돌아다니며 도인들의 수련을 지도했다'고 기록하여 구체적인 활동이 명시되지 않았다.
<천도교 임실교사>(최동안, 1981)에는 1873년에 동학 2대 교주 해월(海月) 최시형 선생이 임실 청웅면 조항치에 은거하여 35일간 포교했다는 행적이 기록되었고, 지역의 구비 전승으로 전해지고 있다. 임실 지역의 '해월 최시형 은거와 포교'에 대한 지역의 전승 기억과 기록이 동학과 천도교의 전국적인 역사 관점에서 인정되고 의미 있게 조명될 필요가 있다.
이석태 포항 동대해문화연구소 이사장이 말했다.
"해월 최시형 선생은 수운 최제우 선생의 시천주(侍天主) 사상을 발전시켜 인내천(人乃天), 사인여천(事人如天), 삼경(三敬) 사상으로 동학의 교리적 내실을 굳건히 다진 분이지요. 오늘날 기후 위기와 국가 간 갈등, 생태계 소멸 등 인류가 직면한 복합적 문명 위기를 극복하는 데 있어, 해월의 생태적 평등과 공존의 사상은 지혜로운 등대가 될 수 있습니다."
포항의 검등골을 바탕으로 한 해월 최시형 순례길은 섬진강 맑은 물이 감싸는 임실 조항치의 깊은 산속 골짜기에 이르러 그 역사적 지평을 넓혔다. 이번 탐방은 중앙의 정사에 가려졌던 지역의 소중한 구비 전승과 기억을 발굴하고 복원하는 작업이 필요함을 확인한 뜻깊은 여정이었다.