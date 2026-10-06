'보수' 교총도 "암살자(들) 관람, 학생 선택 존중하면서 토론해야"

보수 성향의 교원단체인 한국교원단체총연합회(교총)도 영화 <암살자(들)>에 대한 학생 관람 논란에 대해 "학생들의 선택을 존중하면서도, 관람 후 토론 등 교육적 준비가 함께 이뤄져야 한다"라고 제안했다. 일부 정치권의 '영화 입틀막' 움직임과 달리, 학교와 학생의 자율적인 단체 관람 자체를 보장하면서도 적절한 교육적 활동을 제안한 것으로 읽혀 눈길을 끈다.
교총 "교육 당국이 부당한 정치적 압박으로부터 학교 보호해야"
6일 교총은 보도자료에서 "학교(교원)가 주관하는 단체 영화 관람은 교육활동인 만큼 학생 선호도나 관람등급만으로 적절성을 판단해서는 안 된다"라면서 "학생들의 선택을 존중하면서도 작품에 대한 사전 검토, 역사적 사실과 허구를 구분하는 안내, 관람 후 토론 등 교육적 준비가 함께 이뤄져야 한다"라고 강조했다.
그러면서 "이처럼 정치적 쟁점으로 비화되는 사안에 대해 교육 당국은 역사적 사료에 근거한 수업 자료와 교육 기준을 제공하고, 부당한 민원과 정치적 압박으로부터 (학교를) 보호해야 한다"라고도 촉구했다.
앞서, 국회 교육위 이인선 의원(국민의힘 간사)은 지난달 29일쯤 시도교육청에 '암살자(들) 관련 학교 단체 관람 현황' 자료를 요구해 논란이 된 바 있다. 전국교직원노동조합과 서울교사노조 등은 논평을 통해 "학교가 자율적으로 판단하는 정당한 교육활동인 영화 관람에 대해 특정 국회의원이 현황 자료 제출을 요구하는 것은 사실상 교육 내용을 검열하려는 부당한 간섭"이라고 비판한 바 있다. (관련 기사: [단독] 국힘 이인선 "'암살자들' 관람 현황 내라" 학교에 요구 https://omn.kr/2jy91
)
이에 대해 이인선 의원은 지난 2일 국민의힘 국정감사 대책회의에서 "교육의 정치적 중립성을 점검하기 위한 국회의 정당한 자료 요구를 '교육검열'로 몰아가며 국정감사를 방해하는 행태를 즉각 중단해야 한다"라고 반박한 바 있다.
시도교육청이 '암살자(들) 단체 관람 현황'을 모은 결과 단체 관람 사례는 거의 없는 것으로 알려졌다. "<오마이뉴스> 보도 뒤 논란이 된 상태에서 학교에서 제대로 보고를 하겠느냐?"란 말도 국회 주변에서 나오고 있다.
한편, 교총은 이날 같은 보도자료에서 "역사적 배경지식과 비판적 판단력을 형성해 가는 학생들이 영화 속 가설과 극적 설정을 실제 역사로 받아들일 가능성을 가볍게 봐서는 안 된다"라면서 "제작진은 이러한 혼동을 줄이기 위한 설명과 안내 등 책임 있는 조치에 나서야 한다"라고 요구하기도 했다.
강주호 교총 회장은 "아이들에게 필요한 것은 진영에 따라 달라지는 역사가 아니라, 사실을 사실대로 배우고 스스로 올바르게 판단할 수 있는 역사교육"이라면서 "교육부와 교육청은 이번 영화의 교육적 영향을 면밀히 검토해야 하며, 대상에 따라 역사 인식에 대한 우려와 책임의 기준을 달리해서는 안 된다"라고 밝혔다.